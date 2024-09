Korábban nem látott szervezettséggel ürítik ki a bankszámlákat Magyarországon

Az online csalások felfutási szakaszán talán már túl vagyunk, de negyedévente még mindig több milliárd forintot lopnak el a csalók a magyarok számláiról. Az elkövetési módszerekben nincs hatalmas újdonság a nap alatt, az viszont látszik, hogy jól szervezett cégként működő csoportok automatizált üzenetekkel bombázzák a lakosságot. Ebben nagy segítségükre vannak az AI-eszközök, melyek lejjebb tolták a belépési küszöböt a csalások világába. A kiberbűnözési trendekről és az elkövetők módszereiről Halász Viktorral, a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda Kiberbűnözés Elleni Főosztály Felderítő Osztályának vezetőjével és Timoska Kingával, az ORFK Kiberstratégiai Osztályának nyomozótisztjével beszélgettünk. A témáról az ITBN rendezvényén is szó lesz, amelyen a két szakértő előadóként vesz részt.

Melyek a jellemző kiberbűncselekmények ma Magyarországon, milyen trendeket látni e területen itthon? Melyek a legfontosabb minták, bűncselekmény-típusok?

Timoska Kinga: Magyarországon a legjellemzőbbek a online csalások. Az elkövetők tipikusan valamilyen adathalász módszerrel szerzik meg a szükséges banki belépési adatokat vagy bankkártya adatokat és ezzel visszaélve követik el a bűncselekményeket. Ez a fajta csalási típus kifejezetten háztartásokat, a lakosságot érinti nagy számban, kisebb arányban a cégeket.

Halász Viktor: Nagyon újfajta elkövetési módszerek nincsenek. Ugyanazt csinálják a bűnözők, mint 5-10 vagy akár 15 éve, inkább az eszközök változtak, amelyek ezeket a csalásokat könnyítik meg. Sokat találkoztunk olyan call centerekkel, amelyek külföldön működnek és úgynevezett legendákkal próbálják meg a magyar embereket megtéveszteni. Ezen belül láthatunk különbségeket, hogy éppen mi a legenda, azaz banki ügyintézőként vagy más szolgáltató ügyfélszolgálatosaként hívják fel az embereket. Például nagy szoftvergyártóktól telefonálnak, hogy vírust azonosítottak a számítógépünkön. Ráveszik a sértettet, hogy ossza meg az adatait, a belépési információit, és vagy ők utalják el a pénzt, vagy ráveszik, hogy ezt a sértett tegye meg. A harmadik irány, hogy feltelepítenek valamilyen távoli elérést biztosító programot az eszközükre, például az AnyDesk-et vagy TeamViewer-t, és így ürítik ki a számláját.

Az idei első negyedévben új csúcsra futott a sikeres pénzügyi visszaélések értéke, közel 15 milliárd forintot loptak el a magyar bankszámlákról az MNB adatai szerint. Ti mit tapasztaltok, több feljelentés érkezik hozzátok, több ügyben nyomoztok?

Timoska Kinga: Mi azt látjuk a statisztikai adatokból, hogy a csalók folyamatosan próbálkoznak, de talán a lakosság már tudatosabb e téren, és a bankok is tettek intézkedéseket, hogy a csalások ne legyenek sikeresek.

Halász Viktor: Szerintem a felfutási szakaszon már túl vagyunk. Inkább azt mondanám, hogy voltak olyan nagy, egyszerre nagyobb kárt okozó esetek, amelyek benne vannak ebben az adatban. De tömegével inkább a lakosságot érintik ezek a csalások

Halász Viktor és Timoska Kinga Fotó: Stiller Ákos

Tudnátok mondani példákat érdekesebb új módszerekre, amikkel az elmúlt időszakban találkoztatok?

Halász Viktor: Ami újdonság most az elkövetésben, az a szervezettség szintje. Régen is voltak olyan csalások, hogy felhívtak valakit és megpróbálták megszerezni az adatait. A nagy változás, hogy ez most sokkal szervezettebben történik. Vannak információink külföldi call centerekről, látjuk hogy mennyire olajozottan működnek.

Ezekben mindenkinek megvan a feladata - van aki telefonál, van aki kitalálja a legendákat, van aki strómanokat szervez be, van aki a pénzügyeket intézi.

A 2010-es évek közepén ilyesmivel nem találkoztunk, inkább egyszemélyes vagy néhány fős bandák működtek.

A generatív mesterséges intelligenciát hol vetik ma be a bűnözők, milyen támadásokat indítanak a technológia segítségével?

Timoska Kinga: A bűnözők rendkívüli módon meg tudják könnyíteni a munkájukat az AI segítségével: álhírterjesztő hálózatokat hoznak létre és forgalmat generálnak az oldalaikon, posztjaikon. Automatizálják a hamis Facebook-profilok regisztrációját, és chatbotokkal kommentelnek, kommunikálnak. Dezinformációs kampányoknál nagyon gyakori az AI-eszközök használata, de befektetési csalások terjesztésében is hasznosak.

Halász Viktor: A kiberbűnözésben a belépési küszöb is lejjebb került: ha valaki szeretne létrehozni egy rosszindulatú programot, de nem tud programozni, generatív AI eszközöket használhatja erre.

Ezt egyetlen parancsszóra nem teszi meg a ChatGPT, de ha a megfelelő kérdéseket, promptokat fogalmazzák meg, akkor megírja a szoftvert.

Magyarországon milyen eszközei vannak a bűnüldöző szerveknek a kiberbűncselekmények megakadályozására és felderítésére?

Halász Viktor: Technikai oldalról nekik is nagyon jó eszközeik vannak az elrejtőzésre - új telefonszámokról hívnak, bármilyen számot képesek hamisítani. Nekünk is megvannak az eszközeink, hogy megpróbáljuk ezeket visszafejteni. A megelőzésben és a felelősségre vonásban a legfontosabb a nemzetközi együttműködés, mert tisztán látszik, hogy ezek a csoport elsősorban nem Magyarországról üzemelnek. Az Europol keretében együttműködünk más hatóságokkal, munkacsoportokat hoztunk létre. Megosztjuk a tapasztalatokat, adatokat cserélünk, és megpróbálunk kapcsolatba lépni azokkal a cégekkel is, akik segíthetnek a bűncselekmények visszaszorításában.

Nyáron egy külföldi csaló call centert is lefülelt a rendőrség nemzetközi együttműködés keretében. Hogyan lehet felderíteni és felszámolni ezeket a központokat? Hogyan néz ki egy ilyen nyomozás, egy ilyen akció?

Halász Viktor: először is a sértettek feljelentést tesznek Magyarországon. Látjuk a közös pontokat, és körvonalazódik, hogy merre helyezkedik el a call center. Célirányosan elkezdünk adatokat gyűjteni, és amikor nagyjából látjuk, honnan működnek, felvesszük a kapcsolatot az ottani kollégákkal. Határtalálkozókat tartunk, megtervezzük az akciót. A nyomozás akár 1-2 évig is tarthat. Az aktív információcsere és tervezés fázisa általában néhány hónap, mire eljutunk a felszámolásig.

Jellemzően mely országokból támadják a magyarokat a csalók?

Halász Viktor: Ennek a bűncselekménynek nincsenek határai: a hívások érkezhetnek Keletről, Nyugatról, a világ minden pontjáról. Két csoportot tudunk elkülöníteni: vannak akik magyarul próbálkoznak - ők főleg határon túli területekről hívnak. A másik csoport nem beszél magyarul vagy csak töri a nyelvet - ők inkább keletebbről dolgoznak. De e-mailek vagy SMS-ek esetén a modern fordítóprogramokkal már nincsenek nyelvi akadályok.

Hogyan lehet a külföldi csalókat felelősségre vonni? Léteznek erre technológiai vagy egyéb védekezési megoldások?

Timoska Kinga: Mivel főleg nem technikai jellegű támadások történnek, hanem klasszikus megtévesztés, technikai oldalról nehéz ezeket kivédeni. A legtöbb áldozat nem azért válik sértetté, mert gyenge jelszót használt, hanem mert felhívták és tévedésbe esett. Ezért a tudatosítással, megelőzéssel tudunk leginkább segíteni.

Ha már megtörtént a baj, két fő feladatunk van: elkapni a bűnözőt és visszaszerezni a pénzt. Egyik sem egyszerű, sokkal könnyebb megelőzni ezeket a bűncselekményeket.

Timoska Kinga Fotó: Stiller Ákos

Milyen esélyei vannak egy áldozatnak a pénze visszaszerzésére?

Timoska Kinga: A körülményektől függ, de ha gyorsan észbe kap az áldozat, és feljelentést tesz, akkor jók az esélyeink. A bankokkal kiépített csatornáink vannak erre. Augusztusban ráadásul egy új jogszabály lépett életbe, ami alapján a bankok egyszerűbben visszatarthatják a csalás útján megszerzett vagyont. Ha jelzünk a bankoknak, rögtön befagyaszthatnak mindent. De ha már Európából kiment a pénz vagy kriptovalutára váltották át, akkor sokkal nehezebb a dolgunk.

Jövőre élesedik a Giro Központi Visszaélésszűrő Rendszere. Mit várnak ettől?

Halász Viktor: Ez egy nagy újdonság lehet, mert központi visszaélés-szűrő rendszer ma nem létezik az átutalásoknál, csak egyedi banki szinten. Ha a GIRO-ban is működni fog, attól sokat várhatunk.

A közösségi médiában terjedő csalásokkal szemben hogyan lehetne fellépni?

Timoska Kinga: A közösségi média platformok tesznek intézkedéseket az üzenetek szűrésére, de nem tökéletes a rendszer. Az EU-nak már született erre jogszabálya is, de a támadók egy része mindig átjut a rendszeren.

A csalók ma már automatizált botokat használnak, ami megnehezíti a védekezést. Ha letiltanak egy profilt, a csalók egyszerűen létrehoznak egy másikat.

Említettétek, hogy néhány nagyobb vállalati visszaélési ügy is meg tudja dobni statisztikákat. Milyen hibákat követnek el a cégek?

Halász Viktor: A legnagyobb olyan ügyeknél, ahol a legtöbb kár keletkezett egy-egy cég esetében, mindig az volt a probléma, hogy egy alkalmazott hibázott. A rendszerek többé-kevésbé rendben voltak, minden alkalmazás friss volt, de valakit megvezettek. A cégeket gyakran célozzák az úgynevezett „business email compromise” módszerrel. Ezt a csalásfajtát üzleti e-mail csalásnak is nevezzük, amikor a bűnöző a cég egyik partnerének adja ki magát, és egyszerűen csak azt mondja, hogy erre az új számlaszámra utalják azt a pénzt, amit egyébként legtöbbször máshova valóban el kellett volna utalniuk.

Ahol a legnagyobb kárértékek voltak eddig, ott a bűnözőkön látszott, hogy utánanéztek a cégnek, tudták nagyon jól, hogy kivel kommunikálnak. Feltételezhető volt, hogy a levelezésre már ráláttak. Megvárták, amikor a cégnek valóban sok pénzt kell utalnia. Megtalálták azokat az embereket, akik felelősek ezekért az utalásokért, és tudták, hogyan kell őket megszólítani, kinek adják ki magukat.

Volt olyan eset is, ahol zsarolóvírusos támadás ért egy céget. Itt egyszerűen nem használták a vírusirtót, mert az lelassította a gépeket.

A környező országokban is volt olyan ügy, amikor kicsaltak egy cégtől 20 millió dollár körüli összeget. Ott az egyik dolgozó kattintott egy olyan csatolmányra, amire nem kellett volna, mert elhitették vele, hogy ez a heti jelentés. Mindig van valamilyen emberi hiba ezekben a történetekben.

Halász Viktor és Timoska Kinga Fotó: Stiller Ákos

Elképzelhető, hogy csak egy e-mail vagy SMS megnyitásával megfertőződjön az laptopunk vagy a mobilunk?

Halász Viktor: Nem jellemző, hogy valaki csak megnyit egy e-mailt vagy SMS-t, és megfertőződik. Egy csatolmányra vagy linkre rá kell kattintani, ez már abszolút elképzelhető. A "zéró klikk" támadások, amikor tényleg nem kell semmire kattintani, technikailag lehetségesek, de ez már a kiberhadviselés szintje. Ezeket nem átlagos csaló bűnözők fogják alkalmazni, hanem inkább titkosszolgálatok rendelkezne ezzel a képességgel.

Milyen kockázatokkal jár a kalózoldalak, torrent oldalak használata?

Halász Viktor:

Minden kalózprogramban van hátsó ajtó. Ezeket nem jófejségből törik fel és teszik fel az internetre, hanem hasznot remélnek tőle.

Vagy zsarolóvírust fog telepíteni, vagy fogalmunk se lesz róla, hogy éppen egy túlterheléses támadás részesei vagyunk. Aki torrentoldalakat használ, annak számolnia kell azzal a kockázattal, hogy hátsó ajtó van a számítógépén. Vagy az adatait lopják el, vagy kriptovalutát bányászik az elkövetőknek, esetleg egy botnet részesévé válik a számítógépe.

Láttatok-e példát olyan itthoni csalási módszerre vagy esetre, ami nemzetközi szinten is különleges, egyedi volt?

Halász Viktor: Egy hacker az egyik magyar fejlesztésű kriptovaluta blokkláncában fedezett fel hibát. Ezt kihasználva képes volt magának megduplázni a kriptopénzt, ezzel mintegy 80 millió forintnyi kriptoeszközt generált magának gyakorlatilag a semmiből, majd ezt elkezdte eladni. Végül ennek a nagy részét sikerült visszaszerezni arról a platformról, ahol eladta, de az árfolyamesésből így is jelentős kára keletkezett a kriptós cégnek.

Címlapkép forrása: Portfolio