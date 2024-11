Csalások, innovációk és újdonságok: kiderült, mi lesz a magyar fizetési megoldásokkal

Hogyan változtatja meg a mesterséges intelligencia a fizetési szolgáltatásokat? Milyen jövő áll a qvik előtt, és hol törhet utat magának? Mi a legjobb fegyver a fizetési csalások ellen, és milyen fizetési innovációkra büszkék a bankok? Többek között erről volt szó a Portfolio keddi Banking Technology 2024 konferenciájának utolsó, payment szekciójában.

Juhász Katalin, a Visa regionális termékfejlesztési igazgatója előadásában elmondta, 50 évre vezethető vissza a digitális fizetések első napja. Az érintéses fizetések fontos eszközökké váltak a globális fizetésekben, de az érintéses technológiát több helyen is lehet még hasznosítani, ilyen az érintéses adatbevitel (például a kártyaadatoké), vagy a személyek közötti pénzküldés. Az online fizetéseknél a legnagyobb kihívás az, hogyan azonosítsák az ügyfelet, honnan tudják, hogy a fizetést ő kezdeményezte-e. Erre lehet megoldás a Visa Payment PassKey, ami lényegében egy biometrikus azonosítást tesz lehetővé. Egye több felhasználó pártolja azt a megoldást, hogy többféle kártya helyett legyen egy fizetési azonosító, amelyhez aztán több fizetési opciót is társítani lehessen (pl. folyószámla, hitelkártya vagy részletfizetés) – ismertette. Az új megoldások között említette az adattokeneket, amelyek az AI-on alapulnak. A mesterséges intelligenciának sokkal nagyobb hatása lehet a kereskedelemre, mint amilyen hatása az internetnek volt, a személyre szabott vásárlási élmény javítását hozhatja el a tranzakciós adatok elemzésével – emelte ki.

Hana Wasserburger, a Visa Consulting & Analytics CEE igazgatója előadásában elmondta, hogy az elmúlt 20 évben több digitális fejlesztés is végmenet a piacon, de olyan gyors ütemű fejlődést még nem volt, mint amit a ChatGPT megjelenése hozott magával. A ChatGPT-nek mindössze 2 hónapra volt szüksége ahhoz, hogy elérje a 100 millió felhasználót, miközben ugyanez az Internetnek 7 évébe tellett, a TikToknak 9 hónapba. A Visa maga is használja a mesterséges intelligenciát a fizetési tranzakciók feldolgozásának gyorsításában, de a többletbevétel generálásában is fontos szerepe van a társaságnál a különböző folyamatok optimalizálásában – hangzott el. Érdekességként elhangzott, hogy az elmúlt 1,5 évben a magyar ChatGPT előfizetések 500%-kal ugrottak meg, a régióban mi vagyunk a 4-dikek a listán, ahol a legtöbbet használják a ChatGPT-t.

Katarzyna Szumilas, a Visa CEE, Nordics & Baltics Senior Managere előadásában kitért arra, hogy a globális pénzmozgások rendkívül gyors evolúción mentek keresztül, a világon 200 000 milliárd dollárnyi pénz mozog éves szinten. A pénzügyi piacot most négy fő trend alakítja, ezek a B2B fizetések fogyasztóbarátabbbá tétele, a digitális technológiák egyre nagyobb arányú elfogadása, a szabályozói környezet változása és a levelező banki tevékenység csökkenése. A Visa szeretne egy globális klíringházzá alakulni, hogy mindenféle pénzmozgásra megoldást tudjon kínálni – hangsúlyozta.

„Digitális fizetések Magyarországon - Merre fejlődik tovább a piac?” – ezzel a címmel moderált beszélgetést a keddi Banking Technology 2024 konferencián Sármay Bence, a Visa Magyarországért felelős területi vezetője.

Milyen fizetési innovációkra büszkék a bankok?

Bán Kristóf, a CIB Bank lakossági szegmens menedzsment vezetője szerint annyi innováció jött ki az elmúlt években, hogy már ideje lenne használatba venni őket. Az elfogadói oldalon a 2022-ben bevezetett, és 2023-tól teljesen online igényelhető softPostra a legbüszkébbek a banknál. Ginzer Ildikó, az MBH Bank standard kiszolgálásért felelős üzleti vezérigazgató-helyettese a szabályozói követelményeknek való megfelelést emelte ki, miközben hangsúlyozta: rendkívül sokszínű és innovatív a fizetési piac, egymás után jelennek meg a fejlesztések. Király Andrea, a K&H Bank lakossági banki üzletágának vezetője szerint attól jó egy innováció, ha kézzelfogható ügyfélértéket generál, létező igényt elégít ki új módon. A hangalapú utalásra is képes Kate-et és a digitalizált SZÉP-kártyát emelte ki, amelyet a K&H már bevezetett. Kuhárszki András, az OTP Bank Omnichannel Tribe ügyvezető igazgatója a legújabb qvik megoldásukat emelte ki, és megemlítette, hogy lehet, a hangalapú utalást túl korán vezették be. A Raiffeisen a qvikkel egyidejűleg elindította saját kártyaelfogadó hálózatát, és a kereskedői oldalon is innovációt vezette be, emellett bevezettek olyan virtuális kártyát, amelynek nincs fizikai párja, ez elsősorban az online fizetések biztonságának a megteremtésében hasznos – osztotta meg Rajna Gábor, a Raiffeisen lakossági vezérigazgató-helyettese.

Hogy sikerül megakadályozni a fizetési csalásokat?

Rajna Gábor szerint a Covid hatására nagyon megnőtt az online vásárlók aránya, a legfontosabb ezen a téren az ügyféledukáció, és jelentős segítséget jelent a bankok közötti kommunikációt megengedő augusztusi jogszabály. Az OTP-nél a 2022-es szintre sikerült harmadolni a csalásokat, bizonyos csalástípusokat el is tüntetett a bank, így például a személyi kölcsönös csalások nem fordulnak már elő – mondta Kuhárszki András. Király Andrea szerint a könnyű technikai kivitelezhetőség és a lakosság nem elégséges ébersége táptalajt jelent a csalások számára - az emberek kíváncsiságára, mohóságára, félelmére vagy éppen segítőkészségére apellálnak a csalók. Ginzer Ildikó elmondta: az ügyfelek többsége megtanulta a kellő elővigyázatosságot, amikor például este 6 után hívták az ügyfeleket, az már gyanús volt nekik, és nem mutattak együttműködőkészséget.

Hol lehet sikeres a qvik?

Már a szeptemberi bevezetés előtt is tudni lehetett már, hogy a kártyás fizetésekkel szemben is jó alternatíva lehet a qvik – mondta Ginzer Ildikó. Hogy a torta növelésére is képes lesz-e, az az ügyfélélménytől és kényelemtől függ, illetve hogy a szolgáltatói körben milyen gyorsan terjed el. Király Andrea szerint nőni fog a fizetési piac tortája középtávon, van egy kereskedői kör, amely számára kifejezetten kedvező a kártyával szemben. A nagyobb kiskereskedelmi láncoknál akkor lesz esélye jobban felfutni, ha gyorsaságban és egyszerűségben konkurálni tud az érintésmentes kártyás fizetéssel, és megéri a kereskedőknek a szükséges beruházást végrehajtani. Kuhárszki András szerint egy folyamatosan növekvő tortáról van szó, a készpénz visszaszorításával kell a keresletet kiszolgálni. A tranzakciós illeték rontja a digitális fizetési megoldások versenyképességét. Rajna Gábor hisz a készpénz visszaszorulásában, szerinte a fogyasztók, ügyfelek a kényelem és a költségszempontok alapján fogják eldönteni, melyik fizetési forma válik dominánssá. Nem fog a másodlagos fizetési azonosító sorsára jutni a qvik, de csak fokozatos felfutásra számít Bán Kristóf, szerinte generációs kérdés is a fizetési formák közötti választás.

Hol zajlik a verseny a fintechekkel?

Minél nagyobb a verseny az ügyfelekért, annál jobb a piacnak, és ezt az élénk versenyt kell megnyerni bankként Király Andrea szerint. Ehhez komplex mobilbankra van szükség, amelyben minden terméket elér az ügyfél, sőt, a banki szolgáltatásokon túli napi funkciókat is. A bankok előnye a fizikai disztribúciós csatornák megléte is, amelynek a bizalom kialakításában nagy a szerepe. Ginzer Ildikó szerint a fintechek bankosodni kezdtek, miközben a bankok ökoszisztémákban gondolkodnak. Hogy a kettő összeér-e, nem tudni, de az biztos, hogy a bankok felvették a versenyt. Kuhárszki András úgy vélte, bankjuk nem a fintechekkel versenyez, hanem azért küzd, hogy megkönnyítse az ügyfelek életét. Rajna Gábor szerint nemcsak a szolgáltatások és az árak, hanem a versenyfeltételek is konvergálnak a bankok és a fintechek között, ez egy kulcsmomentum. Az ügyfelek másodlagos bankként és jól körülhatárolható use case-ekre használják a neobankokat – vélte Bán Kristóf.

Tudósításunk a konferenciáról:

Címlapkép forrása: Portfolio