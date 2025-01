Magyarok százezrei szabadulhatnak most meg adósságuk egy részétől – Itt a következő nagy befektetés a PMÁP után?

Ki ne szeretne megszabadulni hiteltartozása egy részétől? 876 ezer személyi kölcsön, 652 ezer lakáshitel és 139 ezer szabad felhasználású jelzáloghitel szerződést törlesztenek a bankok felé a magyarok, és 800 ezren kapnak idén állampapír-kamatot. Sokuk számára kivételes lehetőséget kínál az adósságcsökkentésre a prémium állampapírjukból felvehető tőke és kamat. De valóban érdemes hitel-előtörlesztésére fordítani az idén alacsonyabb kamatozásra váltó megtakarításunkat? Az előtörlesztés a következő „nagy befektetés”? Ezt járjuk most körül.

Mikor érdemes előtörleszteni, és mikor inkább befektetni?

Főszabályként kijelenthető, hogy

akkor érdemes egy hitelt a megtakarításunkból, befektetésünkből előtörleszteni, ha a hitelkamat magasabb , mint az általunk reálisan és nagy biztonsággal elérhető befektetési hozam ,

, mint az általunk reálisan és nagy biztonsággal elérhető , ha viszont a hitelkamat alacsonyabb, mint a befektetési hozam, akkor érdemes fenntartani a befektetést és a hitelt is, illetve annak azt a részét, amit amúgy képesek lennénk előtörleszteni.

Pénzügyileg árnyalja a képet, és kissé módosítja a számítást, hogy

a hitel előtörlesztése esetén számolnunk kell a bank felé fizetendő előtörlesztési díj jal (szerződés szerint, jellemzően a törlesztett tőke 1-2%-a), és a megtakarítás (pl. állampapír) időelőtti visszaváltása esetén annak visszaváltási költség ével is (PMÁP-nál 1%),

jal (szerződés szerint, jellemzően a törlesztett tőke 1-2%-a), és a megtakarítás (pl. állampapír) időelőtti visszaváltása esetén annak ével is (PMÁP-nál 1%), a lakossági hitelek és befektetések időbeni dinamikája eltér: a hiteltörlesztésnél annuitásos törlesztés a jellemző, vagyis a hitelezői oldalon álló bank a futamidő során fokozatosan (egyre növekvő mértékben) kapja vissza a tőkét tőlünk, a befektetőként mi viszont jellemzően a befektetési időszak végén jutunk hozzá a tőkéhez. Emiatt a hitel minél korábbi előtörlesztésével magasabb összegszerű kamatmegtakarítás érhető el (nagyobb mértékben csökken a teljes visszafizetendő összeg), mint a későbbivel. Az évesített hozamok szintjén azonban ez a pozitív hatás legfeljebb minimális mértékben (a pénzáramok időbeni eltérései miatt) jelentkezik.

Az MNB adatai egyébként valóban a növekvő hitelkamatok és a csökkenő megtakarítási hozamok idején nőtt meg az elmúlt években az előtörlesztés népszerűsége.

Milyen szempontokat érdemes megfontolni még?

Figyelembe kell még venni, hogy

a 2009. évi CLXII. törvény alapján tizenkét hónap alatt egy alkalommal 200 ezer forintig ingyenesen előtörleszthetünk,

előtörleszthetünk, a magasabb kamatozású hitelt érdemes előtörleszteni , ha többféle tartozásunk is van. Sorrendben jellemzően előbb a folyószámlahitelt és a személyi kölcsönt, aztán a szabad felhasználású jelzáloghitelt, utána a lakáshitelt, végezetül a babaváró hitelt és a munkáshitelt (utóbbiak kamatmentesek, így ha pozitív befektetési hozamot tudunk elérni, általában nem is érdemes előtörleszteni őket),

, ha többféle tartozásunk is van. Sorrendben jellemzően előbb a folyószámlahitelt és a személyi kölcsönt, aztán a szabad felhasználású jelzáloghitelt, utána a lakáshitelt, végezetül a babaváró hitelt és a munkáshitelt (utóbbiak kamatmentesek, így ha pozitív befektetési hozamot tudunk elérni, általában nem is érdemes előtörleszteni őket), ha jelzáloghitelünk és fedezetlen hitelünk is van, szempont lehet az ingatlan mielőbbi tehermentesítése is (akár például egy új jelzáloghitel későbbi felvétele céljából), bizonyos esetekben tehát a jelzáloghitelt érdemes legelőször előtörleszteni vagy végtörleszteni,

is (akár például egy új jelzáloghitel későbbi felvétele céljából), bizonyos esetekben tehát a jelzáloghitelt érdemes legelőször előtörleszteni vagy végtörleszteni, az előtörlesztés hátránya lehet a pénz „lekötése” adósságcsökkentésre a likvid tartalék megléte helyett , előnye ugyanakkor, hogy a törlesztőrészlet megspórolásával havi megtakarítás keletkezik,

, előnye ugyanakkor, hogy a törlesztőrészlet megspórolásával havi megtakarítás keletkezik, nemcsak a befektetés, a hitel kamata is változhat, így – különösen ha kifeszítetté válna a háztartási költségvetés – különösen a kamatemelkedést hozó fordulónap előtt felértékelődhet az előtörlesztés jelentősége – ez elsősorban a tíz éves kamatperiódusú hiteleknél, illetve a kamatstopban lévő 5 éves kamatperiódusú hiteleknél fordulhat még elő (amelyeknél a kamatstop jelentősen mérsékli, de nem tünteti el teljesen a kamatemelkedést),

így – különösen ha kifeszítetté válna a háztartási költségvetés – különösen a kamatemelkedést hozó fordulónap előtt felértékelődhet az előtörlesztés jelentősége – ez elsősorban a tíz éves kamatperiódusú hiteleknél, illetve a kamatstopban lévő 5 éves kamatperiódusú hiteleknél fordulhat még elő (amelyeknél a kamatstop jelentősen mérsékli, de nem tünteti el teljesen a kamatemelkedést), az inflációval a hiteladósok relatíve jobban, a megtakarítók relatíve rosszabbul járna k reálértéken, a magasabb infláció tehát változatlan hitelkamat esetén indokolhatja a hiteltartozás fenntartását (pláne ha tudunk valóban inflációkövető megtakarítást fenntartani mellette), erről részletesebben itt írtunk,

k reálértéken, a magasabb infláció tehát változatlan hitelkamat esetén indokolhatja a hiteltartozás fenntartását (pláne ha tudunk valóban inflációkövető megtakarítást fenntartani mellette), erről részletesebben itt írtunk, a pszichológiai tényezők is jelentősek: az előtörlesztés csökkenti az adósságot, így bizonyos fokú lelki nyugalmat, érzelmi előnyt biztosíthat.

Az MNB adatai szerint a Covid időszakát leszámítva valóban a fogyasztási hiteleiket törlesztették elő nagyobb mértékben a háztartások, és kevésbé a lakáshiteleket.

Mennyit takarítunk meg az előtörlesztéssel?

Az előtörlesztés pénzügyi előnyét két szempontból érdemes megragadnunk:

a forintban számolt (nominális) előny vagy hátrán y szempontjából,

y szempontjából, a százalékos hozamelőny vagy -hátrány szempontjából.

Ami az előbbit illeti, 3 millió forint előtörlesztés esetén egy tipikusnak mondható esetben, 6%-os hitelkamat és 10 éves hátralévő futamidő mellett havonta 33 ezer forint spórolható meg a törlesztőrészletből. Többféle futamidőre és kamatra mutatja a helyzetet az alábbi ábránk; más előtörlesztési összeg esetén mindez lineárisan leosztható vagy felszorozható.

A tényleges hozam persze nem a teljes törlesztőrészlet-csökkenés formájában realizálódik, hanem csak annak a kamattörlesztés részén (hiszen a tőkét „mindössze” előbb fizetjük vissza a tervezettnél). A teljes futamidő alatt elérhető kamatmegtakarítás, vagyis a teljes visszafizetendő összeg tényleges csökkenése az említett hitel esetében a futamidő hátralévő tíz évében 997 ezer forint lesz, ebből érdemes levonni az előtörlesztés díját, ami jelen esetben nagyjából 30-60 ezer forint.

Ez mekkora hozamot jelent?

Az előtörlesztésre tekinthetünk úgy, mint egy olyan egyszeri befektetésre, amelynek a tőkéjét és a hozamát utána részletekben, mind egyes hónapban „kapjuk meg” a számlánkra a korábbinál alacsonyabb törlesztőrészlet formájában. A fenti, 6%-os kamatozású hitel esetében egy kezdeti 3 millió forintos negatív pénzáramlást a következő 120 hónapban havi 33 ezer forintnyi pozitív pénzáramlás követ (legalábbis a korábbi helyzethez képest, hiszen a pénz a számlánkon marad). Ennek a befektetésnek a hozama éppen 6% lesz (amennyiben éven belül, a hitelekhez hasonlóan hozamszámítást alkalmazunk, ellenkező esetben valamivel magasabb).

Dönthetünk úgy is, hogy a havonta megtakarított összeget befektetjük. Hosszú távon ezzel tartható fenn a hozam arra a részre is, amit az előtörlesztés mint befektetés "tőkéjéből" havonta visszakapunk. Amennyiben a hitel kamatánál magasabb várható hozammal rendelkező befektetést találunk, különösen megérheti előtörleszteni, ugyanakkor figyelni kell arra, hogy a megtakarítási összeg havi befektetése esetén a később elérhető hozam jelentősen változhat, például állampapírok jönnek-mennek, változhat a kamatuk, később nem biztos, hogy reális lesz a most elérhető hozam. Ez a tervezés tehát elsősorban rövid távon működhet, vagy akkor lehet nyerő, ha hosszú távon emelkedő hozamkörnyezetre számítunk.

Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ