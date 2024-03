Tízezreket spórolhatsz meg havonta egy legális lakáshiteltrükkel, és ez még nem minden

6 és 7 százalék közötti piaci kamatokkal találkozhatnak a lakáshitelfelvevők a bankoknál, és alig látunk lehetőséget a további tömeges kamatcsökkentésre. Lássuk be, nem túl vonzó kamatszint a mostani: éppen félúton van az elmúlt évek mélypontja és a tavaly látott csúcs között. Ilyenkor értékelődnek fel igazán a jóval olcsóbb kamattámogatott hitelek, amelyek közül háromfajta is igénybe vehető lakáscélra. Az alábbi információk mellett az érdeklődők számára ajánljuk keddi online klubunkat is, amelyen szakértők válaszolnak a lakás(hitel)piaccal kapcsolatos legégetőbb kérdésekre.