Saját ügyfelétől lopott a svájci privátbankár, de arra senki nem számított, ami ezután jött

Vádat emeltek egy svájci privátbankár ellen, amiért pénzt lopott saját ügyfelétől – írja a Financial Times . Amellett, hogy a pénzből családjának és ismerőseinek adott kölcsön, még azt is megpróbálta, hogy megmentse a pénzügyi nehézségekkel küzdő szolgáltatót, amelynek dolgozott.

Egy svájci privátbankár ellen többrendbeli lopás, pénzmosás és csalás miatt emeltek vádat, tovább azzal is vádolják, hogy az ügyfél pénzét arra használta fel, hogy illegálisan feltőkésítse a pénzügyi nehézségekkel küzdő privátbankot, amelynek dolgozott.

A svájci ügyészség szerint a bankár hét éven át, 2015-ig több mint 14 millió svájci frankot vett el egy ügyfelétől. A vádak szerint 2008 elején a privátbankár nagy összegű pénzt helyezett el a bankjában a saját nevében, miközben a pénz valójában az ügyfélé volt, aki el akarta titkolni a valódi tulajdonjogot, hogy elrejtse vagyonát a hatóságok elől.

A hatóságok szerint a bankár kihasználta az ügyfele által belé vetett bizalmat, és egyenesen ellopta a pénzt, valamint munkatársainak, családtagjainak és barátainak nagy összegű kölcsönöket adott belőle.

A csalásra azután derült fény, hogy a svájci pénzmosás elleni hatóságok kérdéseket tettek fel a bankár által a Dominikai Köztársaságban működő vállalkozásoknak teljesített nagy összegű átutalásokkal kapcsolatban.

A bankár állítólag rendszeresen hamisított bankszámlakivonatokat is, amelyeket átadott ügyfelének, aki - mivel ő is a bank és a pénzmosás elleni hatóságok megtévesztésére törekedett - nem ellenőrizte kétszer a számlája valós állapotát.

Az ügyészek azt is állítják, hogy a bankár legalább 1 millió svájci frankot próbált felhasználni ügyfele pénzéből, hogy megpróbálja a bankját talpon tartani. Egy alkalommal 500 ezer frankot fektetett be, hogy segítsen a bank feltőkésítésében, és további 500 ezer frankot próbált felhasználni az ügyfél pénzéből, még azután is, hogy értesítették arról, hogy büntetőeljárás folyik ellene.

Címlapkép forrása: Getty Images