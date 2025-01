Nem verték nagy dobra: majdnem 10%-ra ugrott a szabad felhasználású diákhitel kamata

Az eddigi 7,99% helyett 9,65%-os kamattal lehet felvenni január 1-jét követően a szabad felhasználású Diákhitel1-et. A korábbi tartozásoknál változatlan a kamat.

A 2024 végéig felvett diákhiteleket védi kamatstoppal a kormány – derült ki a Nemzetgazdasági Minisztérium december 9-ei közleményéből, amiből arra lehetett következtetni, hogy 2025-től már az eddigi 7,99%-tól eltérő, feltehetően magasabb kamattal lehet a szabad felhasználású Diákhitel1-et igényelni. A Diákhitel Központ honlapján azóta megjelent és a Bankmonitor által észrevett tájékoztatás szerint

a január elsejét követően felvett Diákhitel1 kamata már 9,65%,

aminél már egyes személyi kölcsönök kamata is csak alig magasabb: decemberben megjelent a bankpiacon a 10% alatti személyikölcsön-kamat is. Hozzá kell tenni, továbbra is kamatmentesen áll rendelkezésre a képzési költségekre felhasználható Diákhitel2 és a Képzési Hitel.

Tavaly több mint 4723 új szerződést kötöttek a hallgatók, a konstrukció bevezetése óta közel 400 ezer fiatal diplomához jutását segítette a diákhitel. A magas kamatkörnyezet ellensúlyozása és a hallgatók megvédése érdekében a kormány 2023. január 1-jén vezetett be kamatstopot a diákhitelekre, ennek ellenére fél év múlva 4,99%-ról 7,99%-ra emelték a kamatot. 2023. július 1-je óta a diákhitelt igénybe vevők rendkívül kedvező feltételekkel nyithatnak Diákhitel Számlát négy banknál.

