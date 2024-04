Döntött az MNB a bankok tőkéjéről

A Magyar Nemzeti Bank a magyarországi kitettségek esetében alkalmazandó anticiklikus tőkepufferráta (CCyB, Countercyclical Capital Buffer)

2024. július 1-jétől hatályos 0,5 százalékban meghatározott mértékét 2025. április 1-jétől is fenntartja.

2024. július 1-jéig pedig továbbra is 0 százalékos ráta vonatkozik a hazai kitettségekre.

Az MNB a 2022. júniusi rátafelülvizsgálat során döntött a hazai kitettségek vonatkozásában alkalmazandó anticiklikus tőkepufferráta mértékének 2016 óta első alkalommal való 0,5 százalékos szinten történő aktiválásáról. Ezt a ciklikus rendszerkockázatok és a lakáspiaci túlértékeltséghez kapcsolódó kockázatok enyhülésére tekintettel a 2023. júniusi rátafelülvizsgálata során egy évvel, 2024. július 1-jére halasztotta.

Az emelkedett geopolitikai kockázatok és az infláció tartós letörése érdekében még fenntartott szigorú monetáris kondíciók, a bizonytalan növekedési kilátások, valamint a továbbra is visszafogott hitelkihelyezés nyomán a hitelezési és az ingatlanpiaci ciklikus kockázatok az elmúlt negyedévben sem emelkedtek. Hosszabb távon ugyanakkor a gazdasági aktivitás fokozatos helyreállása, a reálbér-emelkedés visszatérése, a hitelezés újbóli fellendülése a ciklikus kockázatok újbóli növekedése irányába hathatnak. A tőkepuffer aktiválását a bankok erős tőkehelyzete és jövedelmezősége is támogatja, így az aktiválás a hitelezési kapacitások sérülése nélkül növelheti a sokkellenálló képességet. Ezen tényezők alapján a Pénzügyi Stabilitási Tanács úgy döntött, a hazai kitettségek tekintetében indokolt az anticiklikus tőkepufferráta mértékét 2024. április 1-jétől továbbra is 0 százalékon tartani és egyelőre nem változtatni a tőkepuffer 2024. július 1-jén kezdődő felépítésén 0,5 százalékos ráta mellett - közölték.

Az MNB a továbbiakban is folyamatosan nyomon követi a bankszektorban látható rendszerkockázatokat és azok alakulásának függvényében negyedévente dönt a tőkepuffer-követelmények tartásáról - tették hozzá.

