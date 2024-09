Nagy könnyítést kapnak a legnagyobb amerikai bankok

A Federal Reserve, a Federal Deposit Insurance Corp. és az Office of the Comptroller of the Currency tavalyi, eredeti tervében 19%-os tőkeemelést irányzott elő a nyolc, globális rendszer szinten is jelentős amerikai bank számára.

A jövőbeni tőkekövetelmények várható erőteljes mérséklése a leginkább a bankokat nyugtatja meg, amelyek erőteljesen lobbiztak az enyhítés érdekében, de Jerome Powell Fed-elnöknek is segít, hogy támogatás szerezzen a tervhez a Fed igazgatótanácsától. Powell világossá tette a bankok számára, hogy el akarja kerülni a hosszadalmas jogi csatározást is.

Úgy tudni, Michael Barr, a Fed felügyeleti alelnöke kedden egy beszédben ismerteti előzetesen a változtatásokat. A három szabályozó várhatóan már szeptember 19-én közzéteszi az akár 450 oldalas módosításokat.

A kedden ismertetésre kerülő tervhez valószínűleg 60 napos észrevételezési időszakot biztosítanak, és a végleges elfogadásra valószínűleg csak "jóval a jövő év folyamán" kerül sor – jelezte már Powell.

Feltehetően a bankok még ehhez a 60 napos határidőhöz is haladékot fognak kérni, így biztosnak tűnik, hogy az új amerikai adminisztráció dolga lesz majd az implementáció. Donald Trump republikánus elnökjelölt győzelme esetén a visszavonás is könnyen elképzelhető.

