Így szerezhetsz pénzt a bankszámládra a legkönnyebben, megőrülnek a lehetőségért az emberek

Hosszú évek átlagában nyáron veszik fel a legtöbb személyi kölcsönt az emberek, ebben a nyaralás költségeinek a fedezése mellett a jó időt kihasználó lakásfelújításoknak is biztosan fontos szerepe van, ugyanakkor ez utóbbira számos más finanszírozási forma is alkalmas lehet. Bár általában a nyári hónapok a legerősebbek, nagyon úgy néz ki, hogy most az őszi évszak is kifejezetten erős lesz a személyi kölcsönök piacán.

Idén az első nyolc hónap adatai alapján 525 milliárd forintnyi személyi kölcsönt vettek fel a háztartások az MNB adatai szerint, ez abszolút rekordot jelent, és 52%-kal több az egy évvel korábbinál. Éven belül is növekvő trendet mutat a hiteltermék népszerűsége, és 80 milliárdos kihelyezésével a július volt eddig a legerősebb hónap (a statisztikák augusztus végéig ismertek).

Augusztus végén így már 1476 milliárd forintnyi személyikölcsön-tartozásunk állt fenn a bankok felé, ez 11,5%-kal haladta meg az egy évvel korábbit. 5 és fél év kellett ahhoz, hogy nominálisan a duplájára növeljék a bankok a személyikölcsön-állományukat.

Miközben az új volumen 52%-kal nőtt az év első nyolc hónapjában, az új szerződések darabszáma 24%-kal volt magasabb az egy évvel korábbinál. Az átlagos hitelösszeg emelkedése tehát ennél valamivel kisebb mértékben, közel 22%-kal magyarázta a növekedést. Alábbi ábránkon az is látható, hogy a hitelek csaknem maradéktalanul fix kamatozásúak, legalábbis éven túli kamatperiódusúak.

A jegybank legutóbbi adatai alapján kiszámolva átlagosan 2,7 millió forintnyi személyi kölcsönt vesznek fel egy szerződéssel a magyarok, a meglévő személyikölcsön-tőketartozásuk pedig átlagosan 1,7 millió forintra rúg. Létezik ugyanakkor már a piacon egy banknál 15, két banknál pedig 12 millió forintig felvehető személyi kölcsön is.

A most elérhető személyi kölcsönök még mindig relatíve drágának számítanak, hiszen átlagosan 16,9%-os kamattal vesszük fel őket a legutóbbi adatok szerint, 17,2%-os teljes hiteldíj mellett. Ehhez képest a meglévő teljes személyikölcsön-állomány kamata 15,8% környékén van úgy, hogy a hitelek döntő többsége a futamidő végéig fix kamatozású.

Végezetül bemutatjuk bizonyos paraméterek mellett a bankok ajánlatait. Táblázatunk arról árulkodik, hogy minél magasabb a jövedelmünk és minél magasabb az igényelt hitelösszeg, annál kedvezőbb kamat mellett vehetünk fel személyi kölcsönt. Kisebb jövedelem és hitelösszeg mellett a CIB Bankot, közepes jövedelem és hitelösszeg mellett az MBH Bankot, nagyobb jövedelem és hitelösszeg mellett az UniCredit Bankot hozta ki győztesként a kalkulációnk, személyre szabott kalkulációhoz a Pénzcentrum személyikölcsön-kalkulátorát ajánljuk.

