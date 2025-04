Példátlan események a magyarok bankszámláin: mintha választási osztogatás zajlana

Hároméves csúcsot döntött a magyar háztartások hitelfelvétele februárban, és abszolút történelmi rekordot ért el az elmúlt 12 hónapban. A lakáshitelek és a személyi kölcsönök kihelyezése is évi 40-50%-os bővülést mutat, ám a vállalati hitelezés továbbra is vergődik. A kamatmentes munkáshitel első két hónapjában 9800 fiatal kötött szerződést 38 milliárd forint összegben, kompenzálva ezzel a babaváró visszaesését – mutatják az MNB friss adatai. Közben a bankszámlák is dagadnak: utoljára 2022 februárja, a választások előtti családi szja-visszatérítések hónapja hozott akkora robbanást a háztartási látra szóló betétek egyenlegében, mint most az állampapír-kifizetések. A jegybank friss adataiból szemezgettünk, a hitelpiac aktualitásaival pedig május 22-ei Hitelezés 2025 konferenciánkon foglalkozunk részletesen, érdemes regisztrálni!