Faképnél hagyják a bankok a falusiakat? Mindössze három banknál igényelhető a falusi CSOK

Nagyot nőtt idén a falusi CSOK támogatási összege, ráadásul ez az egyetlen otthonteremtési támogatás, amelyet meglévő gyerekre házasok, élettársak, sőt egyedülállók is felvehetnek. Ezért meglepő, hogy jelenleg mindössze három banknál igényelhető a konstrukció, ezek egyikénél ráadásul nem is minden célra – hívta fel a figyelmet a Bankmonitor

2024 igazi nagy durranása lehet a jelentősen megemelt támogatási összegű Falusi CSOK, hiszen ez maradt az egyetlen olyan otthonteremtési támogatás, amihez nem szükséges újabb gyereknek születnie a családban. Emelkedett a támogatási összeg, és kedvezményes hitel (CSOK-hitel vagy CSOK Plusz) is igényelhető hozzá.

Hiába volt 2023. második negyedévében a CSOK támogatásokon belül 47 százalékos részesedése a Falusi CSOK-nak, mégis kevés bank lát benne fantáziát. A Bankmonitor vizsgálata szerint jelenleg mindössze három banknál igényelhető a konstrukció, ezek egyikénél ráadásul nem is minden célra.

2024-ben az OTP Bank, az MBH Bank kínál Falusi CSOK-ot újépítésű egylakásos lakóház megvásárlására és építésére, használt lakás korszerűsítéssel és/vagy bővítéssel egybekötött megvásárlására, valamint meglévő ingatlan korszerűsítésére és/vagy bővítésére. A K&H Banknál kizárólag építésre és újépítésű ingatlan megvásárlására érhető el a konstrukció. (A hitelközvetítő cég szakértői ugyanakkor arra számítanak, hogy hamarosan további egy-két bank is elindulhat a termékkel.)

Mivel ez a három bank CSOK hitelt és CSOK Plusz hitelt egyaránt kínál, ezen bankoknál lehetőség van a Falusi CSOK-ot kombinálni ezek valamelyikével. Elméletileg lehetőség van arra is, hogy a Falusi CSOK-ot és a támogatott hitelt más-más banktól igényelje valaki, ám ez nem életszerű, mert a támogatott hitelkonstrukciók kondíciói között minimális a különbség.

Más a helyzet akkor, ha a Falusi CSOK-on és a támogatott hitelen felül piaci lakáshitelt is igényelne valaki, nemcsak azért, mert ezek árazása különböző, hanem azért is, mert az egyes pénzintézetek hitelbírálati gyakorlata eltérő. Ezért előfordulhat, hogy míg az egyik pénzintézet gond nélkül hitelez valakit, a másik nem, vagy csak kisebb összeget ad a számára. Ilyenkor érdemes lehet más bankot választani, amire a jogszabály lehetőséget is biztosít.

Címlapkép forrása: Getty Images