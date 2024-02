Már a világ túloldalán is elérte a bankokat a nyugati ingatlanválság

Dél-Korea öt legnagyobb pénzügyi vállalatának mintegy 1000 milliárd won, vagyis 749 millió dollár veszteséggel kell szembenéznie a hússzor ekkora méretű tengerentúli ingatlanbefektetései miatt – derült ki egy ellenzéki képviselő által nyilvánosságra hozott adatokból.

A Hana Financial Group Inc. rendelkezik a legnagyobb, több mint 6200 milliárd won értékű kitettséggel. A KB Financial Group 5700 milliárd, míg a Shinhan Financial Group Co. 4000 milliárd won értékben fektetett be. Hozzájuk jön még a Woori Financial Group Inc. és a Nonghyup Financial Group Inc. a tengerentúli ingatlanbefektetések összegét tekintve.

Az év elején vált nyilvánvalóvá, hogy az amerikai ingatlanbefektetések a Távol-Keleten is nagy gondot okozhatnak, amikor a tokiói székhelyű Aozora Bank Ltd. meglepte a piacot azzal, hogy nagy összegű céltartalékot képzett a rossz hitelekre, bár biztosította a befektetőket, hogy megfelelően felkészült a negatív forgatókönyvekre.

Címlapkép forrása: Getty Images