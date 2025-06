Irán bosszút ígért az izraeli támadásokra - Esnek a tőzsdék, ütik a forintot

Izrael péntek hajnalban légicsapásokat hajtott végre Irán ellen, olyan célpontokat támadva, amelyek Irán nukleáris programjához kapcsolódnak.

Az iráni sajtó jelentése szerint a támadások során életét vesztette Hosszein Szalami, az Iráni Forradalmi Gárda főparancsnoka.

A légicsapások továbbá megölték Irán két vezető nukleáris tudósát, Fereydoun Abbasi-Davanit és Mohammad Mehdi Tehranchit is.

Irán legfelsőbb vezetője, Ali Hamenei bosszút ígért a támadásokért, kijelentve, hogy a cionista rezsim ezzel a bűntettel keserű és fájdalmas sorsot hozott magára, amellyel szembe is fog nézni.

Izrael védelmi minisztere, Israel Katz a támadások után szükségállapotot hirdetett, és figyelmeztette a lakosságot, hogy rövid időn belül rakéta- és dróntámadás várható Izrael és annak civil lakossága ellen.

Az iráni eseményeknek már most látszanak tőzsdei hatásai, a legnagyobb elmozdulás az olajárban van, a Brent és a WTI típusú kőolaj ára is több mint 7 százalékot ugrott a hírekre.

Az olajpiacokon most az az aggodalom, hogy Irán megtorlásként izraeli vagy amerikai célpontokat támad meg, ami komoly katonai eszkalációhoz és az olajellátás esetleges megszakadásához vezethet.

Azt sem lehet kizárni, hogy közvetlen ellátási kiesések következnek be, ha Izrael iráni olaj-infrastruktúrát vesz célba. Egyelőre nem világos, Irán hogyan válaszol majd a támadásokra, illetve hogy a konfliktus átterjedhet-e a térség más részeire is. Ami várható, az az olajszállító tankerhajók forgalmának átmeneti lassulása a Hormuzi-szorosban. Teherán korábban többször is fenyegetett azzal, hogy elzárja a szorost, amely létfontosságú kereskedelmi csatorna,

naponta akár 20 millió hordó olaj is áthalad rajta.

Közben más nyersanyagok is megmozdultak, a támadás hírére a szokásos menedékeszköz, az arany árfolyama emelkedett, jelenleg 1,5 százalék pluszban áll, ezzel idén már több mint 30 százalékot emelkedett a nemesfém árfolyama, és ezzel közel került a korábbi történelmi csúcsához.

Közben esnek a részvénypiacok, ma reggel a a vezető kínai részvénindexek 0,7-1,2 százalék mínuszban állnak, az indiai tőzsde 1,1 százalékot esett, a japán Nikkei 1,2 százalékot veszített az értékéből, a dél-koreai Kospi 1,3 százalékot esett.

A határidős részvényindexek állása alapján a vezető amerikai részvényindexek 1 százalék feletti eséssel nyithatnak, a Dow Jones, a Nasdaq és az S&P 500 1,3-1,7 százalékot eshet a pénteki piacnyitást követően.

A forint gyengül a vezető devizákkal szemben, miközben szerdán még 400 alatt is álltak a jegyzések, ma reggel 404 közelében is állt, az elmúlt percekben viszont valamelyest visszaerősödött. Közben a régiós devizák is gyengülnek, a lengyel zloty és a cseh korona is mérsékelten gyengült az euróval szemben.

A kriptopiacon is eladási hullám söpört végig, a bitcoin 1,3 százalék mínuszban áll, de volt már nagyobb esésben is ma reggel, 103 ezer dollár alá ütötték. Ennél is nagyobbat estek a kisebb coinok, az ethereum, az XRP vagy a solana 4-6 százalék mínuszban áll. A Coinglass adatai szerint az elmúlt 24 órában több mint 1 milliárd dollár értékű long pozíciót likvidáltak a kriptopiacon.