Nagy Márton: beavatkozás jön a vállalati hitelezés területén

Be kell avatkozni a vállalati hitelezés területén, mert a 3% körül éves hitelállomány-növekedés nem elégséges – jelezte Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter az Inforádió Aréna című műsorában . Mint mondta, elindult a kereskedelmi bankokkal a tárgyalás arról,miként tudják fölpörgetni a hitelezést, főleg a vállalati forinthitelezés esetén. A miniszter reméli, ennek a hétnek a végén már be tudnak számolni megegyezésről.

A lakossági hitelezésről

Nagyon erős a lakossági hitelezés, a személyi és a lakáshitelezés is, 2024 a csúcsév a lakáshitelezés tekintetében, egyértelmű fordulatról beszéltünk – mondta Nagy Márton, hozzátéve: a lakáspiaci tranzakciók 40 százalékkal emelkednek év/év alapon, a lakáspiac pörög, miközben mind a használt, mind az új autók piaca 10 százalék fölötti növekedést mutat.

A munkáshitel, az önkéntes pénztárakból való pénzkivételi lehetőség, a fiatalok új lakhatási támogatása és a vidéki otthonfelújítási program még nem fejtette ki hatását, 2025-ben a családok helyzete tovább javul a miniszter szerint.

A lakosság esetén 10 százalékos a hitelállomány emelkedése, és egyértelműen fordulatról és nagyon jelentős hitelkiáramlásról lehet beszélni, főként a lakáshitelek esetén, és ez piaci lakáshitel, nem is támogatott lakáshitel.

A vállalati hitelezésről

A vállalatok esetében a kereslet még nem érkezett meg, náluk minden hitelforrás, tőke vagy vissza nem térítendő forrás nagyrészt hatékonyságjavító beruházásokra megy, vagy forgóeszköz-finanszírozásra. A vállalatok esetén 3 százalék körüli a hitelállomány-növekedés, a forinthiteleknél visszaesés van, a devizahiteleknél van emelkedés.

Nagy Márton szerint itt be kell avatkozni.

A Széchenyi-kártyánál már a Demján Sándor Program alatt levitték 3,5 százalékra a kamatot 5 százalékról a beruházási hiteleknél. November-decemberben ez hozott is plusz 40-50 milliárdnyi hitelfolyósítási pluszt, de ez nem elég, a hitelezést be kell indítani. Nagyon számítanak a jegybankra és a kereskedelmi bankokra is.

A kereskedelmi bankok esetén elindult a tárgyalás, hogy hogyan tudják fölpörgetni a hitelezést, főleg a vállalati forinthitelezés esetén.

Reméli, ennek a hétnek a végén már be tudnak számolni megegyezésről. Szeretnénk, ha a bankoknak lenne valamiféle vállalásuk ezzel kapcsolatosan. Szerinte „a bank is érdekelt abban, hogy a gazdaság jobban pörögjön, és a vállalati hitelezés jobban pörögjön, mert ez neki több üzletet jelent. Meglátjuk, hogy a bankok milyen ötlettel állnak elő.”

Arra a kérdésre, a jegybanknak milyen dolga van ezzel, azt mondta, ezt majd az új jegybankelnök meglátja. „Én esküt tettem, főleg magamnak, hogy a jegybank dolgaiba nem fogok beleszólni, úgyhogy itt meg is állok, és a jegybank majd eldönti, hogy milyen eszközöket akar, ha akar, bevetni ennek érdekében.”

