Holnap színt vall a Fed: ebbe a piacok is beleremeghetnek

Kereskedelmi háború, közel-keleti konfliktus, csúcson lévő részvénypiacok, romló költségvetési kilátások. Ilyen bonyolult helyzetben ritkán tart kamatdöntő ülést az amerikai jegybank. Ráadásul mindezt Donald Trump elnök sorozatos Fed elleni támadásai övezik, egy olyan helyzetben, amikor a piacok is már foggal-körömmel árazzák a kamatcsökkentéseket. Ráadásul a piacok számára most különösen érdekes a holnapi ülés, ugyanis olyan divergencia kezdett kialakulni a dollárban, amire ritkán van példa. Ezért lesz fontos a holnapi ülés.

Holnap tartja kamatdöntő ülését az amerikai jegybank egy olyan helyzetben, amikor a kereskedelmi háború miatti bizonytalanság továbbra is nagyon magas, ráadásul a Közel-Keleten egymásnak ugrott Izrael és Irán. De ha ez nem lenne önmagában elég, akkor éppen most készül elfogadni egy, a költségvetési hiányt növelő csomagot Trump, miközben a deportálások intenzitása is erősödik.

Éppen akkor történik ez, amikor a piacok már szinte teljesen kiheverték a Felszabadítás napja miatti óriási zuhanást, hiszen az S&P 500 már csak néhány százaléknyira van korábbi csúcsától.

A tét tehát nem kicsi, főleg azért sem, mert a Fed tétlensége miatt Trump verbális támadásai egyre csak erősödnek.