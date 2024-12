Mi lesz a magyar bankokkal 2025-ben? – Megszólaltak a bankvezérek

Portfolio-MAGE Járműipar 2025 2025. március 26-27-én Győrben találkoznak a legjelentősebb hazai OEM-ek, vevők és beszállítók – erős szakmai program, állófogadás, gyárlátogatás, networking és szálláslehetőség!

Csányi Péter vezérigazgató-helyettes, OTP Bank

1. Idén volt 75 éves az OTP Bank, és egy sor nagyszerű eredménnyel tettük ezt emlékezetessé ügyfeleink, munkatársaink és a befektetőink számára. Nemzetközi növekedési stratégiánk egyértelmű sikerét mutatja, hogy 100 milliárd euró feletti mérlegfőösszeggel mára mi vagyunk a kelet-közép-európai régió legnagyobb bankcsoportja, miközben az EU-s stresszteszten elért 4. helyünk demonstrálja a stabilitásunkat, és a Standard & Poor’s európai bank-rangsorának első helyén végeztünk a pénzügyi teljesítményünk alapján. Meghatározó szereplővé váltunk Szlovéniában, miután végrehajtottuk az ország eddigi legnagyobb bankfúzióját, míg Romániából kivonultunk. Mind a tíz külföldi leánybankunk nyereséges, és együtt már az OTP Csoport profitjának kétharmadát szolgáltatják. Számos új, teljesen online szolgáltatást kínálunk ügyfeleinknek, így például már bármikor és bárhonnan tudnak néhány kattintással értékpapírszámlát vagy TBSZ-t nyitni. Idén indult el - és nagyon jó rajtot vett - online piacterünk, a Fizz.hu, miközben az online ingatlanportálunknak Zenga.hu néven adtunk új lendületet. A hazai bankszektor stabil, és elhivatottan segíti a gazdasági kilábalást, egyebek mellett erre utal a minden korábbinál élénkebb jelzálog-hitelezési tevékenység is. Erős verseny folyik a bankok között a fejlesztések, az árazás és a költségek terén egyaránt.

2. 2024-ben a legnagyobb kihívást a nehezen kiszámítható jogszabályi környezet, a fintech szereplők esetében korlátozottan érvényesíthető, vagy rájuk nem is vonatkozó szabályozás és a gazdasági recesszió jelentette. Bízom abban, hogy az EU-s országok gazdasági nehézségei nem fogják megakadályozni 2025-ben a magyar gazdaság növekedését, és újraindulhatnak a beruházások, tovább nőhetnek a reálbérek, megerősödhet a jövőbe vetett bizalom. Egyre nagyobb a hatékonysági nyomás a versenypiaci szereplőkön, így a bankokon is. Meg kell találnunk a mesterséges intelligencia optimális felhasználását a háttérműveletektől az ügyfélkiszolgálásig. Az OTP a piac előtt jár ebben, de az még előttünk áll, hogy ezt hogyan fordítjuk át tartós versenyelőnnyé. Nagy eredményeket értünk el – részben éppen a mesterséges intelligencia segítségével – az online és adatcsalások visszaszorításában, de a szektorszintű összefogás folytatásával szeretnénk végleg felszámolni ügyfeleink ebből fakadó kockázatát. Továbbra is feladat az ESG-szemlélet kiterjesztése, ami messzebbre kell hogy mutasson, mint a megfelelő jelentéstétel. A zöld átállást hitelezéssel, a pénzügyi tudatosságot hosszú távú programokkal, a szervezeti megfelelést pedig folyamatos fejlesztéssel és a munkatársainkra való odafigyeléssel tudjuk erősíteni.

3. Optimista vagyok abban, hogy az OTP – de az egész bankszektor – ügyfelei egyre jobb és jobb szolgáltatásokat kapnak 2025-ben is. Erős évre számítok a jelzálog- és a fogyasztási hitelezés területén, ahol támogatja a gyorsaságunk és rugalmasságunk növelését az informatikai alaprendszer folyamatban lévő cseréje. Tovább fogjuk emelni a mára 30% feletti digitális értékesítési arányunkat, és közben banki szolgáltatásokon túli platformjaink, mint a Simple, a Zenga.hu, a Fizz.hu vagy a Foglaljorvost.hu fejlesztése mellett a bankfiókok folyamatos megújításával és mozgó bankfiókjaink számának növelésével is igyekszünk minél jobban kiszolgálni lakossági ügyfeleinket. Új termékekkel erősítünk az önkormányzatok és a vállalkozó ügyfelek felé is. A hazai verseny tovább fog élesedni, a bankok egymást és a fintech kihívókat is nagyon figyelik. Az OTP-nél törekszünk arra, hogy a külföldi csoporttagoknál meglévő kiemelkedő gyakorlatokat átültessük más-más piacainkra, így Magyarországra is.

Egerszegi Ádám vezérigazgató-helyettes, MBH Bank

1. A külső környezet és a geopolitikai hatások idén is meghatározóak voltak a gazdaság, és így a bankrendszer szempontjából is. A magas inflációs szinteket magunk mögött hagytuk, a kamatszintekben is érdemi mérséklődést láthattunk. A hitelezés fontos szerepet kap a gazdasági kilábalásban, amelyhez a hazai bankrendszer kedvező forrásellátottsága és stabilitása ad biztos hátteret. Az MBH Bank a fúziót követő növekedési pályán stabilan haladt előre, erős üzleti teljesítménnyel. A hitel- és betétállományunk bővülése, illetve a lakáspiacon és személyi kölcsönök terén elért kimagasló növekedésünk alátámasztja stratégiánk sikerét. Megerősítettük piacvezető pozíciónkat a vállalati és agrár hitelezés, a lízing terén. Erősítettük pozícióinkat: a betétállományunk és a hitelállományunk éves növekedése is meghaladta a piaci átlagot, új faktoring üzletágat építettünk fel, és az ügyfélszerzésben is élen jártunk 10%-os növekedéssel. Jelentős állomány bővülést ért el Befektetési Bankunk is.

2. 2025-ben bankunk és a szektor előtt álló kihívások közé tartozik a vállalati hitelezés beindítása. Javuló gazdasági környezettel, így a beruházások növekedésével számolunk, azonban a gyenge külső kereslet ennek mértékét továbbra is beárnyékolhatja. A bejelentett kormányzati programok is erősíteni fogják a gazdaság növekedését és további hitelkeresletet támaszthatnak mind vállalkozói mind lakossági oldalon. Az elmúlt évtized digitalizációs fejlődése és a mesterséges intelligencia alapvetően alakítja át az ügyféligényeket és a bankrendszer működését. Ezzel párhuzamosan hangsúlyt kapnak a kiberbiztonsággal összefüggő feladatok és fejlesztések is. A várhatóan tovább csökkenő kamatszintek nagyobb nyomás alá helyezik a szektor jövedelmezőségét.

3. Valamennyi szegmensben a hitelezési aktivitás növekedésére számítunk. Kiemelkedő szerepe lesz a kkv-kat támogató hitelprogramoknak: az új Demján Sándor Program sok lehetőséget kínál a versenyképesség növelésére, a Széchenyi Kártya Program keretében csökkentett kamatokkal kínált hitelek iránt is élénk keresletre számítunk, illetve nemrég megnyílt a lehetőség a budapesti fejlesztésekre is a KKV Technológia Plusz Hitelprogram keretében. A fenntarthatóság is előtérbe kerül például az MFB Energiahatékonysági Hitelprogram révén, miközben a zöld pénzügyi termékek iránti igény is növekszik. Magas piacrészesedéssel rendelkezünk a célzott szegmensekben, így jövőre még nagyobb szerepet tudunk vállalni a gazdaság fejlesztésében. Nagy hangsúlyt fektetünk a digitális ügyfélélmény fejlesztésére. A digitalizáció a belső folyamatainkban is meghatározó - az AI megoldások is egyre nagyobb szerepet kaphatnak -, új szolgáltatásainkat már az új technológiai alapra építjük.

Guy Libot vezérigazgató, K&H Bank

1. Pénzügyi teljesítményünk 2024-ben is erős volt, jelentős növekedést értünk el a betétek és a befektetések terén is. Az össz banki ügyfeleink száma 2024 harmadik negyedévének végére elérte az 1 milliót. Sikeresen vezettünk be új digitális megoldásokat, amelyek javították működési hatékonyságunkat és ügyfél-elégedettségünket. A magyar zöldfinanszírozási piac vezető szereplőjévé váltunk: a K&H vállalati zöldhitel-kihelyezése az MNB taxonómia szerint elérte a 120 milliárd forintot, ami 20 százalék feletti piaci részesedést jelent. A bankszektor egésze is jelentős előrelépést ért el, a fintech megoldások fokozottabb elfogadásával és a fenntarthatóságra való növekvő összpontosítással. Miközben a magyarországi pénzügyi szektor a szokásos gazdasági kihívások között egyensúlyozik, a kiszámíthatatlan kormányzati intézkedések hatásával is szembesül. A közelmúltban a különböző kormányzati intézkedések, például a különadók és a kamatplafonok jelentős negatív hatással voltak a bankszektorra. Emellett a magas infláció és az emelkedő üzleti költségek is komoly kihívást jelentettek.

2. A K&H számára 2025-ben a legnagyobb kihívás a digitális átalakulás folytatása és a fenntarthatósági célok elérése lesz. Meg kell majd birkóznunk a gyorsan változó technológiai környezettel, miközben biztosítanunk kell, hogy a digitális megoldások megfeleljenek az ügyfelek igényeinek és elvárásainak. Emellett a fenntarthatóság is egyre nagyobb jelentőséget kap, ami további kihívásokat jelent számunkra. A bankszektor számára a legnagyobb kihívást a gazdasági nyomás kezelése és a szabályozási környezet változásaihoz való alkalmazkodás jelenti majd. A pénzintézeteknek rugalmasnak és alkalmazkodóképesnek kell lenniük ahhoz, hogy sikeresen eligazodjanak a bizonytalan gazdasági környezetben, és megfeleljenek az új szabályozási követelményeknek. A bankszektornak alkalmazkodnia kell a változó körülményekhez, miközben továbbra is biztosítania kell a stabilitást, a növekedést és a szolgáltatások magas színvonalát.

3. 2025-ben több kulcsterületen is növekedni és fejlődni szeretnénk. Először is, továbbfejlesztjük digitális banki megoldásainkat, gördülékeny online és mobilbanki élményt nyújtva ügyfeleinknek. Ez magában foglalja a mesterséges intelligencia által vezérelt pénzügyi tanácsadási szolgáltatásokat, például Kate, digitális pénzügyi asszisztensünk segítségével lakossági és kkv-ügyfeleink számára személyre szabott ajánlatokat kínálunk. Emellett elkötelezettek vagyunk a fenntartható hitel-, befektetési és biztosítási termékek kínálatának bővítése mellett. Hiszünk abban, hogy a zöld pénzügyekbe való befektetéssel hozzájárulhatunk egy fenntarthatóbb jövőhöz, miközben a felelős befektetési lehetőségek iránti növekvő keresletet is kielégítjük. Összességében a digitális innovációra, a fenntartható finanszírozásra és a feltörekvő technológiákra összpontosítunk, amely a K&H Bankot és a bankszektort 2025-ben is folyamatos növekedésre és sikerre pozicionálja.

Tóth Balázs elnök-vezérigazgató, UniCredit Bank

1. 2024-ben minden kihívása közepette is stabil és erős bankrendszer szolgálta ki ügyfeleit és a gazdaságot. Makrogazdasági szempontból a növekedés hiányával szembesült a bankszektor, ami főleg a vállalati hitelpiacon fagyasztotta be az igényeket ágazatonként ugyan jelentős különbségek mellett, és az államilag támogatott konstrukciók elérhetősége is csökkent. Ezt ellentételezte azonban a stabil likviditás és a magas hozamkörnyezet kombinációja. A kihívások mellett is eredményes évet zár 2024-ben az UniCredit Bank: a vállalati üzletágban bővítettük ügyfélkörünket, megőriztük hitelportfóliónk megszokott jó minőségét, jelentősen tovább növeltük az ESG-hitelállományunkat, különösen a megújulóenergia-szektornak nyújtott hitelek volumene nőtt. A lakossági üzletágban sikerült megvalósítanunk a piaci szint felett tervezett növekedést mind hitel- és betétállományban, mind ügyfélszámban a piacon egyre erősödő verseny közepette is. Folyamatosan nő elégedett ügyfeleink aránya, ami fontos visszaigazolás arra a törekvésünkre, hogy kitartóan tovább javítjuk az ügyfélélményt.

2. Gazdasági növekedést várunk 2025-ben Magyarországon, bár jelentős kockázatokkal, így a bankszektor konjunktúravezérelt növekedésére valószínűleg nem számíthatunk. De minden kihívás új lehetőség is: ebben a környezetben a hatékonyság és a szolgáltatásaink minőségének további fejlesztésére helyezünk még nagyobb hangsúlyt, amivel megalapozhatjuk a kedvezőbb konjunktúra-időszakok jó teljesítményét. A lakossági hitelkeresletben az ideihez hasonló dinamikával számolunk, a növekvő piacon is tovább élesedő verseny mellett. A vállalatihitel-kereslet fordulatát segíteni fogja a Demján Sándor-program, de a magyar gazdaság helyzete, beleértve a németországi recesszió átgyűrűző hatását, kihívás elé állíthatja a hazai vállalatokat. A normál banki ügymeneten túl jelentős változást hoz majd az egész ország életében a DÁP, melynek alkalmazására a bankszektornak is fel kell készülnie, és tekintve, hogy ez egy nagyon sok területet érintő változás, komoly fejlesztésekre lehet szükség.

3. A digitalizációs kihívások 2025-ben sem csökkennek a bankszektorban: a már említett DÁP-on kívül az elektronikus földhivatali eljárás hoz majd jelentős változást a szektor életében, de ezeken túl is minden piaci szereplő érdeke, hogy továbbfejlessze digitális szolgáltatásait. Bankunkban a fentieken túl a befektetési szolgáltatásokkal kapcsolatos digitális képességeink jelentős erősítését tervezzük 2025-ben, emellett felhőalapú Call Center híváskezelő rendszert vezetünk be, amelyben már indulásakor új automatizált szolgáltatásokat is elérhetővé teszünk. A hazai bankpiacon egyedülálló digitális dokumentummegosztó alkalmazásunkat pedig minél több vállalati ügyfelünkhöz szeretnénk eljuttatni 2025-ben. Ez a rendkívül ügyfélbarát eszközünk egyrészt egy biztonságos digitális csatorna dokumentumok küldésére ügyfeleink és bankunk között, másrészt lehetővé teszi a távoli üzletkötést és a szerződések digitális aláírását olyan vállalati ügyfeleinkkel is, akik maguk nem rendelkeznek digitális aláíró eszközzel.

Jelasity Radován elnök-vezérigazgató, Erste Bank

1. A vártnál jelentősen alacsonyabb gazdasági növekedés, illetve a globális politikai bizonytalanságok miatt is 2024-ben lassabban csökkentek a kamatok, mint ahogyan arra számítani lehetett. Ennek is köszönhetően a bankszektor – a körülményekhez képest – jó évet zárt. Habár az új vállalati hitelezés a tavalyi évhez képest tovább csökkent, lakossági oldalon az új folyósítás volumene eléri a 2022-es szintet. Az Ersténél az új lakáshitelek folyósítása az első kilenc hónapban a két és félszeresére ugrott az előző év azonos időszakához képest, míg a személyi kölcsönöknél 40 százalékkal emelkedett. Az inflációs környezet hatására javult a lakosság és a vállalatok pénzügyi tudatossága, aminek köszönhetően fókuszba kerültek a befektetések. Az Ersténél a befektetett és kezelt vagyon az első kilenc hónap végére 24 százalékkal nőtt az egy évvel korábbihoz képest. Számos digitális fejlesztésünk volt idén, megérkezett a mesterséges intelligencia a bankba, és büszkék vagyunk a csalásmegelőzés terén elért eredményeinkre is.

2. Exportpiacainkon nagy a bizonytalanság, Európa autóipara jelentős kihívásokkal néz szembe, a versenyképesség növeléséhez jelentős extra befektések kellenek. Ezzel párhuzamosan a központi költségvetés kifeszített, magas állami adósságszolgálattal számolhatunk, és az euró/forint árfolyam is kedvezőtlenebb a tervezettnél. Elsődleges feladat lenne a gazdaság beindítása, amiben a fogyasztói és üzleti bizalom helyreállítása kritikus kérdés. Az Erste folytatja, amiben hisz: olyan bankot építünk, amelyet szeretnek az ügyfelei, hatékony, értéket termel a tulajdonosainak is, és ahol jó dolgozni: utóbbi kap most nagy hangsúlyt azzal, hogy felújítjuk, teljesen áttervezzük és modernizáljuk a székházunkat.

3. Izgalmas, a szektorban még nem próbált koncepcióval indítjuk az évet a megtakarítások terén. A januártól elérhető akciónkkal demokratizálni kívánjuk a befektetéseket, mert valljuk: befektetni mindenkinek lehet és érdemes, nem kell hozzá több millió forint induló tőke. Folytatódnak a digitális fejlesztéseink, George egyre okosabb lesz: jönnek a személyre szabott befektetési tippek, a legkisebbeknek pedig érkezik a George Junior, hogy már fiatal kortól, fokozatosan elsajátíthassák a gyerekek a pénzügyek tudatos kezelését. Idén egy átlagos hónapban 40-50-szerese volt a George belépések száma a fióklátogatásokénak, a digitális állam kiterjesztésének köszönhetően pedig egyre több területen tudjuk bevezetni a digitális bankolást ügyfeleinknek. A mesterséges intelligencia szerepe még erőteljesebb lesz – sajnos azoknál is, akik rosszra használják, ezért egyrészt versenyt futunk a bűnözőkkel a fejlesztésekben, másrészt folyamatosan felhívjuk ügyfeleink figyelmét arra, hogyan tudnak védekezni.

Zolnai György vezérigazgató, Raiffeisen Bank

1. Büszke vagyok arra, hogy a Raiffeisen Bank az elmúlt két évhez hasonlóan a 2024-es évet is kiemelkedő eredménnyel zárja és hogy ügyfélelégedettségben, ahogy ezt már évek óta láthatjuk, továbbra is az egyik legjobbak vagyunk a hazai piacon. Lakossági ügyfeleink száma szépen növekedett és újra felgyorsult a hitelezés: 8-10%-os bővülésre számítunk, miközben a vállalati hitelpiacon is tapasztalható növekedés. A 2024-es év legnagyobb fejlődését digitális téren értük el: számlanyitásaink egyre nagyobb része történik online, van olyan hiteltermékünk, ahol 70%-ban online zajlik minden ügyintézés. Az AFR-re építve két fontos hazai fejlesztésben van kiemelkedő szerepünk, a Mohu REpont applikációjából a számlára érkező utalást a Raiffeisen megoldása tette lehetővé és elsők között vezettük be a qvik-et, ami kedvező árazás mellett biztosít alternatív fizetési megoldást kereskedőink számára, azonnali jóváírás mellett. Vállalati oldalon dinamikusan növekvő fenntartható hiteleinknek köszönhetően idén másodszor nyertük el az MNB Zöld Bank díját.

2. 2025-ben némileg kedvezőbb gazdasági környezetre számítunk a külső környezet javulása, valamint a kormányzati gazdaságélénkítő intézkedéseknek köszönhetően. A hitelezésben a fenntartható középtávú növekedés fontos előfeltétele lenne a hitelintézetek működését befolyásoló intézkedések (kamatsapkák, extraprofitadó) kivezetése. Jövőre arra számítunk, hogy a lakossági hitelezés mellett a vállalati hitelezés is újra dinamikus növekedési pályára állhat, részben az új kamattámogatott hitelprogramoknak köszönhetően, részben pedig a várható gazdasági növekedésnek köszönhetően a beruházási aktivitáson keresztül. Nagy hangsúlyt fektetünk a digitalizációra, mobilalkalmazásunk és digitális értékesítési csatornáink fejlesztésére, ezzel párhuzamosan pedig edukációval és új technológiák alkalmazásával védekezünk a kibercsalások ellen. A mesterséges intelligencia alapú megoldások terjedése, megbízhatóságának növekedése és üzleti hasznossága az, ami még meghatározza az előttünk álló időszakot.

3. A lakossági hitelezésben mind a jelzáloghitek, mind pedig személyi kölcsönök tekintetében növekedésre számítunk, a vállalati hitelek esetében pedig a beruházások megélénkülése, valamint a támogatott konstrukciók húzhatják a növekedést. Az infláció stabilizálódásával és a kamatkörnyezet mérsékelt csökkenésével folytatódhat az ügyfeleink befektetett vagyonának átrendeződése a vegyes és a fenntartható befektetések felé, amelyből a Raiffeisennél többfélét is kínálunk. Jövőre is fókuszterület lesz bankunknál a mobilos számlanyitás mind lakossági, mind a kisvállalati szegmensben, megkönnyítve az ügyfeleink bankváltási folyamatát. Nagy várakozással tekintünk az idén bevezetett digitális és kereskedői fizetési megoldásaink felé – a szeptemberben elindított fizikai, softPOS és virtuális POS terminálon bankkártya elfogadói szolgáltatásainkat saját ügyfeleink, de mondhatom, hogy az egész piac pozitívan fogadta. Ezen a két kiemelt területen: digitális fizetési megoldások és AI-alkalmazások terén szeretnénk a hazai bankok közt vezető szerepüket tovább erősíteni.

Simák Pál elnök-vezérigazgató, CIB Bank

1. A bankszektor 2024. évi teljesítményét a vártnál gyengébb gazdasági környezet miatti továbbra is alacsony beruházási hitelkereslet, ugyanakkor az élénkülés jeleit mutató lakossági hitelezés jellemezte 2024-ben. Ez utóbbi a fogyasztás élénkülését vetíti előre, ami bizakodásra ad okot a jövőt illetően. Annak ellenére, hogy a szektornak szembe kellett néznie olyan újabb kihívásokkal, mint a tranzakciós illeték mértékének emelése és újabb szolgáltatásokra történő kiterjesztése, a szektor jövedelmezősége jó tudott maradni. Ami a CIB Bankot illeti: 2024-ben kis mértékben növelni tudtuk adózott eredményünket köszönhetően annak is, hogy a megtakarítás-állomány növelése szempontjából a leggyorsabban, hitelezés szempontjából pedig a második legdinamikusabban növekvő nagybank voltunk az elmúlt két év távlatában. Ez utóbbi mellett meg tudtuk őrizni kiváló portfólió-minőségünket: a 90+-os hitelek aránya nálunk az egyik legjobb a szektorban. Sikeres évet zárunk, amit ezúton is köszönök a kollégáimnak!

2. A várhatóan tovább csökkenő kamatpálya jellemezte környezetben meg kell találni a kamat-jellegű bevételek ellensúlyozásának a lehetőségeit. Még inkább fókuszba kerülnek az olyan típusú szolgáltatások, mint a wealth management vagy a bankbiztosítás a lakossági ügyfélkörben, vagy vállalati oldalon a treasury termékek illetve a faktoring, amelyek révén a jutalék-bevételek növelhetőek. Mindazonáltal bízunk abban, hogy a bejelentett kormányzati intézkedések élénkítőleg hatnak a gazdasági növekedésre és a lakossági hitelezés tovább bővülhet, a vállalati hitelezés pedig beindulhat.

3. Hatékonyságnövelés, az ügyfélélmény javítása. Nem új fogalmak, de keretükben mindig lehet még jobb szolgáltatásokat kínálni, még inkább az ügyfélkiszolgálásra fókuszálni. A wealth management szolgáltatásunk mellett három területre szeretnénk a CIB-ben kiemelt figyelmet fordítani: az online lakáshitelezési folyamatunk még kényelmesebbé tételére, a kkv-hitelezésre és a csalás-megelőzési intézkedéseink további finomhangolására annak ellenére is, hogy az eddigi intézkedéseink sikeresek, és ügyfeleink relatíve kisebb mértékben esnek csalás áldozatául. Mindemellett a CIB Bank szeretne a legvonzóbb munkahellyé válni a magyar bankok közt. Az a cél vezérel ebben minket, hogy a kollégáink elégedetten azt mondhassák, hogy a helyükön vannak, hogy jó helyen dolgoznak. Mert vezető társaimmal hisszük, hogy ha kollégáink úgy érzik, hogy a helyükön vannak, akkor ügyfeleink is azt érezhetik, hogy a helyükön vannak a CIB Banknál.

Hegedüs Éva elnök-vezérigazgató, Gránit Bank

1. A bankszektor jó évet fog zárni az extra terhek ellenére is. Egyik legfontosabb transzmissziós szerepét, hogy forrásokat közvetítsen a gazdaság szereplői számára, csak a lakossági hiteleknél tudta teljesíteni, a visszafogott kereslet miatt a vállalati hitelezés gyakorlatilag stagnált. A digitalizáció szintje mélyült, a verseny erősödött. A Gránit Bank, hasonlóan a korábbi évek eredményeihez, a terveihez és a bankszektor átlagához képest is lényegesen jobban teljesített. A tőkearányos profit, a mérlegfőösszeg, a betét és hitelállomány növekedése a Q3-as adatok alapján meghaladta a szektor átlagát, a portfolióminőség kiváló – mint ahogy a Gránit Bankcsoport teljesítménye is. Sok új innovációval jelentünk meg, elindult lakossági szolgáltatásunk Romániában, élesítettük a befektetési szolgáltatási funkciót, ami jelenleg unikális a hazai piacon. 2024 új dimenziót nyitott számunkra: az elmúlt 25 év legnagyobb hazai forrásbevonása történt meg a Gránit Bank IPO keretében. 2016 óta a régióban, a bankszektorban csak mi tudtunk új részvényeket kibocsátani a tőzsdei bevezetéssel egyidőben. A minimum kibocsátási összérték több, mint háromszorosára érkezett érvényes ajánlat. Az 1864 új befektető közül 1243 magánszemély a mobilappon keresztül jegyzett részvényt. Jó érzéssel tölt el, hogy az üzleti modellünkkel konzisztens digitális csatornát választotta az új részvényesek túlnyomó többsége.

2. A gazdasági növekedés jelenti a jövő év legnagyobb kihívását nem csak a bankszektor, hanem valamennyi jövedelemtulajdonos számára. Mi a Gránit Bankcsoportban 2025-ben is arra fogunk törekedni a vállalati szegmensben, hogy értékajánlatainkkal megtaláljuk azokat a partnereket, akik nem csak a hazai piacon, hanem nemzetközi színtéren is versenyképesek. A lakossági üzletágban a termékkínálat bővítése, a generatív és agentic AI fejlesztése lesz a fókuszban és természeten aktívan részt fogunk venni a meghirdetett 21 pontos állami gazdaságpolitikai programok ügyfelek részére történő közvetítésében. A bankszektornak és a tőkepiacnak kiemelkedő jelentősége van a versenyképesség alakításában, azt valljuk, hogy jó hitelkihelyezésekkel, jó befektetésekkel hatékonyan hozzájárulhatunk a gazdaság gyorsabb növekedéshez, amiből a Bank és a részvényesek is profitálnak, hiszen a banki bevétel jelentős része a hitelezésből keletkezik. Bízom abban, hogy jövőre 3% feletti növekedést érhet el a magyar gazdaság, amelyet a 21 pontos gazdaságpolitikai akcióterv jelentős mértékben támogat.

3. 2025 a digitális és az AI-on alapuló fejlesztések erősödéséről, a vállalati hitelezés újraindulásáról szólhat, a bankszektorban és a Gránit Banknál is. Tovább bővítjük termékpalettánkat: az év elején új kártyatermékekkel jelenünk meg, az AFR 2.0-n alapuló megoldások is új lehetőségeket biztosítanak. A Bankcsoport erősíteni fogja jelenlétét a lízingpiacon, az új mobilappban elérhető Gránit Alapok értékesítését finomhangoljuk, erősítjük az együttműködést az Equilorral és a Gránit Biztosítóval is. Nyitottak vagyunk nemzetközi terjeszkedésre, vagy olyan akvizíciókra, amelyek növelik a részvényesi értéket. Víziónk, hogy továbbra is a szektor átlagánál erőteljesebb növekedést valósítunk meg, a digitális üzleti modellre építve. A nyilvános értékesítésből befolyt forrás 50%-át a hitelezési volumen bővítésére, 35%-át üzletfejlesztésre, nemzetközi terjeszkedés, illetve akvizíciók folytatására, 15%-át innovatív, az AI-on alapuló fejlesztésekre fordítjuk. Azon dolgozunk, hogy a növekedés tovább folytatódjon, ami 2033-ra közel 6.000 milliárd forintos mérlegfőösszegű bankcsoportot jelenthet.

