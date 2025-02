Fordulatra készül a magyar bankrendszer: a lakosság után a vállalatok következnek

A fordulat éve lesz az idei a vállalati hitelezésben: a gazdasági növekedés beindulása el fogja indítani a vállalati beruházásokat, köztük az eddig elhalasztottakat is. Ez egyértelműen növelni fogja a beruházási hitelek iránti keresletet – prognosztizálja Szabó Levente. Az MBH Bank egyedi kiszolgálásért felelős üzleti vezérigazgató-helyettesével a Demján Sándor Program hatásairól és a bank növekedési céljairól is beszélgettünk.

Portfolio: Nehéz év volt a tavalyi a bankok számára a vállalati hitelezés területén. Önök mit tapasztaltak az ügyfelek körében a hazai kkv-piacon?

Szabó Levente: A lakossági hitelezés terén fordulat következett be: dinamikusan nőtt a jelzáloghitelek és személyi kölcsönök volumene egyaránt. A vállalati hitelezésben bár némi növekedést tapasztaltunk, a fordulat még nem következett be.

A forgóeszközhitelek iránti kereslet stabil maradt, de a beruházási hitelek iránti igény továbbra is visszafogott.

A tavalyi évben mind az euró-, mind a forint kamatok mérséklődtek, jelenleg az irányadó eurókamat 2,5% körül, a BUBOR 6,5% körül alakul. Ez a kamatcsökkenés lassan megnyitja a teret a kamattámogatott hitelek mellett a saját forrású hitelek irányába is. Több hitelprogram is segíti a kis- és középvállalkozások olcsó forráshoz jutását, melyek közül az Eximbank januárban indult hitelprogramjait, valamint a Széchenyi Kártya Programot emelném ki. Emellett a Demján Sándor Program különböző elemei szintén lehetőséget teremtenek a kis és középvállalkozások könnyebb forráshoz jutásához.

Mikor jöhet pozitív fordulat a hitelezésben, és várakozásai szerint milyen tényezők hozzák ezt el?

Úgy vélem, hogy az idei évben a vállalati hitelezésben is bekövetkezik az a fordulat, ami 2024-ben a lakossági oldalon már megvalósult. A bankrendszer felkészült a dinamikus hitelnövekedésre. A bankrendszer tőkemegfelelési mutatója 20% feletti szinten, a hitel-betét arány 82-83% körül van, a nemteljesítő hitelek aránya pedig 2,5-2,7% értéken áll. Mindhárom mutató azt mutatja, hogy a magyar bankrendszer stabil és készen áll a hitelezési fordulatra. Úgy gondolom, hogy a gazdasági növekedés beindulása az idei évben el fogja indítani a vállalati beruházásokat, mely egyértelműen növelni fogja a beruházási hitelek iránti keresletet. Sok ügyfelünknél látjuk, hogy az elmúlt időszakban előkészített beruházásokat halasztottak el időlegesen. A gazdasági környezet javulásával ezen elhalasztott beruházások megvalósulnak, mely amellett, hogy további dinamikát ad a gazdaság növekedésének egyértelmű pozitív fordulatot hoz a vállalati hitelezésben.

Hogyan látja a céges ügyfelek 2024. évi üzleti teljesítményét, lát-e romlást a hitelportfólió minőségében?

Nem, nem látszódott ilyen megingás. Az Európát és részben a világot jellemző nehezebb makrogazdasági környezet, amely Magyarországra is hatással volt, inkább a beruházási kedvet fogta vissza. A hitelportfólió minősége és a vállalatok működési stabilitása tekintetében azonban nem tapasztaltunk gyengülést vagy romlást. Úgy látjuk, hogy a vállalatok megfelelő likviditási pufferrel és tartalékokkal rendelkeznek. A magyar vállalkozásokra, főleg a kis- és középvállalkozói szektorra jellemző a rugalmasság, így az új piaci helyzetekhez jól tudtak alkalmazkodni. Ennek eredményeként a hitelportfólió minőségében a bankrendszer szintjén és az MBH Banknál is inkább enyhe javulást tapasztaltunk tavaly.

Mit vár az új állami hitel- és tőkeprogramoktól, a Demján Sándor Program különböző elemeitől?

A Demján Sándor Program átfogó támogatási rendszert kínál a kis- és középvállalkozások számára, többféle tőke- és hitelmegoldással. Ez különösen fontos, mivel a régió vállalkozásai gyakran alultőkésítettek, így a tőkeelemek segítenek a stabil pénzügyi háttér kialakításában. A program egyik jelentős eleme a Széchenyi Kártya Hitelprogram, mely fix, kedvező kamatozású hiteltermékei lehetővé teszik, hogy a vállalkozások kiszámítható pénzügyi forrásokra támaszkodjanak a fejlesztéseik során. A vissza nem térítendő támogatások szintén a program fontos pillérét képezik.

Egy vállalkozás számára egy beruházás finanszírozásakor több forrástípus is kombinálható: tőketámogatás, kamattámogatott hitel és akár vissza nem térítendő támogatás is igénybe vehető.

Ezáltal a vállalkozások rugalmas, igényeikhez igazított forrásszerkezetet állíthatnak össze, ami segíti a versenyképességüket és hosszú távú fejlődésüket.

A program sikeres megvalósítása érdekében a pénzügyi közvetítőrendszer szerepe kiemelkedő. A bankoknak nemcsak az információk eljuttatása a feladatuk, hanem aktív tanácsadást is kell nyújtaniuk. Segíteniük kell a vállalkozásokat abban, hogy megértsék, milyen program elemek érhetők el számukra, és mely elemek kombinációja a legkedvezőbb a céljaik eléréséhez. Ez különösen fontos, mivel a kis- és középvállalkozások általában nem rendelkeznek dedikált pénzügyi szakértői csapattal, szemben a nagyvállalatokkal. A programhoz kapcsolódó garanciaprogramok, mint például az újonnan elindult InvestEU garanciaprogram, szintén nagyon előnyösek. A kedvezményes garanciadíjak csökkentik a vállalkozások költségeit, miközben az egyszerűsített hitel- és garanciafeltételek bővítik a hozzáférhetőséget. A vállalati visszajelzések megerősítik, hogy ezek az intézkedések valós támogatást nyújtanak, megkönnyítve a fejlesztések finanszírozását. Összességében a Demján Sándor Program széles körű megoldáscsomagot kínál a vállalkozások számára, sikere azonban azon is múlik, hogy a bankok és egyéb pénzügyi közvetítők mennyire hatékonyan tudják támogatni a vállalkozásokat a megfelelő forrásszerkezet kialakításában és a programban rejlő lehetőségek teljeskörű kihasználásában.

Milyen növekedési és kitörési lehetőségeket lát a cégek előtt tőzsdei, illetve export szempontból?

A vállalatok számára jelentős növekedési és kitörési lehetőségeket kínál mind a tőzsdei jelenlét, mind az exportpiacokon történő megjelenés, amelyet több stratégiai együttműködési programunk is támogat. Az MBH Bank szoros kapcsolatot ápol az Eximbankkal, amely rugalmas és versenyképes exporthitel-termékeket kínál. Az idén januárban indult új exportélénkítő hitelprogramban az MBH Bank is aktívan részt vesz, a program iránt komoly érdeklődést tapasztalunk az ügyfeleink körében.

A HEPA-val kötött stratégiai megállapodásunk célja szintén az exportáló és külföldön beruházó középvállalatok támogatása.

Az MBH Bank a HEPA-val együttműködve információt nyújt a potenciális külföldi piacokról, segítve a cégek piacra lépését. A bank különböző finanszírozási megoldásokat kínál, például trade finance termékeket, akkreditíveket, garanciákat, mely szintén segítik a vállalati ügyfeleink külföldi piacokra történő belépését.

A Budapesti Értéktőzsdével közösen indított BÉT & MBH Bank MentorHub program segíti a középvállalatokat a tőkepiaci források elérésében.

A programban a BÉT-el közösen egy olyan platformot biztosítunk az ügyfeleink részére, mely oktatással, információval és tapasztalatcserével segíti őket a tőkepiacra történő belépésben, valamint a felkészülési munkához az MBH Bank és a BÉT közösen költségtámogatást is nyújt.

Felértékelődik ebben a környezet az alternatív finanszírozási formák szerepe is?

Feltétlenül. Az MBH Bank vállalatfinanszírozási ökoszisztémát alakított ki, amely magában foglalja a kereskedelmi bankhiteleket, lízinget, faktoringot és támogatott hiteltermékeket egyaránt. Külön kiemelném a kereskedelmi faktoring üzletágunkat, amelynek forgalma az elmúlt két évben több mint megduplázódott és így meghaladta az 1 200 milliárd forintot.

Az agráriumot mi az MBH Bankban külön kiemelt szegmensként kezeljük, annak érdekében, hogy ezen speciális ügyfélkör igényeire testreszabott megoldásokat kínálhassunk. Az uniós Közös Agrárpolitika (KAP) keretében 2027-ig mintegy 2 600 milliárd forint forrás érkezik az ágazatba. Úgy látjuk, hogy 2025-ben intenzíven beindulnak ezek a programok, az első pályázatok már a tavalyi év negyedik negyedévében megjelentek. Minden kiírásra jelentős túljelentkezés mutatkozott, ami azt mutatja, hogy az agrárvállalkozók nagy érdeklődéssel várták ezeket a lehetőségeket. Az ügyfeleinket több tekintetben segítjük a folyamatban. Egyrészt az MBH Forrás Zrt. segítséget nyújt a pályázatok összeállításában, másrészt a bank a sikeres pályázatokhoz támogatás előfinanszírozás és beruházási hitel keretében forrást biztosít.

Összefoglalva mi határozathatja meg a 2025-ös évet az MBH Bank vállalati üzletágában?

Várakozásaink szerint a lakossági hitelkihelyezés lendülete megmarad, miközben a vállalati hitelezés is felzárkózik. A 3%-ot megközelítő gazdasági növekedés kedvező makrogazdasági környezetet teremthet, ami a bankszektornak is jót tesz. Tovább szeretnénk erősíteni lakossági pozíciónkat, megőrizni vezető szerepünket az agrár-, vállalati és lízing szektorban, valamint piacvezetővé válni a faktoring területén. A vállalatfinanszírozás területén felhalmozott tudásunkat és tapasztalatainkat szeretnénk a külföldi piacokon is kamatoztatni a jövőben és ennek érdekében megvizsgálunk minden potenciális akvizíciós célpontot.

A cikk megjelenését az MBH Bank Nyrt. támogatta.

Fotók: Kaiser Ákos / Portfolio

A cikk elkészítésében a magyar nyelvre optimalizált Alrite online diktáló és videó feliratozó alkalmazás támogatta a munkánkat.