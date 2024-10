Olvad a jég az ingatlanhiteleknél, belehúzott a magyar ipar

A csökkenő kamatkörnyezetnek is köszönhetően oldódni látszik a feszültség Európa kereskedelmi ingatlanjainak a piacán, ez a legnagyobb ingatlapiaci kitettségű bankok tőkéje és finanszírozási aktivitása szempontjából is kedvező jel. Magyarországon az egy évvel korábbi alacsony bázishoz képest 37 százalékkal több kereskedelmi ingatlannal fedezett projekthitelt folyósítottak a bankok az első félévben, ezek 80 százaléka építési célra ment, és különösen az ipari-logisztikai projektek hitelállománya bővült. Megnéztük, mit mutat a jegybank friss jelentése az ingatlanprojektek finanszírozási helyzetéről. A legkevésbé az irodáknál van ok optimizmusra.