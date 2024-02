Beültetném az elemzőket is a pultba, hogy megértsék az OTP Bank ügyfeleit (Interjú)

Hat százalék körül lehet Magyarországon a hosszú távú egyensúlyi lakáshitel-kamatszint - mondja Becsei András, az OTP Bank vezérigazgató-helyettese, aki idén két számjegyű bővülést vár a hitelkihelyezésekben. A hitelpiac aktualitásai mellett a nemrég bejelentett infláció alatti díjemelés hátteréről, a megtakarítási piacról és az ügyfélkiszolgálás csatornáinak a változásairól is kérdeztük a bankszakembert.

Portfolio: Hogy indult az év a lakossági hitelezésben, és mire számít idén? Tavaly a lakáshitelezés éppen lefeleződött, a teljes lakossági hitelpiac a kétharmadára zsugorodott.

Becsei András: Jól indult az év. Tavaly még azt találgatta a bankszakma, mikor lesz a pozitív fordulat a lakáshitelezésben, végül ez szeptemberben érkezett el. A korábbi családtámogatási elemek egy részének a kivezetése miatt előrehozott keresletet érzékeltünk 2023 utolsó hónapjaiban, ennek köszönhetően a november-december nagyon erősen zárult. Januárban már az új családtámogatások, például a CSOK Plusz és a megemelt összegű falusi CSOK hozott kiemelt érdeklődést. Minderre ráerősített október eleje óta az önkéntes THM-plafon és a piaci hitelkamatok további csökkenése.

Hitelezési szakemberként valódi élénkülést látok.

Az új családtámogatások legalább akkora lendületet adnak tehát a piacnak, mint a régiek kifutása az előrehozott kereslettel?

Igen. A falusi CSOK megemelése a kistelepüléseken, a CSOK Plusz a nagyobb városokban élők mozgásterét bővítette jelentősen. Jellemzően két nagy felfutási hulláma szokott lenni a családtámogatásoknak: az első a bevezetéskor, hiszen megjelennek azok, akik vártak rá, másrészt a kivezetéskor, amikor az utolsó pillanatban még sokan ki szeretnék használni a lehetőséget. Ez már lassan három évtizedes tapasztalatunk.

Tavaly 600 milliárd forint környékén zárt a lakáshitelezés a magyar bankszektorban. Idén mire számít az OTP Bank?

A tavalyihoz képest mindenképpen két számjegyű százalékos növekedésre számítunk, de ez nem jelenti a korábbi csúcsok megdöntését.

A 2023-as jelentős visszaesés azért is következett be, mert a 2022-es bázis a Zöld Otthon Programnak köszönhetően nagyon magas volt.

Az önkéntes THM-plafon miatt ma minden bank 7% alatti kamattal kínálja a lakáshitelét. Figyelembe véve, hogy a hosszú referenciahozamok 6% körül alakulnak, nem túl erőltetett menet ez?

Sok szempontból valóban olcsónak számítanak a magyar lakáshitelek. Csak egy példa: nálunk 6,7% körül, az USA-ban 7% felett jár a 20 éves jelzáloghitelek kamata, miközben az állampapírhozam az USA-ban 4,5% alatt, nálunk 6% felett van. Nincsenek csodák, a lakáshitelpiac akkor tud megfelelően működni hosszú távon, ha jövedelmező a bankok számára. Akkor jön ki a matek, ha a banki várakozások a mostaninál alacsonyabb hozamról szólnak. A nagyon alacsony felár nem egyszerűen az önkéntes THM-plafon eredménye, hanem a bankok közötti élénk és tiszta verseny következménye is, hiszen már a THM-plafon bevezetése előtt is alacsony felárakat láttunk.

Ez a kamatszint már elégséges szint ahhoz, hogy érdemben beindítsa a keresletet?

Nagyon hosszú, 150 éves idősorok állnak a rendelkezésünkre erről. A múlt azt mutatja, hogy a 7% alatti kamatok már támogatják a lakáshitelezés beindítását. A kétezres években is hasonlóképpen volt, csak éppen 4% kamatláb és 2% kezelési költség mellett. Ezzel szemben nagyon kevés olyan év volt, amikor ennél lényegesen alacsonyabb kamatot tudtak kínálni a bankok. Az inflációs célok és a hozamkörnyezettel kapcsolatos várakozások alapján

6 százalék körül lehet az egyensúlyi lakáshitel-kamatszint Magyarországon.

Ezt nehezen élhetik meg azok, akik látták a 3% körüli lakáshitelkamatokat is az elmúlt évtizedben, és hitelt vennének fel. Mekkora valószínűséget ad annak, hogy visszatérhetünk a korábbi kamatszinthez?

Szerintem be kell rendezkednünk a 6 százalék körüli hosszú távú átlagszintre. Persze, minden a világgazdasági folyamatoktól függ: Ha valaki meg tudja mondani, meddig mennek le az amerikai hozamok, ehhez képest hol lesznek a magyarok, akkor az alapján aránylag jó becslést tudok adni a jövőbeni magyar lakáshitelkamatokra.

Ezt én sem tudom megmondani. Mit lát mindeközben a másik oldalon, a fogyasztási hitelek piacán?

Folyamatosan erős keresletet. A kockázati mutatók megfelelőek, vagyis a hitelfelvevők és a bankok is felelős döntéseket hoztak a hitelfolyamat során.

Hogy a fogyasztás a jelenlegi szinten tud alakulni Magyarországon, abban szerepe van a személyi kölcsönök piacának is.

A magasabb összegű személyi kölcsönök pedig hozzájárultak a lakásfelújításokhoz és az energiahatékonyság javításához is. Az energiaválság kirobbanása után sokan vettek fel ilyet hőszivattyúra, napelemre, hiszen sokak számára pozitív megtérülést hozott.

Nem érzékelték, hogy túlságosan megnőtt a napi megélhetést segítő fogyasztásihitel-felvétel?

Létezik a jelenség, a fogyasztás stabilizálásában lehet fontos a szerepe. A kedvező foglalkoztatási helyzetnek is köszönhetően azonban nem tapasztaljuk, hogy romlana az ügyfelek fizetőképessége.

Hasonló mondható el a hitelkártyákról, áruhitelekről, folyószámlahitelekről is?

A személyi kölcsönre elmondottak jórészt ezekre is érvényesek. Ezek a kategóriák a kétezres évek elején szépen elkülönültek, mára azonban kezdenek összeolvadni a személyi kölcsönnel. Nem a banki termékmenedzsment szempontjai, hanem az ügyfélfelhasználás ebben a meghatározó.

Egészen friss hír, hogy számos versenytársával ellentétben az OTP Bank nem követi le a tavalyi inflációt a bankszámladíjak megemelésében. Minek köszönhető ez?

A törvény komoly korlátot szab a bankszektor számára, hogyan és milyen mértékben módosíthat a díjain. Az előretekintő infláció alapján nem, csak utólag emelhetünk, idén maximum a tavalyi 17,6%-os inflációnak megfelelő mértékben. Mivel ügyfeleinket is erőteljesen érinti az árak emelkedése, erre érzékenyen reagálnak,

a legnagyobb magyarországi pénzügyi intézményként úgy gondoltuk, hogy ezt figyelembe vesszük a díjaink meghatározásánál.

Az inflációnál jelentősen mérsékeltebb, egy számjegyű díjemelés mellett döntöttünk. Különös figyelmet fordítottunk az átlagos bankolási szokásokra, aminek része a havi 150 ezer forintos készpénzfelvétel is, amit díjmentesen kell biztosítanunk az ügyfeleknek. Emellett a saját hatékonyságunkon is igyekszünk javítani.

Milyen hatással vannak az ilyen döntések az ügyfélszerzésre?

Idén 75 éve vagyunk ezen a piacon, tudjuk, hogy fontos, hogy az ügyfeleket érintő nehéz gazdasági szituációkban milyen magatartást tanúsít egy bank. Az OTP története azt mutatja, hogy az ügyfelek iránt felelős gondolkodás hosszú távon kifizetődő. A díjstruktúra kialakítása mellett abban is felelősségünk van, hogy az ország minél több pontján biztosítsuk a banki szolgáltatásokhoz való hozzáférést.

Jelenleg 2213 ponton lehet elérni az OTP-t Magyarországon, beleértve a fiókokat és az ATM-eket is, ezzel abszolút piacvezetők vagyunk.

Évente 30 fiókot felújítunk, tízévente megújítjuk a fiókhálózatunkat.

Mi a leggyakoribb ügyfélszerző termék? Nem a lakáshitel?

Univerzális banknak tekinthető az OTP, nem emelnék ki egy-egy húzóterméket. Az ügyfelek biztosak lehetnek abban, hogy az éppen aktuális problémájukra lesz válaszunk. Akkor tudjuk jól működtetni az ügyfélszerzést, ha többféle ügyfelet a számukra legkedvezőbb és legértékesebb ajánlattal tudunk megszólítani. Fontos bázist jelentenek számunkra a fiatal ügyfelek, ezért nem csak a Junior számlacsomag kedvezményeivel, díjmentességével, de pénzügyi edukációval is segítjük az életkezdésüket.

Az infláció meredek csökkenése a megtakarítási döntéseket is átalakítja, hiszen egyre kevésbé vonzó az állampapírok nominális hozama a befektetők számára. Eljött végre a bankok ideje, hogy érdekes alternatívát kínáljanak?

Az állampapírok, mint rivális instrumentumok felfutása ellenére a lakossági megtakarítások szempontjából nagyon sikeres éven vagyunk túl. Egyharmaddal növeltük piaci részesedésünket a befektetési alapok terén, miközben stabilan tartottuk a betétállományunkat. Bár a hozamkörnyezet csökkenőben van, így

egyre nehezebb magas nominális hozamokat elérni, abban nincs nagy változás, hogy a befektetési alapok iránt idén is nagyon erős a kereslet,

emellett az általunk szintén aktívan értékesített banki kötvények továbbra is jó alternatívái az állampapíroknak, nem csak a privátbanki ügyfélkörben.

Nem várható tehát továbbra sem, hogy kiemelt betéti ajánlatokkal hódítanak a bankok a szélesebb lakossági ügyfélkörben?

Sokan szeretnének magas betéti és alacsony hitelkamatokat, de a kettő együtt nem működik. Az irreális pénzügyi ajánlatok helyett sokkal inkább az egyedi élethelyzetek, befektetési célok személyes megismerésében és az ennek megfelelő fióki vagy más csatornán történő tanácsadásban hiszünk. Ha már a betéteknél tartottunk,

felhívnám a figyelmet a lakástakarékpénztári megtakarításokra, amely meghatározó a rendszeres öngondoskodás területén.

Havi 20 ezer forint befektetése a legjellemzőbb nálunk, és aki ezt hosszú távon fenntartja valamilyen lakáscélra takarékoskodva, az akár az állampapírpiachoz hasonló hozamokat tud elérni. Nagyon sikeres évet zárt a lakástakarékpénztárunk is, a tavaly márciusi újraindulás óta az értékesítési számok messze felülmúlják terveinket.

Ugyanakkor az Európa-bajnok infláció ellenére még mindig 10000 milliárd forintot tart folyószámlán a magyar lakosság, ami semmit sem fial. Nem túl nagy luxus ez?

Kétféle megközelítés lehetséges. A közgazdasági elmélet alapján természetesen az a racionális, ha befektetik a folyószámlán levő, rövid távon nem elköltendő összeget az ügyfelek. Létezik azonban egy gyakorlati szempont is: továbbra is szokásom, hogy havonta legalább egy napra beülök a pultba egy-egy bankfiókban, ekkor beszélgetek is az ügyfelekkel. Egy 4-5 millió forintos folyószámla-egyenleggel rendelkező ügyfélnek bizony jelentős kamatvesztesége van. Ezt azonban ők nem feltétlenül veszteségként élik meg, ugyanis azt mondják, hogy a bizonytalan időkben folyamatosan elérhető összeggel szeretnének rendelkezni. Egy váratlan élethelyzetre vagy valamilyen előre meghatározott célra.

A többség nemcsak az elérhető hozamban gondolkodik, hanem az nyugtatja meg, ha a folyószámlán van a pénze.

Előfordul persze, hogy ha nem is az első, de a harmadik beszélgetésre azt hallom, jobb lett volna egy évvel ezelőtt befektetni. Mindez pszichológia, de nem árt az sem, ha az elméleti elemzők is beülnek a pultba, beszélgetnek az emberekkel, és igyekeznek megérteni őket.

Szűkül a különbség a bankok és a fintechek között, a bankok közül többen is kedvezményes árfolyamú devizaváltással próbálják visszaverni a piactámadást. Az OTP Bank is ezért döntött úgy, hogy bevezeti ezt a lehetőséget?

Több hónapja létezik a középárfolyamon történő külföldi bankkártyás vásárlás lehetősége az OTP Banknál, idén is ingyenes kedvezményes csomag esetén havi 600 ezer forintig lehet igénybe venni. Nem a fintechek miatt vezettük be, hanem mert folyamatosan azt vizsgáljuk, mire fogékonyak az ügyfelek. Azt is fontosnak tartjuk, hogy a kis összegű átutalások ingyenesek legyenek, ez teljesül is 20 ezer forint alatti átutalások esetén, havi 500 ezer forintig. Azt is éreztetjük az ügyfelekkel, hogy egy nagyobb bankcsoport tagjai vagyunk, így bevezettük azt, amire a céges ügyfeleknél már eddig is volt példa: az OTP más országaiban ingyenesen lehet felvenni pénzt a bank ATM-jeiből. A legmagasabb piaci részesedésünk nekünk van a horvát tengerparton, ott ez meghatározó előny lesz. Szeretnénk, ha az ügyfeleink azt érezzék, megéri OTP-snek lenni.

Rosszhiszemű megközelítésben: miért támogatják ennyire a készpénzhasználatot?

A teljesen elektronikus pénzforgalom lenne az ideális, és

ebbe az irányba haladunk, ugyanakkor a gazdaság működése ma még azt mutatja, hogy valamennyi készpénzre szükség van.

A környező országokban és Magyarországon is észszerű határa ennek a havi nagyjából 400 euró. A készpénzhasználat társadalmi költsége ugyanakkor valóban nagyon magas, én 500 milliárd forintra becsülöm Magyarországon, ez mintegy 50 ezer forintot jelent évente fejenként, amit sokkal hasznosabb dolgokra is el lehetne költeni. A teljes társadalmi hatást nehéz megbecsülni, hiszen ez nemcsak a készpénzlogisztikai költségekből áll, hanem a kieső adóbevételekből is.

Az OTP Banknál ma mekkora azoknak az aránya, akik digitálisan aktív ügyfélnek tekinthetők?

Az ügyfélkör mintegy egyharmada jellemzően digitálisan bankol velünk, egyharmad azok aránya, akik a digitális és a fizikai csatornákat egyaránt igénybe veszik, és egyharmad keres meg minket mindig valamilyen fizikai csatornán. A törekvéseinkre is jellemző ez a kettősség: digitálisan fejlesztünk, a fizikai csatornákat pedig folyamatosan frissítjük. Legutóbb a mobilbankunkat újítottuk meg, rengeteg új funkcióval bővítve. E téren a koronavírus-járvány hozott óriási felfutást: egy év alatt annyit nőtt a mobilbanki felhasználók aránya, mint a megelőző tíz év alatt együttvéve.

Mik a terveik az ügyfélkiszolgálás csatornáit illetően?

Az a víziónk, hogy három nagy ügyfélkiszolgálási és értékesítési csatornánk lesz: a mobilbank, a fiókhálózat és a Contact Center, azaz a telefonos ügyfélszolgálat.

Mindhárom csatornára van fejlesztési stratégiánk. Azt szeretnénk, hogy mindent el lehessen végezni a mobilbankban, de ettől még tere lesz a piacon a fiókhálózatnak is. Az évezred legeleje óta téma, hogy mi lesz a banki fiókhálózatok szerepe. Most úgy látjuk, hogy három fő funkciója marad: az első az ügyfélszolgálat, vagyis, ha elakad az ügyfél, akkor megoldjuk a problémáját. Fejlesztéseink egész sora segíti ezt. A második a tanácsadás, legyen szó befektetésről vagy hitelfelvételről. A harmadik funkció pedig meglepő módon a digitális kiszolgálás támogatása, ami részben szintén problémamegoldást jelent.

Nem terveznek akkor nagyobb fiókbezárási hullámot továbbra sem?

Folyamatosan alakítjuk a fiókhálózatunkat, mindig az ügyfelek igényeihez igazodunk. Szinte utcaszinten elemezzük, hol jelentkezik nagyobb kereslet. Ahol például sokan vásárolnak, ott fiókokra is nagyobb szükség van. Az elmúlt 12 hónapban öt új helyszínen nyitottunk fiókot.

Miben fogja megkönnyíteni az ügyfelek dolgát a mesterséges intelligencia? A chatbot már nagyon elterjedt alkalmazási területe ennek.

Rengeteg lehetséges felhasználási területet azonosítottunk, legyen az a modellezési képességek igénybevétele vagy a munkánkat érdemben megkönnyítő szövegírás. Egyelőre a repetitív munkákban a leghasznosabb a kollégák számára. Az ügyfelek ebből azt érzékelhetik, hogy gyorsabban reagálunk, hiszen a manuális adatgyűjtés helyett az egyedi igényekre koncentrálhatnak a munkatársaink. Hogy a sok tervezés vagy megvalósítás alatt álló fejlesztést mikorra tudjuk termőre fordítani, az a jövő zenéje. Az OTP Bank által, az állammal közösen fejlesztett magyar nyelvi mesterséges intelligencia például napról napra fejlettebb, és bár az út pont olyan rögös, mint bármelyik K+F projektnél, a végeredmény tekintetében nagyon optimista vagyok.

Fotók: Stiller Ákos