Megérkeztek az első számok a CSOK Plusz igénybevételéről

A bevezetéstől számított kicsit több mint egy hónap alatt meghaladta az ezret a CSOK Pluszt igénylők száma - mondta a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára kedden, budapesti sajtótájékoztatóján.

2015 júliusa és 2023 december vége között csaknem 240 ezer család mintegy 770 milliárd forint támogatásban részesült - ismertette Hornung Ágnes, felidézve: a kormány 2024. január 1-től vezette be az új támogatási formát, a CSOK Pluszt, amely egy maximum 3 százalékos kamatozású, államilag támogatott hitel, amely - a meglévő és a vállalt gyermekek számától függően - maximum 15, 30 vagy akár 50 millió forint összegben igényelhető.

A CSOK Plusz iránt már az indulásának első napjaiban is "intenzív" volt az érdeklődés, így élénk verseny alakult ki a bankok között az ügyfelekért. Az előzetes - egyelőre nem hivatalos - adatok szerint az első hónapban meghaladta az ezret a CSOK Plusz hitelre beadott igénylések száma.

- jelentette be Hornung Ágnes, hozzátéve, hogy a hivatalos adatokról várhatóan pár hónap múlva számolnak be. A sajtótájékoztatón megszólalt Bógyi Attila, a Magyar Bankszövetség illetékes munkacsoportjának elnöke is, aki egyebek mellett azt mondta, hogy naponta átlagosan 60 CSOK Plusz kérelem érkezik a bankokhoz. Ez azt jelenti, hogy

ÉVENTE 15 EZER ILYEN KÉRELEMRE SZÁMÍTANAK, AMI 350-400 MILLIÁRD FORINTNYI KIHELYEZÉST JELENTHET.

A Portfolio megkeresésére Bógyi Attila elmondta még:

az év első két hete a felkészülés jegyében zajlott az igénylők részéről, akkor még kisebb számú igénylés futott be a bankokhoz, hogy aztán január második felében beálljon a mostanság jellemző heti 300 körüli igénylési számra,

ez a felfutás szerinte ahhoz a pályához hasonlít, amit a CSOK 2016-os indulásakor láthattunk,

a CSOK Plusz átlagos hitelösszege kicsivel több mint 25 millió forint, felhaszálnálási célja több mint 90% vásárlás ,

, sokan vállalták már meglévő gyermekkel, de új gyermek vállalásával a hitelt (ez utóbbi a feltételek között szerepel), és olyan igénylők is akadtak szép számmal, akik már rendelkeznek 3-4 gyermekkel.

A január 1-jei indulást követő első néhány hétben részben azok a fiatal, gyermekvállalás előtt álló házaspárok igényelhették a CSOK Pluszt, akik közvetlenül a hitelfelvétel előtt álltak folyamatban lévő lakáscéljuk megvalósításához, és a CSOK Pluszról érkező hírek hatására akár néhány héttel el is halasztották a hitelfelvételt 2023 végén. 2024 első heteiben érvényesülhetett tehát egy automatikus felhajtóerő, ezen időszak számaiból ezért még nem lehet messzemenő következtetést levonni. Ráadásul a bankpiacról származó anekdotikus információink szerint nem minden banknál kezdett erősen a CSOK Plusz az elmúlt másfél hónapban. Ettől függetlenül biztatók az első aggregált számok a lakás- és hitelpiac szempontjából.

