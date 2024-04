Hol vehet bankot az OTP - Csányi Sándor elárult egy fontos részletet

Portfolio Investment Day 2024 Hasonló témákkal is foglalkozunk a május 16-i Portfolio Investment Day 2024 konferenciánkon, amelyen a részvétel regisztráció után ingyenes.

Az elmúlt években futószalagon vásárolta fel a bankokat a régióban az OTP, sőt, ki is léptek a komfortzónából, és vettek egy pénzintézetet Üzbegisztánban.

Ma Csányi Sándor bejelentette, hogy története legnagyobb bankvásárlását hajthatja végre hamarosan az OTP, de azt nem árulta el, hogy melyik országban. Annyit viszont elmondott, hogy az Európai Unióban vásárolnának.

Az OTP az elmúlt években azt kommunikálta, hogy elsősorban ott vesznek bankot, ahol már jelen vannak, hogy megerősítsék a piaci jelenlétüket, jellemzően két számjegyű piaci részesedéssel elégedett az OTP, ha ez nem jön össze, és sem akvizíciókkal, sem organikusan nem tudnak előre menni, akkor akár ki is vonulhatnak, ez történt Szlovákiában és Romániában is.

De arra is van példa, hogy új országba lép be az OTP. Az elmúlt hónapokban két ország merült fel, ahol bankot vehet a bankcsoport: az egyik Ukrajna, a másik Lengyelország.

Az első nem uniós ország, és az ottani bankvásárlás lehetőségéről külön is beszélt a bankvezér.

Az utóbbi viszont érdekes lehet, nagy fegyvertény lenne, ha a hatalmas lengyel bankpiacon vetné meg a lábát az OTP. Ha stimmel a lengyel tippünk, akkor sem gondoljuk, hogy a legnagyobbak közül választana az OTP, a PKO és a Pekao túl nagy falat lenne, persze tőkét lehet emelni, de nem úgy ismerjük az OTP menedzsmentjét, hogy egy felvásárlás miatt túlvállalná magát. Esélyesebb, hogy értelmezhető piaci részesedésű, közepes méretű bankot vehetne az OTP, ebben a mezőnyben van az Alior, az mBank vagy a Millennium, de van két francia is, a BNP és a Credi Agricole helyi bankja, ha már francia eladóval (SocGen) van tapasztalata az OTP-nek.

Lenne még egy érdekes csavar: ha Romániába menne be újra az OTP, ahonnan nemrég vonult ki. Uniós is az ország, van már ott (nagyon rossz) tapasztalata az OTP-nek, és van is eladó bank: az OTP kedvenc eladója, a SocGen vizsgálja a BRD eladását. Logika lenne benne, az érzelmek azonban biztos ezzel szembe mennek, az OTP nagyon nem boldogult az országban, ilyen sebek után biztos nem lenne könnyű újra Romániában terjeszkedni.

Hamarosan eljön a közgyűlés vége, ahol rákérdezünk a lehetséges gigaakvizícóra Csányi Sándornál. Talán annyit elárul a bankvezér, hogy új piacra lép be az OTP, vagy már meglévőben terjeszkedik, az az infó is közelebb vinne a megfejtéshez.

Update:

Csányi Sándor a közgyűlést követő sajtótájékoztatón elmondta, hogy olyan országban vennének bankot, ahol az OTP még nincsen jelen. Ez alapján a lengyel lehetőség is él még (uniós ország és nincs jelen az OTP), és persze a román is (uniós és már nincs jelen az OTP), az utóbbi inkább csak poén tőlünk.

Címlapkép forrása: Akos Stiller/Bloomberg via Getty Images