Orosz támadás készül Európa ellen? Kerek perec elmondta Medvegyev, mit tervez Moszkva

Interjút adott Dmitrij Medvegyev, az orosz nemzetbiztonsági tanács alelnöke, Vlagyimir Putyin orosz elnök pártjának elnöke a TASZSZ-nak. Az orosz vezető szinte kizárólag nácizmusról, fasizmusról és történelmi dolgokról beszél, de van benne egy érdekes rész is: elmondja, hogy Oroszország sem a NATO-t, sem Európát nem fogja megtámadni.

Medvegyev az interjúban szinte kizárólag nácikról és fasisztákról beszél: úgy látja, Európában revízionálják éppen a náci Németország bűneit, a német vezetők fasiszta múlttal rendelkeznek, Ukrajnát pedig neonácik irányítják.

Az interjú egyetlen, talán nemzetközi szemmel érdekesnek mondható része a vége: Medvegyev beszél arról az európai vezetők által sokszor hangoztatott aggályról, hogy Oroszország a 2020-as évek végére, 2030-as évek elejére készen állhat arra, hogy megtámadja Európát és háborúba menjen a NATO ellen.

Engedjék meg, hogy emlékeztessem önöket arra, amit az elnökünk is egyértelműen kimondott: Oroszország nem fog háborúba menni a NATO ellen vagy megtámadni Európát. Azok a nyugati politikusok, akik erről beszélnek, teljesen értelmetlen dolgokat állítanak. Szerintem ezeket az értelmetlenségeket direkt dobják be az információs színtérre, hogy nehezítsenek egy eleve nehéz helyzetet”

- fogalmaz Medvegyev, majd hozzáteszi, hogy szerinte a Nyugat háborúban áll Oroszországgal és az orosz támadással való vádaskodás egy „új frontvonal” az információs hadviselésben.

Oroszország jelen állapotában biztosan nem fogja megtámadni Európát és a NATO-t, de az európai vezetők általában nem is azt ismételgetik, hogy akár holnap támadást indíthat Moszkva. Rendre azt állítják, hogy Oroszország készen állhat az évtized végére, 2030-as évek elejére a támadásra.



Mit jelent ez pontosan? Az európai vezetők úgy látják, hogy ha a NATO nem fegyverkezik, az európai országok nem tartják a lépést az orosz katonai képesség rohamos és gyors fejlődésével, elképzelhető, hogy Oroszország olyan erőssé válik, hogy a Kreml úgy látja majd, hogy történelmi lehetőség adódott európai területek bekebelezésére, a NATO végleges megsemmisítésére.



Most tehát biztosan nem fog támadni Oroszország, hiszen Ukrajnával sem bír el, ez tény – nem lehet azonban teljes bizonyossággal kijelenteni, hogy ez 5, 10, 20 év múlva is így lesz. Erre a veszélyre hívják fel a figyelmet az európai vezetők.

Címlapkép forrása: Reuters