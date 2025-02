Itt vannak az EU válaszai a bankok kriptoeszköz-kockázataira

Fenyvesi Réka, MNB 2025. február 13. 06:30

A kriptoeszközök robbanásszerű fejlődése a banki kockázatokat is növeli, ha az adott hitelintézeteknek vannak kitettségei e piacon. Az EU a változásokra a banki tőkekövetelményekről szóló (CRR 3) rendelet módosításával reagált, ami tőkekövetelményt ír elő a különböző típusú kriptoeszköz-kitettségekre, rendelkezik a kockázatkezelésről, a felügyeleti adatszolgáltatásról és a nyilvánosságra hozatalról is. Miközben további szabályozási lépések is várhatók, a jó hír az, hogy egyelőre nincs pénzügyi stabilitási kockázat a bankszektorban a kriptók forradalma miatt.