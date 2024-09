Együttműködést kötött az MBH Bank a Bank of Chinával

Együttműködési szándéknyilatkozatot írt alá az MBH Bank és a Bank of China Limited Magyarországi Fióktelepe - közölte az előbbi intézmény.

A szándéknyilatkozat értelmében az MBH Bank és a Bank of China Limited Magyarországi Fióktelepe hosszú távú, mindkét fél erősségein és szakértelmén alapuló együttműködésre törekszik. Célként tűzték ki többek között a bankközi tevékenységek erősítését, kiemelten a kétoldalú finanszírozási konstrukciók terén, valamint a pénzügyi termékek kereskedelmének támogatását a kölcsönösen megnyíló piaci lehetőségek révén.

A felek elkötelezték magukat amellett, hogy kaput nyitnak ügyfélbázisaik számára a szélesebb körű pénzügyi szolgáltatásokhoz, valamint feltérképezik azokat a területeket, ahol közös erőforrásaik új üzleti lehetőségeket teremthetnek.

A szándéknyilatkozat aláírására az MBH Bank budapesti székhelyén tartott hivatalos ceremónia keretében került sor, amelyen Egerszegi Ádám, az MBH Bank igazgatósági tagja, a digitalizációért és operációért felelős vezérigazgató-helyettes, Szabó Levente, az MBH Bank igazgatósági tagja, az egyedi kiszolgáltatásért felelős üzleti vezérigazgató-helyettes, Lin Jingzhen, a Bank of China Limited ügyvezető alelnöke, Liu Jiandong, a luxemburgi Bank of China (Europe) SA kijelölt elnöke és a Bank of China más magas rangú vezetői vettek részt.

Az MBH közleménye szerint az együttműködés új irányokat kínál az MBH Bank számára a globális tőkepiacok felé is, a kínai bankközi pénzpiachoz való közvetlen hozzáférés üzleti lehetőségeket teremthet mind vállalati, mind lakossági ügyfelek számára.

A Bank of China Kína leginkább globalizált és integrált bankja, intézményei a kínai térség mellett további 64 országban és régióban is megtalálhatóak, leányvállalatai pedig a közép-kelet-európai régióban is folytatnak üzleti tevékenységet - emlékeztet a közlemény.

