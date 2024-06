Feltörtek egy nagybankot, 30 millió banki ügyfél adatait hirdetik a neten

Hackerek 2 millió dollárért próbálják eladni az állítólag a Santandertől megszerzett 30 millió banki ügyfél bankszámlaadatait - számolt be a Finextra. A banki kiberbiztonságról és a csalásokról is szó lesz a Portfolio június 11-ei Financial IT rendezvényén. Regisztráció és részletek itt!