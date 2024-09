Van egy lista a milliárdosokról, amiről csak nagyon kevesen beszélnek

Azt sokan tudják, kik a világ leggazdagabb emberei, de azt már kevesebben, hogy hány évesek a világ legidősebb milliárdosai. Gyűjtésünk szerint bizony bőven vannak 100 év felettiek is dollármilliárdos vagyonnal, és sokat elárul a listáról, hogy a top10-ben lévők átlagéletkora meghaladja a 99 évet.

Szinte minden nap jön ki valami hír a világ leggazdagabb embereiről, a legtöbbek számára mára ismerősen csengenek az olyan nevek, mint Elon Musk, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, Bernard Arnault vagy Bill Gates.

Arról viszont már jóval kevesebben tudnak, hogy bizony sok olyan milliárdos járkál köztünk, akik bőven túl vannak a 90-en. A Forbes milliárdos listája szerint

jelenleg 74 olyan dollármilliárdos van a világon, akinek életkora meghaladja a 90 évet.

Az alábbi táblázatban összegyűjtöttük közülük a 10 legidősebb milliárdost:

A világ legidősebb milliárdosainak top10-es listája Életkor Név Vagyon (mrd USD) Vagyon forrása Lakhely 103 George Joseph 2,0 biztosítás Egyesült Államok 101 David Murdock 3,7 agrár, ingatlan Egyesült Államok 100 Robert Kuok 12,5 pálmaolaj, szállítmányozás, ingatlan Malajzia 100 S. Daniel Abraham 2,4 egészségügy/diéta Egyesült Államok 99 Stephen Jarislowsky 1,6 vagyonkezelés Kanada 98 Stef Wertheimer & családja 6,3 ipari parkok, fémipar Izrael 98 Alice Schwartz 2,4 biotech Egyesült Államok 98 Bernard Lewis & családja 1,5 divat kiskereskedelem Egyesült Királyság 98 Nobutoshi Shimamura 1,6 kiskereskedelem Japán 97 Goh Cheng Liang 12,4 festékgyártás Szingapúr Forrás: Forbes, Portfolio

A legidősebb milliárdosok listájában nem kell sokat tovább pörgetni, hogy megtaláljuk Warren Buffettet, aki jelenleg 94 éves, és több mint 140 milliárd dolláros vagyonával a világ 6. leggazdagabb embere a Forbes szerint. Ott van mögötte Soros György is, aki szintén 94 éves, több mint 7 milliárd dolláros vagyona pedig a 426. helyet jelenti számára a listán.

Mit lehet tudni a világ legidősebb milliárdosairól?

George Joseph (103), 2 milliárd dollár

George Joseph a Harvardon matematika és fizika szakon végzett 1949-ben, a második világháború idején repülőgép-navigátorként is tevékenykedett. Ő a Mercury General alapítója, amely egy 4,6 milliárd dolláros éves bevétellel rendelkező biztosító. Joseph 2 milliárdos vagyonával a világ 1737. leggazdagabb embere.

David Murdock (101), 3,7 milliárd dollár

David Murdock sem milliárdokkal a zsebében született. A második világháború idején a hadseregben eltöltött idő után kis haszonra tett szert egy étterem vásárlásával és eladásával, majd később ingatlant fejlesztett Arizonában. Murdock a Dole Food Products korábbi elnöke, több mint 35 év után 2021-ben távozott a Dole igazgatótanácsából, még a cég tőzsdére vitele előtt. Murdock vagyona a 952. leggazdagabb emberé teszi a világon.

Robert Kuok (100), 12,5 milliárd dollár

Robert Kuok Malajzia leggazdagabb embere, a Kuok csoport tulajdonosa, amely szállodákban, ingatlanokban és árucikkekben érdekelt. 1971-ben alapította meg a nemzetközi hírű Shangri-La Hotels and Resorts láncot Szingapúrban. Kuok jelenleg a világ 179. leggazdagabb embere.

S. Daniel Abraham (100), 2,4 milliárd dollár

S. Daniel Abraham 1976-ban alapította a Slim-Fastet, ami jó döntésnek bizonyult: az értékesítés az 1980-as évek végén robbanásszerűen megnőtt, amikor az LA Dodgers korábbi menedzsere, Tommy Lasorda lett a szóvivője. Abraham aztán 2000-ben 2,3 milliárd dollárért eladta a súlycsökkentő készítményeket gyártó céget az Unilevernek. Azóta nagyrészt kockázatkerülő megközelítést alkalmaz a befektetések terén, vagyona nagy részét készpénzben és likvid eszközökben tartja. Vagyonával ő számít az 1413. leggazdagabb embernek a világon.

Stephen Jarislowsky (99), 1,6 milliárd dollár

Vagyona túlnyomó részét az általa 1955-ben alapított Jarislowsky Fraser befektetéskezelő cég élén szerezte. 2012-ben lemondott vezérigazgatói posztjáról, de továbbra is a cég emeritus elnöke és a Jarislowsky Alapítvány elnöke. Hatalmas művészeti gyűjteménye van, amely nagyrészt kanadai művekből áll. Ő jelenleg a világ 2080. leggazdagabb embere.

Stef Wertheimer & családja (98), 6,3 milliárd dollár

Az izraeli üzletember az utóbbi időszakban több jelentős értékesítést is véghez vitt: fémforgácsoló cégét, az ISCAR-t 2 körben adta el a Berkshire Hathawaynek: 2006-ban 80%-ot 4 milliárd dollárért, a maradékot 2013-ban 2,05 milliárd dollárért. Megalapította emellett a Blades Technology nevű sugárhajtómű-lapátokat gyártó céget is, és 2014-ben 51%-os részesedését eladta a Pratt & Whitney sugárhajtómű-gyártónak egy meg nem nevezett összegért. Az üzletember most az Izrael és Palesztina közötti béke megteremtésére összpontosít. Mindeközben ipari parkokat épít Izrael hátrányos helyzetű és túlnyomórészt arab régióiban, hogy elősegítse a munkahelyteremtést.

Alice Schwartz (98), 2,4 milliárd dollár

720 dolláros megtakarítással Alice Schwartz és férje, David 1952-ben elindították a Bio-Rad Laboratoriest, amely mostanra 2,7 milliárd dolláros bevételt generál. A 2012-ben megözvegyült Schwartz 2022-ben távozott a testületből; fia, Norman az elnök-vezérigazgató. Schwartz 2,4 milliárd dolláros vagyonával a világ 1438. leggazdagabb embere.

Bernard Lewis & családja (98), 1,5 milliárd dollár

Ő alapította 1948-ban az Egyesült Királyságban székelő River Island Fashion ruházati kiskereskedési vállalatot. A cég ma már online értékesít, és több európai országban is van üzlete. A vállalat bevétele 2022-ben meghaladta a 900 millió dollárt. A 98 éves üzletember a világ 2158. leggazdagabb embere.

Nobutoshi Shimamura (98), 1,6 milliárd dollár

Nobutoshi Shimamura felépítette Japán egyik vezető diszkont ruházati kiskereskedőjét, a tőzsdén jegyzett Shimamurát. A láncnak több mint 2200 üzlete van, a tengerentúli üzletei Kínában és Tajvanon találhatók. Shimamura több mint három évtizede vonult nyugdíjba, ő jelenleg a 2127. leggazdagabb ember a világon.

Goh Cheng Liang (97), 12,4 milliárd dollár

A szingapúri üzletember vagyonának nagy részét a japán Nippon Paint Holdings többségi részesedéséből jön, amely a világ negyedik legnagyobb festékgyártója a bevételi számok alapján. Goh egy kis szingapúri gyárban kezdett festékeket gyártani, mielőtt 1962-ben a Nippon Painthez csatlakozott. 2021-ben fia, Hup Jin, a Nippon Paint elnöke, 12 milliárd dolláros üzletet kötött, amellyel többségi részesedést szerzett a Nipponban. A 97 éves üzletember a világ 181. leggazdagabb embere.

