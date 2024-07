Zuhan az Intrum árfolyama, mert zúgolódnak a kötvényesek

Európa legnagyobb követeléskezelője, a svéd Intrum kötvénytulajdonosainak egy csoportja meg akarja akadályozni a svéd vállalat 5,4 milliárd eurós adósságának átstrukturálását - jelentette kedden a Financial Times meg nem nevezett forrásokra hivatkozva.

Az Intrum júniusban kötelező érvénnyel megegyezett a kötvénytulajdonosok többségével adósságainak átstrukturálásáról, a cég részvényeinek az árfolyama pozitívan reagált az akkori hírre – emlékeztetett a Reuters.

Most viszont a Financial Times arról ír, hogy azok a kötvénytulajdonosok, akiknek jövőre járna le a követelésük, kevésbé támogatják a megállapodást, mint azok, akiknek később jár le a kötvénye. Az Intrum szóvivője a Reuters megkeresésére nem kívánta kommentálni a jelentést.

Kedden az Intrum közölte, hogy július 29-ről augusztus 19-re meghosszabbította a kötvénytulajdonosok számára a kötelező érvényű megállapodás aláírásának határidejét. A cég részvényárfolyama mindazonáltal eddig 7,8%-os eséssel reagált a hírekre.

Idén már 33%-os, az elmúlt öt évre visszatekintve 82%-os esésben van a cég részvényeinek piaci értéke.

Az Intrum pénzügyi helyzetéről Felfalusi Péter régiós vezető is beszélt nemrég a Portfolio-nak. Mint elmondta, követeléskezelői szempontból kifejezetten rossz piaci együttállást tükröz a részvényárfolyam, és a problémákat nehéz kinőni. A magas adósságszint önmagában nem probléma, hiszen egy nagyjából másfél éves időtávra meg van oldva a cégcsoport finanszírozása, és az azt követő időszakról szóló tárgyalások is jól állnak.

Arról is beszélt, hogy változatlanul, stabilan nyereségesen működik a cégcsoport, ugyanakkor a magas kamatkörnyezet kikényszerítette a radikális modellváltást, átálltunk egy úgynevezett „capital light” modellre, amely egy „front book” partnerséget is magában foglal. Ennek értelmében az újonnan megvásárolandó portfóliókat külső befektető bevonásával veszik meg, amelyben az Intrum csak 20-30 százalékos arányban száll be, mint vevő, a követeléskezelői szolgáltatást viszont a teljes portfólióra ők végzik. Ezáltal el tudják érni, hogy ha ugyanannyit invesztálnak, mint az átalakulás előtt, azzal négyszer-ötször akkora portfóliót tudnak kezelésbe vonni.

