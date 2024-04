Új részvény-visszavásárlási programot jelentett be a UBS

Április 3-án, szerdán kezdődő kétéves részvény-visszavásárlási akciójában 2 milliárd dollárnyi papírt venne vissza a jelenleg is futó visszavásárlási program 1 milliárd dollárján túl a UBS. A társaság piaci kapitalizációja jelenleg mintegy 98 milliárd dollár.

A második negyedévben befejeződhet a legnagyobb svájci banknál az egykori versenytárs Credit Suisse beolvasztása. A bank keddi közleménye szerint az a társaság törekvése, hogy 2026-ra a részvény-visszavásárlásaik mértéke meghaladja az akvizíciót megelőző szintet – számolt be a Bloomberg.

A UBS februárban jelentette be a részvény-visszavásárlások újraindítását, ami részben a bizalom helyreállítását is szolgálja két veszteséges negyedév után, ráadásul Sergio Ermotti vezérigazgató 2024-re a tavalyinál is keményebb évet jósolt.

A még futó visszavásárlási program keretében idén várhatóan legfeljebb 1 milliárd dollárt vásárolnak vissza. Februárban a bank költségmegtakarítási céljait mintegy 10 milliárd dollárról 13 milliárd dollárra emelte, és megerősítette 2026-ig szóló jövedelmezőségi elvárásait.

