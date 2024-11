Itt az OTP becslése a 2025-ös extraprofitadóról

Portfolio 2024. november 25. 16:11

A pénzintézeteknek 2025-ben is kell fizetniük extraprofitadót, az OTP is fizet ilyet, ráadásul jóval magasabb lesz az ideinél az OTP befizetése jövőre. A bank most közzétette becslését a 2025-ös adóteherről.