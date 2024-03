Elképesztő összeget kerestek a shortolók a bankpapírokon idén

Az Ortex elemzőcég adatai alapján a regionális amerikai bankok papírjait követő ETF-ek shortolásán már 977 millió dolláros nyereséget realizáltak a befektetők 2024-ben. Ez egyértelműen a New York Community Bancorp kereskedelmiingatlan-piaci problémáinak ágazatszintű kihatásaival magyarázható.

Az Ortex elemzőcég jelentése szerint a regionális amerikai bankokra összpontosító tőzsdén kereskedett alapok (ETF) ellen fogadó shortolók jelentős nyereséget realizáltak. Ebben az évben már 977 millió dollár nyereséget értek el, ami a New York Community Bancorp (NYCB) problémáinak következménye. Az ügyről bővebben itt írtunk:

Robert Riva, a Cole Schotz jogi cég ingatlanosztályának tagja szerint a kereskedelmiingatlan-piacra való kitettség számos bankot érinteni fog, függetlenül attól, hogy milyen kockázatkezelési stratégiát alkalmaznak. Riva úgy véli, hogy ez egy ágazatszintű probléma, amely nem korlátozódik egyetlen intézményre sem.

Az SPDR S&P regionális banki ETF idén 9,2%-os esést könyvelt el, ami jól jött a shortosoknak, de az Invesco KBW Regional Banking ETF ellen fogadók már 663 millió dollárnyi nyereségre tettek szert idén.

Az Ortex adatok alapján a Bank of Hawaii Corp, az Axos Financial és a Columbia Financial voltak a legnépszerűbb célpontok a shortolók számára.

Ezek a bankok jelentős részesedést szereztek a kereskedelmiingatlan-piacon, különösen a többlakásos ingatlanok területén. A többlakásos hitelek aránya hitelportfóliójukban jelentős: 27%, 32% és 48%. A NYCB hitelportfólióján belül az ilyen hitelek aránya december végén elérte a 44%-ot. A bank részvényei idén drasztikus mértékben, mintegy 65%-ot estek vissza. Ezáltal az Ortex szerint a shortolók további 145 millió dollár nyereségre tettek szert.

Forrás: Reuters

