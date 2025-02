Kihátrálnak Elon Musk cége mögül a Wall Street nagybankjai

A Wall Street-i bankok jelentős részét eladták annak a hitelcsomagnak, amelyet Elon Musk Twitter-felvásárlásának finanszírozására hoztak létre. Az ügylet fontos mérföldkő a bankok számára, akik korábban kénytelenek voltak saját forrásból finanszírozni a 44 milliárd dolláros akvizíciót. Az eladás sikere a befektetői érdeklődés élénkülésének és a Twitter, ma már X néven ismert vállalat körüli pozitív fejleményeknek köszönhető - jelentette a Financial Times

Portfolio Investment Day 2025 Február 18-án lesz a Portfolio investment Day 2025 befektetési konferenciánk, ahol profi szakemberek osztják meg befektetési ötleteiket, legyen szó a részvény-, állampapír-, nyersanyag-, kripto-, ingatlan- vagy műtárgypiacról. Most érdemes jelentkezni!

A Morgan Stanley, a Bank of America és a Barclays által vezetett bankcsoport szerdán 5,5 milliárd dollárnyi hitelt értékesített befektetőknek.

Ez az összeg a januárban eladott mintegy 1 milliárd dollárral együtt már jelentős részét teszi ki az eredeti hitelcsomagnak. Az eladás során a bankoknak csak minimális engedményt kellett tenniük, ami a piac javuló hangulatát jelzi.

A bankok eredetileg nem számítottak arra, hogy ilyen sokáig kell a mérlegükön tartaniuk a hitelt, ám a Twitter tulajdonosváltása és a piaci volatilitás miatt korábban nem volt lehetőség az értékesítésre.

Kapcsolódó cikkünk 2025. 01. 25. Kihátrálhatnak Elon Musk cége mögül a Wall Street nagybankjai

A mostani sikeres eladás ellenére a bankok még mindig jelentős, mintegy 6 milliárd dollárnyi adósságot tartanak a kezükben, amely a most eladott hiteleknél is kockázatosabbnak minősül. Ez továbbra is nyomást gyakorol a pénzintézetek mérlegére.

Az adósság iránti megnövekedett érdeklődést több tényező is magyarázza:

Egyrészt Elon Musk személye és kapcsolatrendszere, beleértve Donald Trump amerikai elnökkel való viszonyát, vonzóvá tette a befektetést.

Másrészt néhány korábban távozott hirdető visszatérése az X platformra javította a vállalat pénzügyi kilátásait.

A befektetők számára további vonzerőt jelentett Musk mesterséges intelligenciával foglalkozó cége, az xAI, amelyet a Financial Times tavaly 50 milliárd dollárra értékelt. Ez segített eloszlatni az X értékelésével és adósságszolgálati képességével kapcsolatos aggodalmakat.

A hitel kamatlába több mint 11 százalékos, ami a jelenlegi alacsony hozamkörnyezetben rendkívül vonzó a befektetők számára. A LevFin Insights adatai szerint a hozam a kedvezménnyel együtt meghaladta a 12 százalékot, ami jelentősen magasabb, mint a kockázatos vállalati kötvények jelenlegi átlagos hozama.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images