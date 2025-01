Az amerikai nagybankok tárt karokkal várják Donald Trumpot

Portfolio 2025. január 16. 08:15

A Wall Street nagybankjai optimistán tekintenek a jövőbe, miután kiemelkedő negyedéves eredményekről számoltak be. A bankok vezetői bizakodóak az új amerikai kormányzat üzletbarát politikájával kapcsolatban, és úgy vélik, ez kedvezően hat majd a pénzügyi szektorra. A részvénypiacok élénkülése és a tranzakciók számának növekedése már most is pozitívan befolyásolja a bankok teljesítményét - számolt be a Reuters.