Felújítási támogatás, babaváró, CSOK Plusz, SZÉP-kártya: az elmúlt 24 óra változásai egy helyen

Nem győztük kapkodni a fejünket az elmúlt 24 órában az otthonteremtési támogatásokkal és hitelekkel kapcsolatban megjelent jogszabályi változások és bejelentések láttán, hallattán. Ezeket a kormányzati intézkedéseket foglaljuk össze az alábbiakban.

Felújítási támogatás

Teljesen új jogszabályként megjelent a 389/2024. (XII. 11.) Korm. rendelet a Vidéki Otthonfelújítási Programról. A jogszabály értelmében 2025. január 1-jétől 2026. június 30-áig az 5000 fő alatti településen élő szülők igényelhetik az akár 3 millió forintos felújítási támogatást a számlákkal igazolt beruházási összeg 50%-áig, és ennek megelőlegezésére a 6 milliós kamattámogatott hitelt, energetikai elvárás nélkül.

Van néhány újdonság a szabályozásban a korábbi, 2021-2022-ben élő programhoz képest, például aki már igénybe vette a 2021-2022-ben élő otthonfelújítási támogatást, az a 3 millió forint és a korábbi támogatás különbözetére lehet jogosult, a felújított ingatlanban pedig 5 évig benne is kell lakni. Aki kamattámogatott hitelt is felvesz, annak nem az ügyfélkamata, hanem a kamattámogatása lesz most 3%, az ügyfélkamat jelen állás szerint 4,6% lehet. További részletek:

Kapcsolódó cikkünk 2024. 12. 12. Újraindítja a kormány a népszerű otthonfelújítási programot, megjelent a rendelet a részletekkel

Babaváró hitel

Az éjszaka megjelent a Magyar Közlönyben a babaváró hitel módosításáról szóló rendelet is. Jobb helyzetbe kerülhetnek azok, akiknél 5 éven belül nem, de később megérkezik a baba: a kamatmentességet vissza lehet kapni ebben az esetben. Akkor is újra elnyerhető a kamatmentesség, ha a futamidő első 5 évét követően házasodik újra a korábbi pár egyik tagja és az új kapcsolatból gyermek születne. Meghosszabbítják a gyermek "lejelentésének" határidejét: a jogszabályváltozás alapján az eddigi 180 napos határidőt 1 évre kitolják, vagyis a születést követően több ideje lesz a családoknak a babaváróval kapcsolatos ügyintézésre. Módosítják a méltányossági kérelem szabályait is: akár a kamatmentesség is megmaradhat bizonyos esetekben. Mégsem emelkedik a Babaváróhoz kapcsolódó büntetés mértéke, a könnyítések pedig a már korábban igényelt hiteleknél is érvényesek. További részletek:

Kapcsolódó cikkünk 2024. 12. 12. Megváltoztak mától a babaváró hitel szabályai, sokan örülhetnek a könnyítéseknek

Alighogy hirdették ki a fenti változásokat, újabbat jelentett be Gulyás Gergely miniszter a Kormányinfón: családszervezetek javaslatára 35 évre emelik az igénybevétel életkorhatárát. A jelenlegi szabályozás szerint azok a házaspárok vehetik igénybe a babaváró hitelt, akiknél a feleség betöltötte a 18. életévét, de még nem töltötte be a 30. életévét, vagy a feleség ugyan betöltötte a 30. életévét, de még nem töltötte be a 41. életévét, és legalább a 12. hetet betöltött várandósság fennáll. Ez utóbbi lehetőség azonban csak 2024-re vonatkozott, vagyis 2025-től az eddigi szabályok szerint kizárólag a 30. életévüket még nem betöltött női taggal bíró házaspárok lennének jogosultak a babaváró hitelre. Gulyás Gergely miniszter bejelentése alapján ez úgy módosulhat, hogy a 35. életév lesz a korhatár a feleség esetében. További részletek:

Kapcsolódó cikkünk 2024. 12. 12. Itt is az újabb változás a babavárónál: 35 évre emeli a kormány a női életkorhatárt

CSOK Plusz

Egy sor változást tartalmaz a szerdán este megjelent Magyar Közlöny a CSOK Pluszra vonatkozóan is a mai naptól. A lehetőségtől a gyermek koraszülöttsége miatt elesők 2025. február 20-áig úgy igényelhetnek CSOK Pluszt, hogy a koraszülött gyermek után nemcsak a hitelt, de a kétéves törlesztési szüneteltetést is kihasználhatják, egy további baba születésével pedig a 10 millió forintos tartozáselengedésre is jogosultak lesznek. A CSOK Plusz bizonyos ingatlanra vonatkozó feltételeit (bentlakás, el nem idegeníthetőség, stb.) nem a teljes futamidőre, csak 10 évre kell ezentúl teljesíteni.

Ingatlancsere, fedezetcsere esetén nem lesz szükség a hitel előtörlesztésére, végtörlesztésére, viszont egy kiskapu bezárul azzal, hogy a korábbi épület elajándékozásával nem kerülhető meg az előző ingatlan értékének beforgatása az új ingatlanba. 2025 végéig legalább 12 hetes magzattal való várandóság esetén akkor is igénybe vehető a CSOK Plusz, ha a feleség elmúlt 41 éves, örökbefogadás esetén azonban bejön egy könnyítés: határozat helyett elegendő az előterjesztett kérelem is. A jogszabály pontosítja azt is, mi történik, ha a hitelügyletből a gyermekvállalás teljesítése előtt kikerülne az egyik fél, és utólagos CSOK-ra örökbefogadott újabb gyermek is jogosít. További részletek:

Kapcsolódó cikkünk 2024. 12. 12. Változtat a kormány a CSOK Plusz szabályain, íme a legfontosabb részletek

SZÉP-kártya

Megjelent az a kormányrendelet is, amely meghatározza, milyen lakásfelújításhoz szükséges anyagokat, eszközöket lehet vásárolni SZÉP-kártyával 2025-ben, jövőre ugyanis ilyen célra is felhasználható lesz a plasztik amellett, hogy egy sportot és aktív életmódot támogató „zsebe” is lesz a kártyának.

Az szja-törvény november 28-án kihirdetett módosítása szerint a lakásfelújításra fordított összeg az egyenleg felére rúghat. Annak érdekében pedig, hogy különösen a kisebb vidéki lehetséges elfogadói helyek bekapcsolódjanak a Széchenyi Pihenő Kártya elfogadásába, a jogszabályban felsorolt kereskedők, szolgáltatók kérésére a bankoknak három munkanapon belül biztosítaniuk kell a SZÉP-kártya elfogadására irányuló szerződés megkötését. A rendelet 2025. január 1-jén lép hatályba, a kibocsátó bankoknak pedig 2025. szeptember 1-jéig kell kötelezően lehetővé tenniük a SZÉP-kártya digitalizálhatóságát mind az új, mind a meglévő kártyák esetében.

Kapcsolódó cikkünk 2024. 12. 12. Lakásfelújításra is költhetsz a SZÉP-kártyáról, megjelent a rendelet a megvásárolható anyagokról

Összefoglaló cikkeink a nagy összegű családtámogatások 2024-es szabályairól itt olvashatók:

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ