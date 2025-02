A digitális bankok egyre nagyobb szeletet hasítanak ki a hagyományos pénzintézetek piacából

A digitális bankok térnyerése és a hagyományos pénzintézetek visszaszorulása figyelhető meg az Egyesült Királyságban. Az RFI Global legfrissebb felmérése szerint a britek egyre nagyobb arányban választják a neobankok szolgáltatásait, miközben a hagyományos bankok piaci részesedése csökken. A kutatás rávilágít arra, hogy a gazdasági nehézségek miatt sokan kénytelenek megtakarításaikhoz nyúlni vagy új hitellehetőségeket keresni - számolt be a Finextra

Az RFI Global 4000 fős mintán végzett kutatása szerint a digitális pénzügyi szolgáltatók, köztük a neobankok és fintech cégek, jelentősen növelték piaci jelenlétüket az Egyesült Királyságban.

Míg 2018-ban a brit felnőttek mindössze 16%-a használta ezeket a szolgáltatásokat, addig 2024-re ez az arány várhatóan eléri az 50%-ot.

A neobankok térnyerése az elsődleges bankkártyahasználatban is megmutatkozik. 2020 végén a megkérdezettek csupán 1%-a tartotta elsődleges bankkártyáját neobanknál, ez az arány 2024 végére várhatóan 9%-ra emelkedik. Ezzel párhuzamosan a hat nagy hagyományos bank piaci részesedése 85%-ról 71%-ra csökkent ugyanebben az időszakban.

Hubert Petka, az RFI Global csoportigazgatója kiemelte:

A neobankok mindenütt egyre nagyobb szerepet kapnak a rendszerben. Népszerűek a fiatalabb generációk, például a GenZ és az ezredfordulósok körében, akik értékelik a fejlett digitális képességeiket és kényelmüket.

A kutatás rámutat arra is, hogy a gazdasági nehézségek jelentősen befolyásolják a britek pénzügyi szokásait. A megkérdezettek közel fele nyúl megtakarításaihoz a növekvő háztartási kiadások és váratlan költségek fedezésére, ami több mint egy évtizede a legmagasabb arány. Emellett a válaszadók negyede tervezi, hogy idén több hitelt vesz fel a növekvő költségek miatt.

A "Buy Now, Pay Later" (BNPL) szolgáltatások is egyre népszerűbbek: minden tizedik brit használja ezeket a megélhetési költségeket fedezésére, és minden harmadik kombinálja a BNPL-t hitelkártyával.

A felmérés azt is megállapítja, hogy a britek nyitottabbak a pénzügyi szolgáltatóváltásra, ha vonzó ajánlatokat kaphatnak. A szolgáltatóváltást fontolgatók fele hivatkozik ösztönzőkre vagy jobb jutalmakra döntése indoklásakor.

