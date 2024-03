Csúnyán megbüntették a legnagyobb amerikai bankot

A JPMorgan Chase 348,2 millió dolláros bírságot kapott az amerikai Federal Reserve és a pénzfelügyeleti hivatal (OCC) részéről, mivel 2014 és 2023 között nem megfelelően felügyelte a piaci visszaélésekkel kapcsolatos kereskedési tevékenységeket.

A JPMorgan Chase & Co-ra 348,2 millió dolláros büntetést rótt ki egy amerikai bankfelügyeleti szerv. A büntetés oka a cég és ügyfeleinek kereskedési tevékenységének nem megfelelő felügyelete volt, ami piaci visszaélésekhez vezethetett. Ezt a Federal Reserve jelentette be csütörtökön.

A Federal Reserve mellett az Office of the Comptroller of the Currency (OCC) is részt vett a büntetés kiszabásában, a közlemény szerint a problémák 2014 és 2023 között merültek fel. A JPMorgan korábban, februárban már jelezte, hogy körülbelül 350 millió dollárnyi polgári jogi bírságra számít, mivel hiányos adatokat jelentettek a felügyeleti hatóságoknak. Ekkor említették, hogy egy harmadik szabályozó testülettel is tárgyalásokat folytatnak, amelyek kimenetele még bizonytalan.

Az OCC egy külön közleményben arról tájékoztatott, hogy a JPMorgan nem megfelelően figyelte meg több milliárd tranzakciót legalább 30 globális kereskedési helyszínen. A bankot felszólították, hogy vizsgálja át és javítsa felülvizsgálati programját. Emellett harmadik fél által végzett felülvizsgálatot is el kell végezniük irányelveikkel kapcsolatban. Az új előírások értelmében minden új kereskedési helyszín esetén konzultálniuk kell a szabályozó hatóságokkal.

A bank képviselője nem nyilatkozott az üggyel kapcsolatosan a Reutersnek.

