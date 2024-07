A magyar diákok harmada magas pénzügyi műveltséggel rendelkezik

Csaknem minden harmadik magyar diák kifejezetten magas pénzügyi műveltséggel, a hazai tanulók 81,7 százaléka a társadalmi szempontból elvárható vagy annál magasabb szintű pénzügyi képességekkel rendelkezik - ez derült ki az Oktatási Hivatal és a Pénziránytű Alapítvány együttműködésében elkészült a 2022-es PISA vizsgálat pénzügyi műveltség mérésének magyar jelentéséből. A magyar diákok által elért átlagpontszám 492, amely meghaladja a mérésben részt vevő 20 ország 475 pontos átlagát.

A Pénziránytű Alapítvány MTI-nek küldött hétfői közleménye szerint az elemzés rávilágított: bár több szempontból kiemelkedő a magyar diákok pénzügyi magatartása, a folyamatosan változó pénzügyi környezetben nagy szükség van a célirányos iskolai szemléletformálásra.

A PISA mérés vizsgálta, hogy milyen jellegű pénzügyi problémák megoldására képesek a tanulók. A 15 éves magyar diákok 30 százaléka tudja, érti és helyesen alkalmazza például a bankszámlavezetéssel kapcsolatos ismereteit vagy a kamatoskamat-számítást, pénzügyi döntéseiben figyelembe veszi azok hosszabb távú következményeit, és sokan közülük rendelkeznek az előrelátás és előretervezés képességeivel is.

A magyar tanulók 81,7 százaléka képes legalább azonosítani a leggyakoribb pénzügyi termékeket és kifejezéseket, ismeri a mindennapi életben előforduló pénzügyi dokumentumok célját, és egyszerű számítási műveleteket is képes alkalmazni ismerős pénzügyi helyzetekben. A pénzügyi önbizalom kialakításában is jelentős szerepet játszott, ha a tanuló rendelkezett pénzügyi termékekkel, és tapasztalatot szerzett azok használatában. Például 28 ponttal magasabb pontszámot értek el azok a magyar diákok, akik rendelkeztek bankszámlával, mint azok a diákok, akik nem. A megtakarítási magatartásról sokatmondó eredmény, hogy a magyar diákok spórolási hajlandósága igen magas (92 százalék feletti), ugyanakkor ez jellemzően készpénzben történik: a 15 éves magyar diákok mindössze 44,1 százaléka tett félre bankszámlán a felmérést megelőző egy évben.

A mérés rámutatott az iskolai pénzügyi nevelés fontosságára is, amely a családi háttérből adódó hiányosságokat kompenzálhatja, az abból fakadó egyenlőtlenségeket sikeresen mérsékelheti. A magyar diákok a résztvevő országok átlagát meghaladó mértékben találkoztak pénzügyi fogalmakkal a tanórákon: például a bankkártyáról, a vállalkozó fogalmáról és a munkabérről 10-ből 9 diák tanult, és kétharmaduk említette, hogy az iskolában foglalkoztak a pénz szerepével - írták.

Az eredmények részletes vizsgálata azt mutatja, hogy a magyar diákok pénzügyi műveltsége jól megállja a helyét a nemzetközi mezőnyben. Magyarországon a pénzügyi tudatosság fejlesztése általános és középiskolában is elsősorban tantárgyakba integrálva valósul meg. A mérés idején jellemzően a matematika, földrajz, történelem tantárgyak, valamint a technikumok 10. évfolyamán kötelező pénzügyi és vállalkozói ismeretek tantárgy keretében találkozhattak pénzügyi ismeretekkel a tanulók. A 2015 óta folyamatosan zajló fejlesztéseknek köszönhetően ma már évente több mint 700 ezer ingyenes kiadvány, köztük matematika munkafüzetek, az állampolgári ismeretek tantárgy 8. és 12. évfolyamos tankönyvei, illetve az ezekhez a Pénziránytű Alapítvány által kidolgozott Állampolgárok pénzügyei című tematikus munkafüzetek is tartalmaznak praktikus pénzügyi ismereteket. Emellett a pénzügyi műveltség hatékony iskolai fejlesztésének lehetőségét szolgálják a Pénziránytű Alapítvány ingyenes akkreditált tanárképzései is, amelyeken eddig már közel 4000 pedagógus vett részt.

A PISA 2012 óta 4. alkalommal vizsgálta a pénzügyi műveltség szintjét a 15 éves diákok körében. Magyarország először csatlakozott a PISA 2022-ben 20 országra kiterjedő pénzügyi műveltségi moduljához.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images