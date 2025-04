"Több új bankautomatát telepítettünk tavaly, mint az összes többi bank együttvéve" - Mire készül az MBH Bank?

A lehető legkönnyebben elérhető bank kíván lenni az MBH Bank, ezért tavaly nagyobb mértékben bővítette ATM-hálózatát, mint az összes többi hitelintézet együttvéve - mondta a Portfolio-nak adott interjújában Ginzer Ildikó. Az MBH Bank standard kiszolgálásért felelős vezérigazgató-helyettese szerint a legkülönfélébb csatornák egymásra épülve vihetik oda a bankolást, ahol az ügyfeleknek arra szükségük van. A Portfolio közelgő Hitelezés 2025 konferenciáján is előadó banki szakember szerint fennmarad idén is a lakossági hitelezés lendülete, amelyben őket a Fundamentával kiépülő ökoszisztéma is érdemben támogatja.

Valósággal felrobbant a lakossági hitelezés 2024-ben, és mindenhonnan úgy hallani, egymást tapossák a vevők a lakáspiacon. Kitart tehát idén is a tavalyi nagy lendület a lakossági hitelezésben?

Tavaly rekordokat döntött a bankszektor a lakáshitelezésben és a személyi kölcsönök piacán egyaránt. Több mint 1300 milliárd forint volt a lakáshitelek új kihelyezése a szektorban, az MBH Bank pedig nagyjából az ötszörösére növelte az értékesítést. Jelentős szerepet játszott a tavalyi növekedésben az átlagos hitelösszegek emelkedése a korábbi 11-12 millió forintos szintről 20 millió forint közelébe. Az első két hónap adatai azt mutatják, hogy idén is folytatódik a pörgés, a lakáshitelek havi kihelyezése 110-120 milliárd forint körül alakult még a téli hónapokban is. A támogatott programok is segítenek abban, hogy a lakástranzakciók darabszáma és a lakáshitelek összege egyaránt tovább emelkedjen idén, így várakozásaink szerint

a bankszektor lakáshitel-kihelyezése meghaladhatja majd a 2024-es rekord szintet, és mind ügyletszámban, mind hitelösszegben két számjegyű növekedés valószínű.

A személyi kölcsön, amely akár a kisebb összegű jelzáloghitelek fedezetlen alternatívájaként is szóba jön az ügyfelek számára, több mint 800 milliárd forint kihelyezéssel döntött rekordot tavaly, így a termék népszerűsége továbbra sem csökken. Jól látszik itt is, hogy az átlagos hitelösszegek jelentősen nőttek, köszönhetően az egyre komolyabb, főként lakóingatlant érintő energiahatékonysági korszerűsítések finanszírozásának. Várakozásaink szerint idén itt is további bővülés jöhet, csakúgy, mint a jelentősebb szezonalitást mutató áruhiteleknél.

Az MBH Bank organikus növekedéséhez hozzáadódik a Fundamenta felvásárlása, amelyben tovább növelték részesedésüket nemrég. Mi a tervük a lakáskasszával, és mi a pontos munkamegosztás a bankkal?

Tavaly tavasszal zárult az a tranzakció, amelynek révén az MBH Bank többségi tulajdonosává vált a Fundamentának. A lakáskassza az egyik legnagyobb tanácsadói hálózattal rendelkezik Magyarországon, hiszen közel 1200 személyi bankárral dolgozik, most már a teljes MBH Csoport értékesítési tevékenységét támogatva. A tranzakció révén több százezer ügyféllel bővült a bankcsoport ügyfélszáma, valamint 530 milliárd forinttal a hitel- és 570 milliárd forinttal a betétállománya. Talán ennél is fontosabb, hogy olyan átfogó lakáshitelezési és otthonteremtési ökoszisztémát alakítottunk ki a Fundamentával, amely az otthonteremtés minden kérdésére tud választ találni: a lakás-előtakarékosság mellett az energiahatékonysági felújításokat és az ingatlanközvetítőként a lakásvásárlást is segíti, ami jól kiegészíti az MBH Bank finanszírozási megoldásait a piaci hitelektől a támogatott konstrukciók teljes kínálatáig palettáját. Ha tehát valakinek otthonteremtési elképzelései vannak, bankcsoportként végig tudjuk kísérni a teljes folyamaton: segítünk az álomotthon megtalálásában, a vásárlásban vagy később a lakásfelújításban és energiahatékonysági fejlesztésekben Az organikus bővülés mellett ez a fúzió is hozzáárult ahhoz, hogy

elértük a 30%-os piaci részesedést az új lakáshitel-kihelyezésekben, hiszen a Fundamenta saját maga is hitelez. Ezt a gyümölcsöző együttműködést szeretnék folytatni, és az otthonteremtés valamennyi pontján átfogó megoldásokat nyújtani.





Év eleje óta már kétféle otthonfelújítási program is támogatja a felújítási piacot, emellett április 1-jétől jön az 5%-os THM-plafonnal bíró zöld lakáshitel is a fiatalok számára. Mivel készül az MBH Bank, és mi mindent vár ezektől a programoktól?

Nagyon széles a bevezetett vagy bevezetés alatt álló támogatott konstrukciók köre, így akár vásárlásban, akár felújításban gondolkoznak az ügyfelek, található hozzá illő megoldás. Az MBH Bank tavaly év végén indította el annak a jelzáloghitel konstrukciónak a kidolgozását, mely a 35 év alattiak számára 5%-os kamatplafonnal kínál április 1-jétől zöld lakáshitelt. Ennek célja az lesz, hogy a fiatalokat segítse lakáshoz jutni, amennyiben megfelelnek a legfeljebb 1,2 millió forintos négyzetméterárra és az energiahatékonyságra vonatkozó követelményeknek. A Vidéki Otthonfelújítás Program az 5000 fő alatti településeken segít majd az ingatlanok korszerűsítésében, felújításában, és nem összekeverendő az MBH Bank által 155 fiókban működtetett úgynevezett MFB Pontok hálózatán keresztül elérhető, az idei évtől egyszerűsített feltételekkel igényelhető kifejezetten energiakorszerűsítési célú Otthonfelújítási Programmal. Ez a program 0%-os kölcsönt és vissza nem térítendő támogatást biztosít együttesen akár 6 millió forintnyi összegig, melyhez legalább 30%-os energiamegtakarítást kell elérni, és a 2007 előtt épült családi házak korszerűbbé tételéhez vehető igénybe. És akkor a több mint egy éve elindult kamattámogatott CSOK Plusz lakáshitelről és a hozzá kapcsolódó támogatásokról még nem is beszéltünk.

A támogatott termékek kínálatában az ügyfeleknek eligazodni nem mindig magától értetődő, de a közel 400 fiókból álló hálózatunkban a kollégák segítenek megtalálni a legjobb megoldást.

Az idei év nagy újdonsága a munkáshitel. Mik az első hónapok tapasztalatai a termékkel az MBH Banknál, és mit vár tőle az év egészében?

Az elsők között vezettük be a munkáshitelt, amely iránt elképesztően intenzív érdeklődést tapasztaltunk már január első napjaiban. 400 milliárd forintnyi folyósítás idén benne van a piacban, ami 100 ezer igénybe vevőt jelentene. Az ügyfelek jellemzően a maximális hitelösszeget igénylik: 3,9 millió forint az átlagösszeg. Azt gondolom, a termék segítheti a lakáspiacot is, illetve kompenzálhatja az elmúlt években csúcsra járatott babaváró hitelek csökkenését.

A lakossági mellett Önhöz tartoznak a mikrovállalkozói hitelek is az MBH Banknál, az MFB Pontokon pedig nagyobb vállalatoknak is nyújtanak hiteleket. Rendszeres kritika az uniós hitelekkel szemben azok bonyolult adminisztrációs igénye. Bankként hogy tudják eligazítani az útvesztőben az ügyfeleket?

A mikro- és kisvállalkozói szegmensben elsősorban a Széchenyi Kártya hitelei dominálnak mind a beruházások finanszírozása, mind a forgóeszköz-finanszírozás területén 90% feletti részaránnyal. Egyablakos ügyintézést tudunk biztosítani azoknak az ügyfeleknek, akik ezt a terméket keresik, hiszen az országban kizárólag az MBH Banknál működnek úgynevezett VOSZ pontok, melyek direkt igénybefogadást is végeznek. Ugyanakkor a vállalkozások hitelezésében az MBH Bank unikális szolgáltatáspalettát is képes nyújtani, hiszen a fentieken túl 154 ponton elérhetőek az MFB Pont Plusz termékek. Az MFB Pont Pluszhoz kapcsolódó finanszírozási konstrukciók a kisebb és a nagyobb cégek számára is elérhetők, ezek kizárólag EU-forrásból finanszírozott programok, és különböző technológiai fejlesztéseket tesznek lehetővé Budapesten és vidéken egyaránt. Kérdésére válaszolva, hogy miként lehet eligazodni ebben a kínálatban: az MBH Csoport sok más mellett rendelkezik egy úgynevezett

BUPA platformmal is, amely mára komplett vállalkozásmenedzsment-szolgáltatássá nőtte ki magát.

Ha például egy ügyfél az uniós hitelek iránt érdeklődik, előszűrést kérhet a BUPA platformon a vállalkozás mérete, elhelyezkedése és egyéb jellemzői alapján, illetve online, interaktív workshopok is elérhetők a BUPA felületen, hogy segítsük az ügyfeleket eligazodni a lehetőségek közt. A vállalkozásalapításhoz kapcsolódó, tisztán online megoldása is van a BUPA-nak, ügyvéd- és könyvelőválasztó funkcióval. Sikeresen működik a vállalkozóknak szóló BNPL-megoldásunk is, amivel a külföldi piacokon inkább a lakossági ügyfelek találkoznak, nálunk viszont, ha valaki vállalkozóként a vásárlásait nem egy összegben szeretné finanszírozni, akkor ütemezett törlesztésre adunk neki lehetőséget. A felületnek ma már nagyjából 40 ezer regisztrált ügyfele van, és egy valós iránytű a vállalkozások számára.

Amikor felállt a „szuperbank”, digitális leapfrogot ígértek és azt, hogy a piacon egyedülálló termékkínálattal jönnek elő erre építve. Az időbeni sorrend közben felcserélődött a külső és a belső fejlesztések között, de mégis, mikor várható az a digitális áttörés, amit még 2021 környékén beharangoztak?

Én inkább úgy fogalmaznék, hogy a banki alaprendszerek konszolidációs feladatai és a digitális fejlesztések közti hangsúly egyre inkább a digitális fejlesztés irányába tolódik el, hiszem most érünk annak a folyamatnak a finisébe, amikor az eltérő ügyfélkezelési logikákra épülő core rendszereket egységesíteni tudjuk. Azt gondolom, hogy

a digitalizáció terén egy ország pénzpiaca akkor fejlődik igazán, ha van benne legalább egy-két olyan szereplő, amely zászlóshajóként maga után húzza a többieket. Abban hiszünk, hogy az MBH Banknak ilyennek kell lennie.

Az elmúlt egy év óriási előrelépéseként értékelem az új és egységes mobilapplikáció bevezetését, amelyre a korábbi felhasználók teljesen áttértek már, és kiváltotta a korábbi három tagbank applikációit. Emellett egy felhőben működő bankfióki front-end rendszert is felépítettünk, többnyire saját erőforrásból. Ez azt segíti, hogy azok az ügyfelek, akik fiókban intéznek ügyet, gyorsabb átfutási idővel, kevesebb dokumentációval, egyszerűbb ügyintézéssel találkozzanak.

Negyedévről negyedévre új funkciókkal bővül a rendszer azokra a szolgáltatásokra fókuszálva, amelyek a legnagyobb tranzakciószámmal fordulnak elő. Fontos változást jelentenek generatív AI megoldásaink is: a munkáshitel január 1-jei élesítésénél például azok egyike voltunk, akik AI-asszisztenst tettek elérhetővé az ügyfelek számára, segítve a jogosultság ellenőrzését és a tájékozódást, és van belső környezetben elérhető LLM modellünk. Az idei év egyik legfontosabb áttörése lehet azon új generációs core rendszerünk elindítása, amelyen elsőként

fogyasztási hiteleket fogunk nagyon rövid időn belül elérhetővé tenni end-to-end, vagyis a teljes folyamatot lefedő digitális ügyintézéssel az ügyfelek számára.

Tavasz végén, nyár elején ez már ott lesz az ügyfelek kezében, és nagyon felgyorsíthatja a piacra lépést újabb és újabb termékekkel.

Az MBH Bank az ATM-darabszám növelésére és úgy hallani, az új azonnali fizetéses megoldásra, a qvikre is nagy figyelmet fordít. Milyen tervekről és eredményekről tud beszámolni ezeken a területeken?

A bankautomaták szerepe bővül, ma már nem csupán készpénzfelvételre és befizetésre szolgálnak, egyre több szolgáltatás elérhető az ATM-einken, ami az ügyfélkiszolgálást javítja. Éppen ezért az MBH Bank 2024 elején jelentős ATM-hálózatfejlesztésbe kezdett, aminek egyrészt a meglévő géppark megújítása volt a célja 500 ATM modernre cserélésével, másrészt bővítjük a hálózatot, így havonta 50-60 új ATM telepítésével a következő hónapokban megközelítjük az 1400-as darabszámot, ami csaknem duplázódást fog jelenteni a folyamat elejéhez képest.

A hálózatbővítés mértéke nagyobb, mint az összes többi banké együttvéve. A lehető legkönnyebben elérhető bank szeretnénk lenni.

Ami az azonnali fizetésre épülő, qvik-alapú fizetési megoldásokat illeti, ezek elérhetővé tétele nagy technikai áttörést jelentett a hazai piacon. Mi most arra fókuszálunk, hogy nagyvállalati, retail kereskedői partnereinkkel közösen elérhetővé tegyük, a pénztári rendszerekbe integráljuk és a SoftPos-megoldásokkal is kombináljuk ezt a kényelmes és olcsó fizetési szolgáltatást, nagy volumenű elérést biztosítva vele. Zajlanak az erről szóló tárgyalások, ez az idei évben szintén nagy áttörést hozhat.

Egészen formabontó megoldásokkal is diverzifikálja ügyfélkiszolgálási palettáját az MBH Bank, ilyen a Pannon Egyetemen legutóbb átadott digitális kioszk is. Ezek inkább marketingeszköznek jók, vagy ténylegesen javítják a bank ügyfélelérését?

Ténylegesen javítják azt. 2023 végén kezdtünk bele ebbe a nagyon újszerű kiszolgálást lehetővé tevő megoldásnak a telepítésébe. Most már nyolc egyetemen működik a digitális kioszkunk, ezek nemcsak szimpla készülékek, hanem közösségi terek is az egyetemek tanulói és dolgozói számára, illetve mindenkinek, akik itt megfordul. Egy videotechnológián alapuló megoldásról beszélünk, amely minden szolgáltatást elérhetővé tesz a teljesen online számlanyitástól a napi tranzakciókig, összesen több mint 80 különböző funkcióval. Az ATM-telepítési programhoz hasonlóan ezzel is oda visszük a bankot, ahol az ügyfelek vannak. Szeretnénk tovább bővíteni ezt a hálózatunkat is, így a jövőben az egyetemeken kívül is találkozhatnak majd velük az emberek, forgalmasabb csomópontokban, például akár egy bevásárlóközpontban is. Emellett fiókhálózatunk fejlesztésén is folyamatosan dolgozunk. Célunk, hogy mindenkit ott és úgy szolgáljunk ki, ahogy az számára a legkényelmesebb, legyen az valamelyik elektronikus csatornánk vagy országos fiók- és ATM hálózatunk. Mindegyik esetében komoly fejlesztési stratégiákat dolgoztunk ki az elmúlt évben, ami a fizikai hálózatunk és a digitális élmény teljes összhangjára épül. Önkiszolgáló csatornáink erősítésével párhuzamosan fiókhálózatunkban – amely 400 egységével a legnagyobb a hazai piacon – egyre inkább a tanácsadás, a komplexebb igények kiszolgálása kerül előtérbe, mint például az ingatlanhitelezés, a megtakarítástervezés, a mikro-, kis- és középvállalkozásoknak szóló tanácsadás.

Naponta közel 50 ezer ügyfelet szolgálunk ki a különböző csatornákon, ami azt mutatja, hogy a digitalizáció hódításával is van létjogosultsága a személyes és fióki kiszolgálásnak.

A jövő sikere szempontjából kulcsfontosságú, hogy ezek a csatornák - legyen fióki, személyes, telefonos, videós vagy egyéb digitális - egymásra épülve vigyék oda a bankolást, ahol az ügyfeleknek arra szüksége van.

