Szép csendben új mestertervet szőtt a bankok nagy kihívója - Mire készül a sztárfintech Magyarországon?

A hagyományos bankok babérjaira törő, elsősorban a nemzetközi pénzküldés területén népszerű Wise (korábban TransferWise) 2018-ban startégiát váltott: a bankokkal kötött megállapodások révén a saját infrastruktúrájukat adják oda szolgáltatásként a pénzintézeteknek. Az ötlet Magyarországról érkezett, ma már 85 partnerrel, bankokkal és fintech gyökerű neobankokkal dolgoznak együtt, és Magyarországon is keresik az együttműködési lehetőségeket. A témáról Steve Naudé-val, a Wise Platform globális vezetőjével beszélgettünk Londonban.

A Wise egy klasszikus lakossági fókuszú, a bankokat felforgató „disruptorként” lépett színre eredetileg, azonban más fintechekhez hasonlóan a Wise Platformmal a B2B úton is elindult. Mikor és milyen ötlet nyomán startolt el a Wise Platform?

Steve Naudé: A Wise Platform 2018-ban indult el, és éppen egy magyar banknak köszönhetjük az ötletet, amiért belevágtunk ebbe az üzletbe. Akkoriban indultunk el a lakossági (Wise Account) és kkv ügyfeleknek szóló (Wise Business) szolgáltatásunkkal Magyarországon, és jelentős ügyfélbeáramlást tapasztaltunk egyetlen banktól. Ez rendkívüli módon felkeltette az érdeklődésünket, ezért elkezdtük megkérdezni az új ügyfelektől, miért választottak minket, hogyan találtak ránk?

Kiderült, hogy az egyik bank elkezdett minket ajánlani az ügyfeleinek, ha nemzetközi átutalást akartak indítani.

Azt mondták nekik, hogy a nemzetközi átutalások náluk nem hatékonyak, lassúak, drágák, és a saját szolgáltatásuk helyett a Wise-t ajánlották. Ez adta az ötletet, hogy létrehozzuk a B2B szolgáltatásunkat, a Wise Platformot és elkezdjünk bankokkal együtt dolgozni. Úgy gondoltuk, hogy ez a legjobb mód arra, hogy ugyanazt a gyors és olcsó szolgáltatást adjuk a felhasználóknak a meglévő bankjukon keresztül, amit a Wise-on keresztül is elérhetnek.

Hogy néz ki az üzleti modell a Wise Platform esetében?

Ma a bankoknál a levelezőbanki rendszeren keresztül zajlik a nemzetközi pénzküldés, azaz más és más országokban lévő bankok partnerségén keresztül. Ám egy ilyen hálózatot felépíteni nehéz, ennek a működtetése drága. Mi a saját rendszerünk bankokba integrálásával tudjuk ezt a hálózatot bővíteni, lecserélni. Az üzleti modell egyszerű:

odaadjuk a banknak a szolgáltatást, amiért ő díjat fizet nekünk, az ügyfélkapcsolatot pedig megtarthatja. A pénzintézet dönti el, hogy a szolgáltatás milyen dizájnnal fut, hogyan árazzák.

Mekkora részarányt képvisel a Platformból származó bevétel a teljes bevételükhöz képest jelenleg, és mik a tervek, célszámok ezen a területen?

Ezt sajnos nem oszthatom meg számszerűen, de azt elárulhatom, hogy ez egy nagyon gyorsan bővülő szegmens: már több mint 85 partnerünk van szerte a világon, és komoly befektetéseket teszünk ennek az infrastruktúrának a fejlesztésébe.

Kik a legnagyobb partnereik?

Nemrégiben jelentettük be a partnerségünket a világ egyik legnagyobb és leggyorsabban növekvő digitális bankjával, a brazil gyökerű, Latin-Amerikában népszerű Nubankkal, de partnerei vagyunk Indonézia legnagyobb bankjának, a Bank Mandirinek, a 10 milliós ügyfélszámú londoni digitális banknak, a Monzónak, a népszerű N26 neobanknak is, de olyan nagyvállalatokkal is együtt dolgozunk, mint a Google.

Magyarországon is van már partnerük?

Egyelőre még nincs élő partneri kapcsolatunk Magyarországon, ugyanakkor a probléma – ahogy a többi országban, Amerikában vagy az Egyesült Királyságban – itt is létezik.

Keressük a helyi partnereket, a bankokat és a fintecheket egyaránt.

A fintechek közül 2020-ban elsőként csatlakozott a Wise közvetlenül a magyar Azonnali Fizetés Rendszerhez. Mik a tapasztalataik a rendszerrel azóta, illetve terveznek-e további instant fizetési rendszerekhez csatlakozni a jövőben?

Amint csatlakoztunk a rendszerhez, rögtön díjat tudtunk csökkenteni: körülbelül 15 százalékkal vágtuk vissza a díjunkat. Szeretnénk további piacokon is közvetlenül csatlakozni az azonnali fizetési rendszerekhez, ahogy ezt tettük már például az Egyesült Királyságban, Szingapúrban és Ausztráliában is.

Mit gondol, a blokklánc technológia hasznos lehet-e a jövőben a nemzetközi fizetések terén?

Manapság egyre több módja van a pénz globális vagy akár belföldi mozgatásának: az átutalások mellett itt vannak a mobiltárcák vagy a kártyás fizetés is. Tulajdonképpen mindegy, milyen útvonalon utazik a pénz, mert végső soron ugyanazt a kritériumrendszert kell vizsgálni: melyik a leggyorsabb, legolcsóbb, legátláthatóbb és legkényelmesebb módja a pénzmozgásnak. Sok időt töltünk különböző vállalatokkal együtt azzal, hogy szemmel tartsuk a fejleményeket számos területen, a blokkláncot is ideértve. Ha ez lesz a legolcsóbb, legjobb technológia, akkor miért ne vezetnénk be?

Kívülről szemlélve úgy tűnik, a fintech cégek egyre inkább olyanok lesznek, mint a bankok, a bankok pedig egyre inkább fintechesednek, digitálissá válnak. Mit gondol, merre tart a fintech ökoszisztéma fejlődése?

Szerintem nem szabad az ökoszisztéma szereplőinek arra törekedni, hogy mindenki minden ügyfélnek szolgáltasson minden területen, hanem azokra a fókuszterületekre kell koncentrálni, amelyekben az adott cég kompetens, a többire pedig a legjobb, már létező megoldásokat kell alkalmazni.

A fintechek már rájöttek, hogy nem tudnak minden üzletágat felépíteni, hogy úgy működjenek, mint a bankok, viszont a bankok is elkezdtek a core tevékenységükre koncentrálni, ezért látható egyre több partnerség a fintechek és a bankok között.

A Wise-nál több, mint 800 mérnök dolgozik a nemzetközi pénzküldés problémáján és több, mint 10 éve fejlesztjük az infrastruktúrát, ami segít ezt megoldani. Egy banknak nagyon időigényes, drága és nehéz lenne megismételni, főleg úgy, hogy nekik a nemzetközi utalások nem feltétlen kiemelten fontosak. Ezért latunk egyre több együttműködési lehetőséget. Mi is például tavaly szeptemberben jelentettük be az együttműködésünket a Swifttel, amely a bankok globális üzenetküldő rendszerét működteti. Ezáltal a bankok még könnyebben tudnak csatlakozni a Wise rendszeréhez.

A cikk elkészítésében a magyar nyelvre optimalizált Alrite online diktáló és videó feliratozó alkalmazás támogatta a munkánkat.