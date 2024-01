Warren Buffett is véleményt mondott a Citigroup húszezer fős létszámleépítéséről

A Citigroup vezérigazgatója, Jane Fraser a bank átalakításáról és a munkahelyek leépítéséről tárgyalt csütörtöjön a társaság ügyvezető igazgatóival. Warren Buffett nagybefektető a szombati hírek szerint támogatja az átszervezést - számolt be a Reuters.

A Citigroup vezére konferenciabeszélgetést hívott össze csütörtökön a társaság ügyvezető igazgatóival, hogy megvitassák a bank jelentős szerkezetátalakítását. Ennek során további vezetői pozíciókat szüntetnek meg a szervezeten belül.

A telefonbeszélgetés során Fraser részletezte az átszervezés különböző aspektusait, és megerősítette azt a tágabb stratégiát, hogy két év alatt 20 000 álláshellyel csökkentik a teljes létszámot. A jelenlegi átszervezési fázisban körülbelül 5000 alkalmazott lesz érintett, és további 5000 főt érint majd egyes üzleti szegmensek eladása. A fennmaradó 10 000 fős leépítés várhatóan a támogató területeket érinti később.

Összességében így 8%-os létszámcsökkentés jöhet a Citigroupnál, ez az egyik legjelentősebb leépítés, amelynek a Wall Street az utóbbi időben tanúja volt. A lépés kulcsfontosságú Fraser azon terve szempontjából, hogy finomhangolja a bank működésté, növelje a Citigroup megtérülését és részvényértékét.

Fraser megosztotta a neves befektetővel, Warren Buffett-tel folytatott közelmúltbeli ebéd során szerzett tapasztalatait is. Az ügyvezetőkkel folytatott telefonbeszélésen jelen lévő hírügynökségi forrás szerint

Buffett arra bátorította Frasert, hogy tartson ki az átszervezési kezdeményezései mellett.

Bár a beszélgetés részleteit nem hozták nyilvánosságra, a Berkshire Hathaway megerősítette, hogy a találkozóra sor került.

Buffett 2022-ben a Berkshire Hathaway Inc. révén jelentős, 3 milliárd dolláros befektetést hajtott végre a Citigroupban, ami megerősítette a Citigroup részvényteljesítményét és a piac bizalmát a pénzintézet iránt. Az LSEG adatai szerint 2023 szeptemberéig Buffett az öt legnagyobb részvényes között maradt. A nagybefektető korábban a Bank of America Brian Moynihan vezérigazgató vezetésével végrehajtott átaakítását is támogatta a 2008-as pénzügyi válság után.

Az elbocsátásokra és a végkielégítésekre vonatkozó további részleteket várhatóan a jövő héten hozzák nyilvánosságra a Citigroupnál.

Címlapkép forrása: Shutterstock