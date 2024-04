Megindult a vállalkozói roham az új kamatmentes hitelért

Portfolio 2024. április 30. 14:24

Április 30-tól igényelhetőek a GINOP Plusz program részét képező KKV Technológia Plusz Hitelprogram fix 0%-os kamatozású, beruházási célú kölcsöne, melyre már meg is érkeztek az első hitelkérelmek. Az indulással az MFB Pont Plusz vállalati hálózat is megkezdi működését, amely kulcsszerepet tölt be a 2021-2027-es európai uniós finanszírozási ciklus forrásainak kihelyezésében - közölte az MFB.