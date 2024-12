Magyar bankok minősítéseit és kilátását módosította csütörtökön a Moody's Ratings. A nemzetközi hitelminősítő Londonban bejelentett intézkedései a Raiffeisen Bank Zrt.-t, K&H Bankot, az Erste Bank Hungary Zrt.-t és az MFB-t érintik.

A Raiffeisen esetében a Moody's az eddigi "ba1"-ről "baa3"-ra javította a bank alapszintű adósminőség-értékelését (Baseline Credit Assessment, BCA). A hitelminősítő indoklása szerint a döntés tükrözi a magyar Raiffeisen-érdekeltség pénzügyi teljesítményének tartós javulását, robusztus nyereségességi kilátását, erőteljes tőkehelyzetét és jelentős likviditási tartalékait. A bank stabil betétállománya a versenytársakénál hatékonyabban finanszírozza a hitelkihelyezéseket, és hozzájárul a rendszerint volatilisabb vállalati betétállomány viszonylag magas arányából eredő kockázat enyhítéséhez - áll a Moody's elemzésében. Mindemellett folytatódik a magyar Raiffeisen bank problémás követelésállományának csökkenése, amely ellentételezi a magyar vállalati szektor koncentráltságból eredő kockázatokat a kulcsfontosságú kereskedelmi partnergazdaságok, köztük Németország növekedésének lassulása és potenciális szerkezeti kihívásai közepette is - fogalmaz elemzésében a hitelminősítő. A Moody's megerősítette a magyar Raiffeisen-leánybank "A3" szintű betéti besorolását és a hosszú futamú, előresorolt, nem fedezett kötelezettségek "Baa3" szintű osztályzatát.

A Moody's megerősítette K&H Bank "ba1" szintű BCA-értékelését is. Indoklásában a hitelminősítő kiemeli, hogy a pénzintézet a harmadik legnagyobb magyarországi bankcsoportként szilárd helyzetben van, és ez jó nyereségességet eredményez, bár a jövedelmezőség várhatóan gyengül a jegybanki kamatcsökkentések nyomán. A megerősítés tükrözi a K&H robusztus eszközminőségét és jó tartalékfedezeti helyzetét, valamint a betétállomány által alátámasztott erőteljes finanszírozási profilját és dús készpénzlikviditási helyzetét is - áll a Moody's elemzésében. A hitelminősítő megerősítette a K&H "A3" szintű hosszú távú betéti besorolását is, arra a várakozására alapozva a döntést, hogy a belga tulajdonos, a KBC Bank jelentős támogatásban részesítené szükség esetén a magyar leánybankot.

A magyar Erste Bank "ba1" szintű BCA-értékelésének megerősítése a Moody's indoklása szerint a bank erős jövedelmezőségi kapacitását tükrözi, amelyet ugyanakkor kormányzati intézkedések korlátoznak, és várhatóan a jelentős pénzügypolitikai enyhítés is csökkenti a nyereségességet. A Moody's ugyancsak megerősítette a magyar Erste-érdekeltség "A3" szintű hosszú távú betéti osztályzatát, azzal a várakozásával indokolva a döntést, hogy az osztrák anyavállalat nagy valószínűséggel támogatást nyújtana a magyar leánybanknak.

A hitelminősítő az MFB esetében az előresorolt, nem fedezett devizaalapú kötelezettségek és a betétek "Baa2" szintű osztályzatát erősítette meg, azzal az indokkal, hogy továbbra is valószínűsíti a magyar kormány támogatását, tekintettel az MFB teljes magyar állami tulajdonosi hátterére, valamint a bank kötvényeire vállalt állami garanciára és az MFB által a magyar gazdaságpolitikában betöltött szerepre. A Moody's szerint éppen ezért az MFB betéti és adósosztályzatai a magyar szuverén besoroláshoz igazodnak.

Az Erste, a K&H és a Raiffeisen magyar érdekeltségeinek "A3" szintű hosszú távú betéti besorolásaira, valamint az MFB osztályzatára a Moody's

negatív kilátást állapított meg, annak alapján, hogy a cég a továbbra is befektetési ajánlású, "Baa2" szintű magyar államadósbesorolásra is a minap negatív kilátást adott.

A Moody's közölte, hogy az Erste, a K&H és a Raiffeisen betéti besorolásainak felső határa magyar szuverén leminősítés esetén is a magyar államadós-besorolásnál két fokkal magasabban lenne.

