Nagy nap a mai a magyar lakáshiteleknél, több százezer családot érintenek az elmúlt napok döntései

A kamatstop folytatódik

A kormány meghosszabbítja a lakossági kamatstopot 2024 végéig - jelentette be június 20-án Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter, majd a rendelet meg is jelent a Magyar Közlönyben. Az intézkedést 2022. január 1-jével vezette be a kormány a változó kamatozású (vagyis jellemzően BUBOR-hoz kötött) jelzáloghitelekre, majd 2022. november 1-jével a legfeljebb 5 éves kamatperiódusú, fix kamatozású jelzáloghitelekre is kiterjesztette.

2024 végén tehát már három éve velünk lesz az intézkedés, amely

nevével ellentétben nem a hitelkamatot, hanem annak egyik komponensét, a referenciakamatot korlátozza az alábbi táblázatnak megfelelően.

Az MNB 2023 év végi adatai alapján 1253 milliárd forint a kamatstopos jelzáloghitelek fennálló tőketartozása, 302 ezer szerződés áll a kamatstop hatálya alatt a teljes pénzügyi közvetítőrendszerben (hitelintézetek és pénzügyi vállalkozások együtt), összegszerűen ez a teljes jelzáloghitel-állomány 21 százalékát, a fennálló jelzáloghitel-szerződések darabszámának a 36 százalékát jelenti.

A THM-plafon véget ér

Június 30-án véget ért ugyanakkor a új, piac kamatozású lakáscélú jelzáloghitelek teljes hiteldíjára vonatkozó önkéntes banki THM-plafon, amelyet először 2023. október 9-étől alkalmaztak a bankok 8,5%-os felső érték mellett a Nemzetgazdasági Minisztérium és a Magyar Bankszövetség megállapodásának megfelelően, majd 2024. január 1-jével ez 7,3%-ra csökkent.

Az intézkedésnek megfelelően a bankok hirdetményei csak elvétve tartalmaztak a THM-plafonnál magasabb hiteldíjjal rendelkező lakáshiteleket, legtöbbször mindössze annak érdekében, hogy a lakáshitelfelvevőket házon belüli számlavezetésre ösztönözzék, számukra jobb kondíciójú alternatív lakáshitelt kínálva.

Év eleje óta látszott azonban, hogy a lakáshitelek önkéntes THM-plafonjának az intézménye nem lesz fenntartható, azóta ugyanis a kamatkörnyezet nemhogy tovább csökkent volna, inkább még emelkedett is. A referenciakamatok között kiemelt szerepet játszó hozamértékek közül

a 10 éves BIRS az év eleji 5,91%-ról 6,51%-ra, a 10 éves állampapír-referenciahozam 6,06%-ról 6,81%-ra emelkedett mára,

miután az éve eleji romlást csak részben dolgozták le a hozamok az utóbbi hetekben. Ez a lakáshitelesek számára azt jelentette az elmúlt hónapokban, hogy a magyar államnál is olcsóbban juthattak hitelhez, ugyanakkor a bankok számára komoly profitabilitási problémát vetett fel.

Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter május 22-én jelezte, hogy június 30-áig kéri a kormány a bankoktól a THM-plafon fenntartását. Július 1-jével tehát nem él az önkéntes banki részvételen alapuló intézkedés, ezt kihasználva az OTP Bank már meg is emelte július 1-jével lakáshiteleinek a kamatát, és várhatóan további bankok fogják követni a példáját július-augusztus folyamán (júniusban még az alábbi táblázatban szereplő kondíciókkal nyújtották a legjobb piaci kamatozású lakáshiteleiket). Erről részletesebben itt írtunk:

