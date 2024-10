Veszélyben a hagyományos bankkártyák - új fizetési forradalom zajlik

Banking Technology 2024 A legforróbb digitális banki innovációkról, fintech újításokról is szó lesz a Portfolio november 5-ei Banking Technology rendezvényén. Regisztráció és részletek itt!

Tarolnak a készpénzmentes tranzakciók

Az elmúlt években igencsak megváltozott a fizetési ökoszisztéma, amelyet mi sem bizonyít jobban, mint a készpénzmentes tranzakciók mértékének növekedése.

Ezek száma 2023-ban 1 411 milliárdra emelkedett, 2024-ben pedig várhatóan eléri az 1 650 milliárdot.

A mai fogyasztók a gördülékeny fizetési gyakorlatot részesítik előnyben, így a tendencia várhatóan folytatódni fog. Az előrejelzések szerint ez a szám 2028-ra eléri a 2838 milliárdot. Jelenleg a készpénzmentes tranzakciók tekintetében az ázsiai-csendes-óceáni térség (APAC) az egyik leggyorsabban növekvő régió, amely 2024-ben az előző évhez képest 20%-os növekedést ért el szemben Európával (16%) és Észak-Amerikával (6%).

Jön a számlák közötti (A2A) azonnali fizetések kora

A számlák közötti (A2A) azonnali fizetési megoldások gyorsabb és költséghatékonyabb fizetési módot jelentenek, amelyek révén elkerülhető a drága kártyás infrastruktúrák használata. Ezen fizetési megoldások népszerűségének növekedése veszélyezteti a hagyományos bankkártyák dominanciáját és az előrejelzések szerint a kártyás tranzakciók volumenének jövőbeli növekedését 15-25%-kal szoríthatják vissza. Mivel a bankközi díjak és kamatterhek kulcsfontosságú bevételi forrást jelentenek, a pénzintézetek ezt jelentős kockázatnak tekinthetik, amely az ágazat meglévő szereplői számára milliárdos bevételkiesést jelenthet.

A pénzintézetek nincsenek felkészülve az azonnali fizetési műveletekre

A pénzforgalmi vezetők kétharmada úgy látja, hogy az azonnali fizetések elterjedése kulcsfontosságú a készpénzmentes tranzakciók fellendítése szempontjából. Ennek következtében a bankoknak lépést kell tartaniuk az azonnali fizetések bevezetésével; ugyanakkor a csalással kapcsolatos aggodalmak jelentősen visszafogják a fejlődést.

Többek között emiatt is sokan inkább csak fogadnak, de nem küldenek azonnali fizetéseket. Ezt a kutatás számai is igazolják, amely szerint ma a bankoknak mindössze 25%-a az azonnali fizetések fogadására, míg 53%-uk az azonnali fizetések küldésére és fogadására is alkalmas. Említésre méltó, hogy az európai bankoknak csak 13%-a mondhatja el magáról, hogy erős technológiai háttérrel rendelkezik az azonnali fizetések tekintetében.

Papír alapú folyamatok, nagymértékű bevételkiesések

A biztosítási, kiskereskedelmi és autóipari ágazatok vállalati pénzügyi vezetői számára a követelések és kötelezettségek kezelésének hatékonysága terén tapasztalható hiányosságok jelentős problémákat okoznak a pénzáramlásban. Több mint 80%-uk még mindig kézi, papíralapú folyamatokat alkalmaz a számlák egyeztetésekor, aminek következtében a vállalati bevételek közel 7%-a lekötődik az értékláncban. Ez potenciálisan olyan dollármilliárdok elakadását jelenti, amelyeket az üzleti tevékenységek finanszírozására lehetne fordítani. Az azonnali fizetések és a nyitott pénzügyi rendszer új utat jelenthet ezen vállalkozások számára azáltal, hogy valós idejű áttekintést biztosít a pénzáramlás tekintetében.

Gyerekcipőben a nyílt bankolás

A nyílt bankolás óriási potenciált teremt a pénzügyi szektor átalakítására, azonban a jelenlegi szabályozási keretek és a piaci kezdeményezések közötti különbségek visszafogják a fejlődést. Ausztrália, Brazília, India és Szingapúr azon kevés ország közé tartozik, amelyek élen járnak az adatmegosztás hozzáférhetőbbé és kényelmesebbé tételére irányuló kezdeményezésekben. A nyitott pénzügyi rendszer bevezetése a bankok mindössze 17%-nál van előrehaladott, kísérleti vagy már bevezetett fázisban, míg 39%-uk a tervezési fázisnál tart és hatáselemzéseket végez. A bankok további 23%-a továbbra is bizonytalan, mivel a szabályozás tisztázására vár - olvasható a jelentésben.

Címlapkép forrása: Shutterstock