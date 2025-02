Hupsz: 280 dollár helyett 81 000 milliárd dollárt utalt egy banki ügyintéző egy ügyfélszámlára

A tavaly áprilisban történt belső átutalási hiba során sem az utalást végző alkalmazott, sem az ellenőrzésért felelős munkatárs nem vette észre a tévedést. A tranzakciót csak egy harmadik dolgozó fedezte fel 90 perccel a könyvelést követően, amikor észlelte az eltérést a bank számlaegyenlegében.

A Citigroupnak sikerült egy 280 dolláros utalás helyett 81 000 milliárd dollárt írt jóvá egy ügyfél számláján.

Bár a hibás tranzakciót néhány órán belül sikerült visszafordítani, és tényleges pénzmozgás nem történt, az eset jelentősen ronthatja a bank megítélését a felügyeleti szerveknél. A Citigroup a történtekről tájékoztatta a Federal Reserve-et és az Office of the Comptroller of the Currencyt.

A bank közlése szerint a belső ellenőrzési rendszer időben azonosította a két Citi főkönyvi számla közötti beviteli hibát, és a mechanizmusok megakadályozták volna, hogy bármilyen összeg elhagyja a bankot. Ugyanakkor az eset rámutat a manuális folyamatok kiküszöbölésének és az automatizált ellenőrzések bevezetésének szükségességére.

A Citigroup belső jelentése szerint tavaly összesen 10 olyan 'majdnem baleset' történt, ahol egymilliárd dollárt meghaladó összegű téves tranzakciót kellett korrigálni.

Ez enyhe javulást jelent az előző évi 13 esethez képest.

Az eset különösen kényes, mivel a bank még mindig küzd a 2020-as Revlon-ügy következményeivel, amikor tévedésből 900 millió dollárt utalt át a kozmetikai cég hitelezőinek. Ez az incidens vezetett Michael Corbat vezérigazgató leváltásához és jelentős bírságok kiszabásához.

A technikai hiba hátterében egy beviteli tévedés és egy nehezen kezelhető tartalék rendszer állt. A probléma akkor keletkezett, amikor egy 280 dolláros, négy részletből álló brazíliai letéti számlára irányuló utalás elakadt a szankciós ellenőrzésen, és csak egy ritkán használt tartalék rendszeren keresztül lehetett végrehajtani.

A rendszer sajátossága volt, hogy az összeg mezőben alapértelmezetten 15 nulla szerepelt, amit az ügyintéző elfelejtett törölni.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images