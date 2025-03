Kiszállhat az állam az MBH Bankból, részvénykibocsátás jöhet

Megkezdődött az MBH Bank Nyrt. lehetséges részvénykibocsátásának az előkészítése a Citigroup tanácsadóinak a részvételével – értesült a Bloomberg, amely szerint az állam is kiszállhat a bankból. Az MBH Bank a megalakulása óta tervezi tőzsdei jelenlétének megerősítését, az állam pedig mára fokozatosan 20%-ra csökkentette részesedését, így egyik hír sem meglepetés.

Az MBH Bank azóta van a tőzsdén, hogy jogelődje, az MKB Bank részvényeit 2019 júniusában bevezették a BÉT-re az Európai Bizottság előírása miatt, a részvényekkel való kereskedés azonban mindezidáig rendkívül visszafogott volt, a papírok piaca nem tekinthető likvidnek.

A Bloomberg most azt írja, hogy

megkezdődött egy lehetséges részvénykibocsátás előkészítése a Citigroup Inc. tanácsadóinak a részvételével , már idén elindulhat a tranzakció,

, már idén elindulhat a tranzakció, ugyanakkor a megbeszélések most még korai szakaszban járnak , és nincs garancia arra, hogy meg is valósul a kibocsátás,

, és nincs garancia arra, hogy meg is valósul a kibocsátás, emellett az állam a bankból való kiszállást fontolgatja.

Legutóbb decemberben alakult át jelentősen az MBH Bank tulajdonosi szerkezete, miután megszűnt a Magyar Bankholding, tulajdonosai pedig közvetlenül az MBH Bank tulajdonosaivá váltak. Az akkori változások alapján

a magyar állam közvetett érdekeltségébe tartozó Corvinus BHG Vagyonkezelő Zrt. részesedése 28,26%-ról 20,01%-ra csökkent,

Zrt. részesedése 28,26%-ról csökkent, a Mészáros Lőrinchez köthető Zenith Asset Management Zrt . részesedése 25,79%-ról 24,84%-ra csökkent,

. részesedése 25,79%-ról csökkent, magának az MBH Banknak a saját részvény állománya 7%-ra emelkedett.

Az MBH az MKB Bank, a Budapest Bank és a Takarékbank 2023-as egyesülésével jött létre, így az OTP Bank után Magyarország második legnagyobb eszközállománnyal rendelkező hitelintézete lett. Az állam a Budapest Bank tulajdonosaként kezdetben 31%-os részesedéssel bírt a bankban, ez csökkent mostanáig 20%-ra.

A bank részvényárfolyama 6600 forinton áll, ez 2129 milliárd forintos piaci kapitalizációt jelent,

tehát az állam részesedése jelenleg csaknem 430 milliárd forintot érhet.

A múlt héten impresszív növekedési számokat közölt az MBH Bank, különösen a lakossági üzletágban, amiben a Fundamenta tavaly lezárt felvásárlásának is jelentős szerepe van, de az organikus bővülés is rendkívül erőteljes volt. Két példa: a bank lakossági hitelállománya 37%-kal, piaci részesedése a lakáshitelezésben négyszeresére emelkedett 2024-ben. A bevételeket kissé megviselte ugyan a kamatkörnyezet csökkenése, ám a társaság korrigált adózás utáni eredménye így is csaknem elérte az egy évvel korábbit: 236 milliárd forint volt tavaly. További részletek:

