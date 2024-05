Újdonságot vezetett be az OTP a telefonos hívásoknál

Új funkcióval bővült az OTP Bank telefonos ügyfélszolgálata: egy asszisztens segítségével az ügyfelek a nyomógombos menüválasztókban való keresgélés helyett élőszóban fogalmazhatják meg hívásuk témáját - közölte a bank. Az ügyfelek számára is látható digitális banki fejlesztésekről is szó lesz a Portfolio Financial IT konferenciáján, június 11-én. Regisztráció és részletek itt!