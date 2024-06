Bejelentették a banki stressztesztek eredményét: mindenki átment a vizsgán, de akad néhány probléma

Elegendő tőkéjük van a legnagyobb amerikai bankoknak ahhoz, hogy ellenálljanak egy súlyos gazdasági és piaci zavarnak is - jelentette be a Fed éves banki stressztesztjének eredményei alapján. Felhívták a figyelmet azonban, hogy a kockázatosabb portfóliókon idén a szokásosnál nagyobb hipotetikus veszteséget szenvednének el a bankok, és 2018 óta nem látott mértékben csökkenne a tőkéjük. Külön kiemelték a hitelkártyák esetében fennálló kockázatokat.

31 nagybankot vizsgált meg idén az amerikai jegybank, tesztelve a munkanélküliségi ráta 10%-ra történő megugrásával és egy súlyos piaci volatilitással, valamint a lakásárak 36%-os és kereskedelmiingatlan-árak 40%-os zuhanásával szembeni ellenállóképességüket – írja a Reuters. Azt kapta a Fed, hogy

a legrosszabb forgatókönyv mellett is 9,9% lenne a bankok legjobb minőségű tőkéjének a szintje, ami több mint duplája a szabályozói minimumnak.

A jó bizonyítvány lehetővé teszi a bankoknak, hogy a következő napokban bejelenthessék részvény-visszavásárlási és osztalékfizetési terveiket. A tőketervek ismertetésére várhatóan pénteken, a piac zárása után kerül sor – jelezte a Fed egyik magas rangú tisztviselője.

Bár minden bank átment a vizsgán,

a tesztelt bankok összesen 685 milliárd dollár veszteséget szenvednének el a feltételezett súlyos forgatókönyv szerint, ami jelentősnek számít,

szenvednének el a feltételezett súlyos forgatókönyv szerint, ami jelentősnek számít, a bankok tőkemutatója átlagosan 2,8 százalékponttal csökkenne a stresszteszt alapján, ami 2018 óta a legmeredekebb csökkenést jelenti.

A tesztelt bankok közül a Charles Schwab Corp. jelentette a legmagasabb tőkeszintet a teszt során, 25,2%-os tőkemegfelelési mutatója lenne még a súlyos forgatókönyv szerint is. A Bank of New York Mellon Corp, a JP Morgan, a Morgan Stanley, a Northern Trust és a State Street mind kétszámjegyű tőkemegfelelési mutatót ért el, akárcsak a Deutsche Bank és a UBS amerikai érdekeltségei.

Ezzel szemben néhány kisebb regionális banknak tőkeszintje közelebb került a minimumhoz: a BMO, a Citizens Financial Group, illetve a HSBC mind 7% alatti tőkemutatókat jelentett stresszhelyzetben.

A legnagyobb globális bankok mindegyike jóval a minimumértékek fölött teljesített, a JPMorgan 12,5%-kal a legmagasabb, a Wells Fargo pedig 8,1%-kal a legalacsonyabb tőkemegfelelési mutatót jelentette. A Bank of America 9,1%-os, a Citigroup pedig 9,7%-os tőkemegfelelési mutatót ért el a teszten.

Az egyes hiteltípusok közül a Fed a hitelkártyákat emelte ki, mint a banki veszteségek egyik lehetséges speciális területét

amelyek a feltételezett banki veszteségek több mint negyedét teszik ki. A Fed megjegyezte, hogy a banki hitelkártya-egyenlegek az elmúlt évben több mint 100 milliárd dollárral nőttek, a késedelmi ráták pedig több mint 40%-kal emelkedtek.

"Az idei eredmények azt mutatják, hogy stresszforgatókönyvünk szerint a nagybankok összesen közel 685 milliárd dollárnyi hipotetikus veszteséget viselnének el, mégis jóval több tőkével rendelkeznének, mint a minimális törzstőkekövetelményük" - mondta Michael Barr, a Fed felügyeleti alelnöke a CNBC beszámolója szerint, hozzátéve,

Ez jó hír, és bizonyítja a bankok által az elmúlt években felhalmozott többlettőke hasznosságát.

Címlapkép forrása: Shutterstock