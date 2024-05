Részt vennél az otthonfelújítási programban? Itt a kormány listája arról, milyen papírokat érdemes előre beszerezni

Portfolio 2024. május 07. 13:23

Most véglegesíti a kormány az otthonfelújítási hitelprogram felhívástervezetét a hétfőn lezárult társadalmi egyeztetésen beérkezett több száz vélemény alapján – közölte az Energiaügyi és a Nemzetgazdasági Minisztérium. A program honlapja május végén indul, a kamatmentes hitelt és vissza nem térítendő támogatást június 3-tól lehet igényelni az MFB Bank Pont Plusz hálózatban. A pályázni szándékozó családoknak többféle előkészületet is érdemes megtenniük az éles indulásig, és érdemes már most beszerezniük több dokumentumot – hívta fel a figyelmet a kté minisztérium.