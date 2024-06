Kitört az OTP, kifejezetten jól néz ki

A májusi csúcs elérése óta egy lassú lecsorgást láthattunk az OTP részvényeiben, ami egyrészt az azt megelőző nagy emelkedésnek, másrészt pedig a kedvezőtlen európai piaci hangulatnak volt köszönhető. Az elmúlt napokban azonban több fontos szintet is át tudott törni az OTP, jelenleg pedig minden egy irányba mutat: fölfelé. Éppen ezért megnéztük, hogy meddig ralizhatnak a bank részvényei a mostani kitörést követően.

Az OTP árfolyama május elején ért több mint két éves csúcsra, ezt követően azonban június elejéig egy lassú lecsorgást láthattunk a bankrészvény esetében, és ugyan az emelkedő trend nem sérült, de több fontos szintet is leszakított az árfolyam.

Múltkori elemzésünkben említettük, hogy erre az esésre főként jó beszállási lehetőségként volt ajánlott tekinteni.

Egyrészt azért, mert a fundamentumokat tekintve továbbra is meglehetősen olcsó az OTP, de nem csak historikusan, hanem a régiós, valamint európai bankrészvényekhez viszonyítva is, erről tanúskodik az 5 körüli P/E ráta is.