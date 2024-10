Elemző: 30 százalékkal többet ér az OTP részvénye

Az Autonomous Research 23 959 forintról 24 601 forintra emelte az OTP-re vonatkozó árfolyam-várakozását, szúrta ki a VG. Mostanában több optimista ajánlás is érkezett a nagybank papírjával kapcsolatban, ráadásul a technikai kép is izgalmasan néz ki.Hasonló témákkal is foglalkozunk a november 6-i Portfolio Investment Day 2024 konferenciánkon, amelyen a részvétel regisztráció után ingyenes. Jelentkezés és regisztráció itt.